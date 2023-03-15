РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4117 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 892 18

Испания анонсировала передачу Украине еще четырех танков Leopard 2, - министр обороны

леопард,leopard

Испания, кроме обещанных шести Leopard 2, планирует передать Украине еще четыре танка в рамках военной помощи.

Об этом заявила глава Минобороны Испании Маргарита Роблес, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, которая цитирует El Espanol.

Она уже сообщила главе Пентагона Ллойду Остину и министру обороны Украины Алексею Резникову о намерении Испании передать Украине всего десять Leopard 2.

Также министр рассказала и о планах поставить в Украину новую партию бронетранспортеров M113, но пока не раскрыла количество.

Читайте также: Испания может передать Украине до десяти танков Leopard, - премьер Санчес

Автор: 

Испания (891) Leopard (118)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Дякуємо, Іспаніє.
показать весь комментарий
15.03.2023 23:42 Ответить
+5
Десять танків від Іспаніі , це теж непогано 👍🏼👍🏼👍🏼😕
показать весь комментарий
15.03.2023 23:46 Ответить
+4
Миє гусениці на морях.
показать весь комментарий
16.03.2023 00:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У вагнера новый способ набора террористов - начались похищения школьников 14 - 16 лет с последующей отправкой на фронт. Сообщается о массовом исчезновении старшекласников мужского пола. Что говорит о силовом затягивании детей на войну. Так же наблюдаются всплески криминала по статье - хулиганство что говорит о попытках закосить от призыва через СИЗО
показать весь комментарий
15.03.2023 23:39 Ответить
И много школота навоюет?
показать весь комментарий
15.03.2023 23:46 Ответить
Главное, сколько в итоге школота не нарожает!
показать весь комментарий
16.03.2023 03:56 Ответить
Європа вірить в величний героїзм українців. Чотири танки в руках українців, це велична сила.
показать весь комментарий
15.03.2023 23:41 Ответить
Дякуємо, Іспаніє.
показать весь комментарий
15.03.2023 23:42 Ответить
Ще б якби Данія або Фінляндія виділила 4 танки Леопард 2 або кожна з них по 2, то було б добре.
показать весь комментарий
15.03.2023 23:42 Ответить
Десять танків від Іспаніі , це теж непогано 👍🏼👍🏼👍🏼😕
показать весь комментарий
15.03.2023 23:46 Ответить
Це ті про які нам відомо.
показать весь комментарий
15.03.2023 23:49 Ответить
Один танк обов"зково для Бубачки.
И первый маршал в бой нас поведёт.
показать весь комментарий
15.03.2023 23:55 Ответить
А де танк Арестовича?
показать весь комментарий
16.03.2023 00:09 Ответить
Миє гусениці на морях.
показать весь комментарий
16.03.2023 00:12 Ответить
В танке установят рояль.
показать весь комментарий
16.03.2023 03:58 Ответить
Для Дартаньяна єто много а для короля Испании как то позорно
показать весь комментарий
16.03.2023 03:26 Ответить
Иметь для ВСУ танковую роту"Лео"от короля Испании совсем не позорно..Позорно ее не иметь..Слава Королю!!!
показать весь комментарий
16.03.2023 09:44 Ответить
Про одні й ті ж говорять да і все
показать весь комментарий
16.03.2023 05:16 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2023 07:09 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2023 08:01 Ответить
 
 