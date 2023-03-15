Испания анонсировала передачу Украине еще четырех танков Leopard 2, - министр обороны

Испания, кроме обещанных шести Leopard 2, планирует передать Украине еще четыре танка в рамках военной помощи.

Об этом заявила глава Минобороны Испании Маргарита Роблес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, которая цитирует El Espanol.

Она уже сообщила главе Пентагона Ллойду Остину и министру обороны Украины Алексею Резникову о намерении Испании передать Украине всего десять Leopard 2.

Также министр рассказала и о планах поставить в Украину новую партию бронетранспортеров M113, но пока не раскрыла количество.

Читайте также: Испания может передать Украине до десяти танков Leopard, - премьер Санчес