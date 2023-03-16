Наемники ЧВК Вагнера по заказу Медведева планировали совершить покушение на министра обороны Италии Крозетто, - Il Foglio

Итальянская разведка на прошлой неделе сообщила правительству страны о том, что Кремль якобы планирует покушение на министра обороны Гвидо Крозетто, за которое было назначено вознаграждение в размере $15 млн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила газета Il Foglio.

Как утверждается в материале, обеспокоенность итальянских спецслужб вызвали "гневные выпады" бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, который в прошлом году назвал Крозетто "редким дураком" за слова о том, что в случае вхождения российских танков в Киев началась бы Третья мировая война.

Также в Риме считают, что Медведев сейчас как заместитель секретаря Совета безопасности России и приближенный к Владимиру Путину оказывает влияние на принятие решений.

Итальянские спецслужбы, пишет Il Foglio, перехватили просьбу экс-президента РФ о покушении на министра обороны за 15 миллионов долларов, якобы адресовавшейся частной военной компании Вагнера. Совершить покушение "вагнеровцы" могли бы с помощью одной из двух своих ячеек в Европе (о них издание тоже пишет со ссылкой на разведку) – в Сербии или Эстонии.

В материале Il Foglio указано, что просьба Медведева о покушении на Крозетто была передана еще до последних заявлений итальянского министра, обвинившего ЧВК Вагнера в разжигании миграционного кризиса в Европе.

В ответ главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин назвал главу итальянского Минобороны "м*даком" и призвал обратить внимание на собственную страну.

