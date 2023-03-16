Общие боевые потери РФ с начала войны – около 162 560 человек (+1040 за сутки), 3504 танка, 2539 артсистем, 6810 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 16 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 162 560 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.23 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 162 560 (+1040) человек ликвидировано,
- танков - 3504 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 6810 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 2539 (+11) ед,
- РСЗО - 503 (+1) ед,
- средств ПВО - 265 (+3) ед,
- самолетов - 305 (+1) ед,
- вертолетов - 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+13),
- крылатых ракет – 907 (+0),
- кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5394 (+17) ед,
- специальной техники – 257 (+0).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
І цеє - вони є. А що їх використовують не так, як хочеться комусь - ну, то це гірка правда війни. Хто не згодний з наявним розподілом та використанням - треба було на військового вчитись, воювати 9 років і діставатись командних шаблів рівня "командир бригади" - тоді сам би визначав - скільки і куди. А волати з окопчика, будучи рядовим, "неправильно пуляєте, мало насипаєте" - то таке, контрпродуктивне. Не на користь взагалі. Бо суспільству пагано зробиш, а командири чхали на твої зойки. Гарантовано.
Чи ви думаєте ***** наважилось офіційно розпочати "часткову мобілізацію 300'000" торік бо особового складу вистачало, а просто захотілося йому збільшити, просто так, армію?
І от уявіть - зараз ЗСУ викошує тих, хто готовий йти в атаку. А залишаються там ті, хто не хоче йти в атаку ні в якому разі і докладає для цього просто титанічні зусилля, вишукуючи отих "штурмовиків" одноразових серед чмобиків тощо.
Тепер розумієте, чому ЗСУ Ізюм/Куп'янськ/Лиман звільнило за тиждень, зачасту не встигаючи навіть на своїх хаммерах за драпаючими засрашинцями?
Для справки, чисельність рашистської недоармії перевищуює чисельність всіх чеченців, разом з діаспорою.
Новая «волна» неизбежна. Никакого друго ресурса, кроме «мясного» у режима нет. Техники -нет. Союзников -нет. Перспектив-нет. Впереди - только позорное поражение россии. Чтобы оттянуть этот, страшный для него момент - путин будет продолжать войну единственно возможным для него, «мясным»способом. Оттяжка «конца» на год будет «стоить» от 300 до 700 тысяч русских трупов. Кремль считает эту цену приемлемой и готов ее заплатить.
https://t.me/nevzorovtv/8320 Невзоров
2. Тягнути гебняву вшу в український інфопростір - явне і відверте бажання розпвсюджувати *********** нарративи.
3. Бо бреше в кожному другому слові ця гебнява вша. Якщо ти цього не розумієш, то ти просто тупий.