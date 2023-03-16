РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 162 560 человек (+1040 за сутки), 3504 танка, 2539 артсистем, 6810 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

техніка

По состоянию на утро 16 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 162 560 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 162 560 (+1040) человек ликвидировано,
  • танков - 3504 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 6810 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 2539 (+11) ед,
  • РСЗО - 503 (+1) ед,
  • средств ПВО - 265 (+3) ед,
  • самолетов - 305 (+1) ед,
  • вертолетов - 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+13),
  • крылатых ракет – 907 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5394 (+17) ед,
  • специальной техники – 257 (+0).

Также читайте: Испания анонсировала передачу Украине еще четырех танков Leopard 2, - министр обороны

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

+32
Танчики з міні ювілеєм!
16.03.2023 08:22 Ответить
+27
Добрий ранок починається з запашної кави та гарних новин! Новини сьогодні чудові! Радує і купа вбитих кацапів і техніка, і артсистеми і, навіть літак! Слава нашим козакам з ЗСУ! Слава Українв! Смерть ворогам!
16.03.2023 08:25 Ответить
+23
Ото поперло! Слава ЗСУ!
16.03.2023 08:23 Ответить
Танчики з міні ювілеєм!
16.03.2023 08:22 Ответить
Бинго!!! 🇺🇦
16.03.2023 08:38 Ответить
ай ****** !!!!!! ай молодцы !!!! 1000 в день дохлых пидаров кацапских , а танчики , танчики то как радуют !!!!!.............
16.03.2023 11:20 Ответить
Мда, оце вам і нестача снарядів. Хоча кому яка цифра трупів орків до смаку. На сьогодні ця зараховано
16.03.2023 08:22 Ответить
Були б снаряди вдостатку цифри були б ще більшими.
16.03.2023 08:47 Ответить
Ну, дістань, де поклав. Не клав? А чим займався замість будівництва снарядних заводів? Великим будівництвом доріг? Ну покатайся по побудованій дорозі - може десь снаряди знайдеш, мільйончиків 2-3.
16.03.2023 16:29 Ответить
Я до зелупи та асфальту не маю жодного відношення, не приписуй мені чого лайна.
16.03.2023 22:20 Ответить
Добре, не приписуватиму тобі чужого лайна. А щодо снарядів - більше просто реально немає. США, аби забезпечити стабільні поставки - розкрило для нас склади стратегічного резерву в Ізраїлі та Південній Кореї і возить нам снаряди за півпланети.

І цеє - вони є. А що їх використовують не так, як хочеться комусь - ну, то це гірка правда війни. Хто не згодний з наявним розподілом та використанням - треба було на військового вчитись, воювати 9 років і діставатись командних шаблів рівня "командир бригади" - тоді сам би визначав - скільки і куди. А волати з окопчика, будучи рядовим, "неправильно пуляєте, мало насипаєте" - то таке, контрпродуктивне. Не на користь взагалі. Бо суспільству пагано зробиш, а командири чхали на твої зойки. Гарантовано.
16.03.2023 22:49 Ответить
Чувак, я знаю про проблему з снарядами. Ти не розібравшись в ситуації почав мене у чомусь звинувачувати, прочитай уважно перший коментар і потім вже мій тоді все й зрозумієш.
показать весь комментарий
Що там "західні експерти" кажуть? Що підарашка знизила інтенсивність наступальних дій?
показать весь комментарий
16.03.2023 08:22 Ответить
ну єто по всему фронту берем пускай 500 на дон направлении,остальные 500 другие,ну норм,вот если бы только под бахмутом 1000 вот то жесть была бы)
16.03.2023 08:43 Ответить
Тисяча ліквідована, 2-3 тисячі - поранених. Мінус бригада. За добу. Місяць - 2-3 дивізії в мінус. І це ті, хто іде в атаку. Тобто достатньо безбашенні, аби пертися на кулемети. Всі інші - ховаються за друг друга.

Чи ви думаєте ***** наважилось офіційно розпочати "часткову мобілізацію 300'000" торік бо особового складу вистачало, а просто захотілося йому збільшити, просто так, армію?

І от уявіть - зараз ЗСУ викошує тих, хто готовий йти в атаку. А залишаються там ті, хто не хоче йти в атаку ні в якому разі і докладає для цього просто титанічні зусилля, вишукуючи отих "штурмовиків" одноразових серед чмобиків тощо.

