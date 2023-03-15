Испания анонсировала передачу Украине еще четырех танков Leopard 2, - министр обороны
Испания, кроме обещанных шести Leopard 2, планирует передать Украине еще четыре танка в рамках военной помощи.
Об этом заявила глава Минобороны Испании Маргарита Роблес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, которая цитирует El Espanol.
Она уже сообщила главе Пентагона Ллойду Остину и министру обороны Украины Алексею Резникову о намерении Испании передать Украине всего десять Leopard 2.
Также министр рассказала и о планах поставить в Украину новую партию бронетранспортеров M113, но пока не раскрыла количество.
Топ комментарии
+12 Чайка Київ
показать весь комментарий15.03.2023 23:42 Ответить Ссылка
+5 Amber
показать весь комментарий15.03.2023 23:46 Ответить Ссылка
+4 5 копійок
показать весь комментарий16.03.2023 00:12 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И первый маршал в бой нас поведёт.