Оккупанты сосредотачивают основные усилия на пяти направлениях, за сутки совершили 75 атак, - Генштаб

За прошедшие сутки враг совершил более 75 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 16 марта по поводу российского вторжения.

Так, начались триста восемьдесят шестые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Российская Федерация не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает вести наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил более 75 атак на указанных направлениях.

Получая мощное сопротивление от Силы обороны, Российская Федерация продолжает применять тактику террора по отношению к мирному населению Украины, не прекращает наносить удары и производить обстрелы населенных пунктов.

За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Харьков. Также враг нанес 29 авиационных ударов и совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высокой остается вероятность дальнейших вражеских ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок не выявлено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений российских оккупационных войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хриновка, Тимоновичи, Бериловка Черниговской области; Елино, Стариковое, Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области и Лемищиное, Стрелечья, Красное, Старица, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное и Колодезное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Гряниковки, Белогоровки и Спорного. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Колодязи, Северск, Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать Бахмут. Нашими защитниками отражены многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка. Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты вблизи линии столкновения, среди них - Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Александро-Шульгино, Курдюмовка, Озаряновка, Дачное и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Марьинка и Угледар. На указанном участке фронта, за прошедшие сутки, больше всего атак зафиксировано в районе Марьинки – 12, все они отбиты нашими защитниками. Вражеским обстрелам подверглись районы, в частности, Новокалинового, Каменки, Ласточкиного, Авдеевки, Тоненького, Георгиевки, Невельского, Победы, Угледара, Времевки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Егоровка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Марганец – Днепропетровской; Красный Маяк, Токаревка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

За прошедшие сутки Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и 13 беспилотных летательных аппаратов разного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 радиолокационных станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.