Тепер розумієте, чому ЗСУ Ізюм/Куп'янськ/Лиман звільнило за тиждень, зачасту не встигаючи навіть на своїх хаммерах за драпаючими засрашинцями?
16.03.2023 16:37 Ответить
Ото поперло! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
16.03.2023 08:23 Ответить
Добрий ранок починається з запашної кави та гарних новин! Новини сьогодні чудові! Радує і купа вбитих кацапів і техніка, і артсистеми і, навіть літак! Слава нашим козакам з ЗСУ! Слава Українв! Смерть ворогам!
16.03.2023 08:25 Ответить
Все прямо шикарно, але кацапа-віртальоти повне розчарування, мабуть керосин пропили.
показать весь комментарий
Літать бздять!
показать весь комментарий
Може пропили, а може й попили
показать весь комментарий
Добрий врожай. Нашим хлопцям здоров'я, наснаги та перемоги.
16.03.2023 08:25 Ответить
162,5 тис вбитих + 300% поранених, зниклих безвісти = 650 тис "хороших" орків
16.03.2023 08:27 Ответить
А з тих поранених 20÷30% ZZдохне без меддопомоги чи через недолугість лікарів; такий же відсоток лишиться до кінця життя каліками. Добре хоч воно буде недовгим. Де ЗСУ недопрацювали, там ханка допоможе
показать весь комментарий
Еще так называемую вторую армию мира никто так не бил и не унижал. Скоро вторая армия мира испустит дух. Слава ВСУ!
16.03.2023 08:27 Ответить
А дві війни проти Чечні на протязі 1994÷2003, то просто тріумф військового мистецтва Так?
Для справки, чисельність рашистської недоармії перевищуює чисельність всіх чеченців, разом з діаспорою.
показать весь комментарий
Нам би вибивати іх -1500- 2000 в день і вони будуть невстигати -- заліза в нас мало .
16.03.2023 08:33 Ответить
Знайдеш пару мільйонів снарядів для ЗСУ - і з завтрашнього дня буде і по 3 тисячі дохлих кацапів на добу.
16.03.2023 16:40 Ответить
Треба пошерстити тих хто недавно пострілював -- Ірак Пакистан .
показать весь комментарий
очередной миниюбилейчик по танкам
16.03.2023 08:45 Ответить
16.03.2023 08:46 Ответить
1040 - Намекают американцам налоги платить
16.03.2023 09:49 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
16.03.2023 09:54 Ответить
16.03.2023 10:34 Ответить
на осень ***** забронировал место на коцерт кабзона..........
16.03.2023 11:21 Ответить
Як кажуть на Закарпатті, файно настругали.
16.03.2023 11:16 Ответить
Примерно в 35 регионах рф четкие и однозначные приметы вновь просыпающейся мобилизации. «Большая охота» за глупым мясом начинается снова. Война уже схрумкала жизни сотен тысяч дураков в касках. Ее корм заканчивается. Она снова голодна.
Новая «волна» неизбежна. Никакого друго ресурса, кроме «мясного» у режима нет. Техники -нет. Союзников -нет. Перспектив-нет. Впереди - только позорное поражение россии. Чтобы оттянуть этот, страшный для него момент - путин будет продолжать войну единственно возможным для него, «мясным»способом. Оттяжка «конца» на год будет «стоить» от 300 до 700 тысяч русских трупов. Кремль считает эту цену приемлемой и готов ее заплатить.

https://t.me/nevzorovtv/8320 Невзоров
16.03.2023 11:20 Ответить
1. Слухати та читати гебняву вшу, яка особисто саджала ***** на трон (а гімно-невзоров був особистим представником ***** на виборах в президенти на 3 каденцію) - це не дружити зі здоровим глуздом.
2. Тягнути гебняву вшу в український інфопростір - явне і відверте бажання розпвсюджувати *********** нарративи.
3. Бо бреше в кожному другому слові ця гебнява вша. Якщо ти цього не розумієш, то ти просто тупий.
16.03.2023 16:44 Ответить
Отличная жатва!
16.03.2023 12:24 Ответить
До Паски буде 200тис.дохлих чумардосів.Слава ЗСУ!!!
16.03.2023 12:56 Ответить
маловірогідно. А якщо почнеться контрнаступ, то точно не буде. Бо замість наступати на кулемети ЗСУ і дохнути тисячами, вони будуть драпати.
16.03.2023 16:47 Ответить
Ппц когда эти тараканы кончатся, орда злоедучая, зомби нашествие нескончаемое
16.03.2023 20:22 Ответить
 
 