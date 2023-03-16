64% россиян не отменили бы начало так называемой "СВО", если бы вернулись в прошлое, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Большинство россиян считают, что Россия движется в правильном направлении. 64% опрошенных не отменили бы начало "военной операции", если бы вернулись в прошлое.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Russian Field, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Чаще всего респонденты говорили, что "военная операция" никоим образом не повлияла на их жизнь (37%), однако часть опрошенных сообщили о влиянии на уровень жизни, доходы, цены (22%). Еще столько же (22%) заявили о последствиях для ментального здоровья (остальные ответы не превышают 6%).

42% респондентов в возрасте 30-44 лет отметили, что ощутили на себе влияние так называемой "СВО". Из них 56% поддерживают переход к мирным переговорам, а 52% отменили бы начало "военной операции".

О том, что война никак не повлияла на повседневную жизнь, чаще всего сообщали респонденты от 60 лет (34%). Среди опрошенных, заметивших влияние СВО на доходы и цены, 56% поддерживают переход к мирным переговорам, а 52% отменили бы начало "военной операции".