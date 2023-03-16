Наемники ЧВК Вагнера по заказу Медведева планировали совершить покушение на министра обороны Италии Крозетто, - Il Foglio
Итальянская разведка на прошлой неделе сообщила правительству страны о том, что Кремль якобы планирует покушение на министра обороны Гвидо Крозетто, за которое было назначено вознаграждение в размере $15 млн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила газета Il Foglio.
Как утверждается в материале, обеспокоенность итальянских спецслужб вызвали "гневные выпады" бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, который в прошлом году назвал Крозетто "редким дураком" за слова о том, что в случае вхождения российских танков в Киев началась бы Третья мировая война.
Также в Риме считают, что Медведев сейчас как заместитель секретаря Совета безопасности России и приближенный к Владимиру Путину оказывает влияние на принятие решений.
Итальянские спецслужбы, пишет Il Foglio, перехватили просьбу экс-президента РФ о покушении на министра обороны за 15 миллионов долларов, якобы адресовавшейся частной военной компании Вагнера. Совершить покушение "вагнеровцы" могли бы с помощью одной из двух своих ячеек в Европе (о них издание тоже пишет со ссылкой на разведку) – в Сербии или Эстонии.
В материале Il Foglio указано, что просьба Медведева о покушении на Крозетто была передана еще до последних заявлений итальянского министра, обвинившего ЧВК Вагнера в разжигании миграционного кризиса в Европе.
В ответ главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин назвал главу итальянского Минобороны "м*даком" и призвал обратить внимание на собственную страну.
Під час геноциду в Україні - «Оскар» отримує фільм «Навальний».
До кіноакадемії одне питання: чому цьогоріч у якості зіркової співачки запросили Ріанну, а не Чічєріну?
якраз згодиться під
Black Lives Matter (BLM; с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. - «Жизни чёрных имеют значение»
Виступ Тімоті Снайдера на Радбезі ООН, 14 березня 2023 р. Переклад https://www.facebook.com/sergii.gromenko?__cft__%5b0%5d=AZVi-**********************************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Сергій Громенко .
Пані та панове, я виступаю перед вами як історик регіону, як історик Східної Європи і, зокрема, як історик масових вбивств і політичних злодіянь. Я радий, що мене попросили поінформувати вас про використання терміну "русофобія" російськими державними діячами. Я вважаю, що така дискусія може прояснити дещо про характер агресивної війни Росії в Україні та незаконної окупації Росією української території. Я скажу коротко і обмежуся двома моментами.
Моє перше зауваження полягає в тому, що шкода росіянам і російській культурі - це, перш за все, результат політики Російської Федерації. Якщо ми стурбовані збитком росіянам і російській культурі, то нас повинна непокоїти політика російської держави.
Моє друге зауваження полягатиме в тому, що термін "русофобія", який ми обговорюємо сьогодні, використовувався під час цієї війни як форма імперської пропаганди, в якій агресор претендує на роль жертви. Минулого року це послужило виправданням воєнних злочинів Росії в Україні.
Дозвольте мені почати з першого пункту. Передумова обговорення "русофобії", полягає в тому, що ми стурбовані заподіянням шкоди росіянам. Це передумова, яку я, безумовно, поділяю. Я поділяю занепокоєння щодо росіян. Я поділяю занепокоєння щодо російської культури. Згадаймо ж дії останнього року, що завдали найбільшої шкоди росіянам і російській культурі. Я коротко назву десять.
[скорочую перші дев'ять, повний текст - у першому коментарі]
Вся ця шкода росіянам і російській культурі була завдана самим російським урядом, в основному упродовж останнього року. Тож, якби ми були щиро стурбовані збитком для росіян, ми б задумалися про це. Але, можливо, найгірша російська політика по відношенню до росіян - остання.
Постійне навчання росіян переконанню, що геноцид - це нормально. Ми бачимо це в неодноразових заявах президента Росії про те, що України не існує. Ми бачимо це у фантазіях про геноцид у російських державних ЗМІ. Ми бачимо це протягом року, коли державне телебачення щодня виходить на мільйони або десятки мільйонів громадян Росії. Ми бачимо це, коли російське державне телебачення представляє українців свинями. Ми бачимо це, коли російське державне телебачення представляє українців паразитами. Ми бачимо це, коли російське державне телебачення представляє українців хробаками. Ми бачимо це, коли російське державне телебачення представляє українців сатаністами або упирями. Ми бачимо це, коли російське державне телебачення заявляє, що українських дітей потрібно топити. Ми бачимо це, коли російське державне телебачення заявляє, що українські будинки потрібно спалювати разом з людьми всередині. Ми бачимо це, коли люди з'являються на російському державному телебаченні і кажуть: "Їх взагалі не повинно бути. Ми повинні їх розстріляти". Ми бачимо це, коли хтось з'являється на російському державному телебаченні і каже: "Ми вб'ємо 1 мільйон, ми вб'ємо 5 мільйонів, ми можемо знищити вас усіх", - маючи на увазі всіх українців.
Отже, якби ми були щиро стурбовані шкодою для росіян, то ми були б стурбовані тим, що російська політика робить з росіянами. Твердження про те, що українці є "русофобами", є ще одним елементом розпалювання російської мови ненависті на російському державному телебаченні. У російських ЗМІ ці та інші твердження про українців змішуються з твердженням, що українці - русофоби. Так, наприклад, у виступі на російському державному телебаченні, де спікер запропонував знищити всіх українців, він аргументував це тим, що їх усіх треба винищувати, тому що вони проявляють "русофобію".
Твердження про те, що українців потрібно вбивати, тому що у них психічне захворювання, відоме як "русофобія", шкідливе для росіян, тому що воно виховує їх у дусі геноциду. Але, звичайно, таке твердження набагато гірше для українців.
Це підводить мене до другого пункту. Термін "русофобія" - це риторична стратегія, відома нам з історії імперіалізму.
Коли імперія нападає, імперія стверджує, що вона є жертвою. Риторика про те, що українці якимось чином є "русофобами", використовується російською державою для виправдання агресивної війни. Мова дуже важлива. Але найбільше важлива обстановка, в якій вона використовується. Ось ця обстановка: російське вторгнення в саму Україну, руйнування цілих українських міст, страта українських місцевих лідерів, насильницька депортація українських дітей, переміщення майже половини українського населення, руйнування сотень лікарень і тисяч шкіл, навмисне припинення подачі води і тепла в зимовий час. Такою є обстановка. Це те, що відбувається насправді.
Термін "русофобія" використовується в цій обстановці для просування твердження про те, що імперська держава є жертвою, навіть незважаючи на те, що імперська держава, Росія, веде жорстоку війну. Це історично типова поведінка. Імперська влада дегуманізує фактичну жертву і сама претендує на те, щоб бути жертвою. Коли жертва (в даному випадку Україна) виступає проти нападу, вбивства, колонізації, імперія каже, що хотіти, щоб її залишили в спокої, нерозумно, це хвороба. Це "фобія".
Це твердження про те, що жертви ірраціональні, що вони "фобні", що вони мають "фобію", має на меті відвернути увагу від реального досвіду жертв у реальному світі, який, звісно, є досвідом агресії, війни та жорстокості. Термін "русофобія" - це імперська стратегія, спрямована на те, щоб перевести тему з реальної агресивної війни на почуття агресорів, тим самим підважуючи існування і досвід людей, яким заподіяно найбільшої шкоди. Імперіаліст каже: "Ми тут єдині люди. Ми-справжні жертви. І наші ображені почуття означають більше, ніж життя інших людей".
Тепер воєнні злочини Росії в Україні можуть бути і будуть оцінюватися за українським законодавством, тому що вони відбуваються на українській території, і за міжнародним правом. Неозброєним оком видно, що йде агресивна війна, злочини проти людяності та геноцид.
Вживання слова "русофобія" в цій ситуації, твердження про те, що українці психічно хворі, а не переживають звірства, є колоніальною риторикою. Це служить частиною більш широкої практики розпалювання ненависті. Ось чому ця сесія важлива: вона допомагає нам побачити знавіснілі висловлювання Росії про геноцид. Ідея про те, що в українців є хвороба під назвою "русофобія", використовується в якості аргументу для їхнього знищення, поряд з аргументами про те, що вони паразити, сатаністи і так далі.
Твердження, що ви жертва, коли насправді ви агресор, не є захистом. Насправді це частина злочину. Розпалювання ненависті, спрямоване проти українців, не є частиною захисту Російської Федерації або її громадян. Це елемент злочинів, які російські громадяни скоюють на українській території. У цьому сенсі, скликавши це засідання, російська держава знайшла новий спосіб зізнатися у воєнних злочинах.
https://forbes.ua/authors/timoti-snayder Тімоті Снайдер
Контриб'ютор Forbes
Для того щоб збагнути війну, яку розпочала Росія в Україні, і те, як вона закінчиться, необхідно зрозуміти російський імперіалізм і його основи. Ще одна лекція від запрошеного лектора Арне Вестада в рамках курсу викладача Єльського університету Тімоті Снайдера про історію ******** України
всi лекції від Тімоті Снайдера
Є у мене пару апологєтов "міра"
Комсомольцы - бейспокойные сердца ! Добровольцы шефу отсосать тунца.
росія це орда.
в орді все вирішує одна людина.
сама спроба щось вирішити без путіна це смертний вирок.
єдина радість що ця недолуга вигадка зроблена для внутрішнього італійського споживання, назовні вона не піде, отже її фальшивість загальній антиросійській коаліції не зашкодить.
італійським спецслужбам варто повчитися у молдавських - от де путіністів правильно в гівні топлять.