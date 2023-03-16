РУС
64% россиян не отменили бы начало так называемой "СВО", если бы вернулись в прошлое, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Большинство россиян считают, что Россия движется в правильном направлении. 64% опрошенных не отменили бы начало "военной операции", если бы вернулись в прошлое.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Russian Field, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Чаще всего респонденты говорили, что "военная операция" никоим образом не повлияла на их жизнь (37%), однако часть опрошенных сообщили о влиянии на уровень жизни, доходы, цены (22%). Еще столько же (22%) заявили о последствиях для ментального здоровья (остальные ответы не превышают 6%).

42% респондентов в возрасте 30-44 лет отметили, что ощутили на себе влияние так называемой "СВО". Из них 56% поддерживают переход к мирным переговорам, а 52% отменили бы начало "военной операции".

О том, что война никак не повлияла на повседневную жизнь, чаще всего сообщали респонденты от 60 лет (34%). Среди опрошенных, заметивших влияние СВО на доходы и цены, 56% поддерживают переход к мирным переговорам, а 52% отменили бы начало "военной операции".

Топ комментарии
+37
Два висновки:
1) санкції не діють, а ті які діють ніяк не впливають на рівень життя росіян.
2) люди не розуміють, що війна це погано доки бомби не падають на їх будинки.
16.03.2023 08:56 Ответить
+34
Німеччина теж це проходила, підтримка Гітлера була майже 100%.

16.03.2023 09:01 Ответить
+32
Віина ж не іх територіі -- санкціі не б"ють -- от ім пох .
16.03.2023 08:38 Ответить
ну звісно. втрати рашистів у цій війні по відношенню до загальної маси баранів не такі вже й великі, і геть не зачіпають основні регіони - переважно депресивні. тож вони страждають не більше ніж завжди.
16.03.2023 14:59 Ответить
А все чому? А все тому що для росіян немає війни. Це для них колоніальна війна яка їх взагалі ніяк не стосується, і по телевізору вони перемагають, тому не бачать причин щось відміняти. Ось якби ми розбомбили їх держустанови, їх центри фсб-поліції, їх логістичні центри, їх заводи, їх склади то тоді так вони би знали що йде війна і вони її програють.

Ну і на кінець всі росіяни просто уроди.
16.03.2023 15:23 Ответить
Як що якесь падло скаже що кацап не ворог українцю, миттєво бий на позвук з пащі.
16.03.2023 15:52 Ответить
даже фейковые опросы вынуждены признать минимум 30% противников войны а это для параши огромная цифра
16.03.2023 16:23 Ответить
Все что нужно знать о "хороших русских" и плохом царе😁
16.03.2023 16:46 Ответить
Санкції діють,і не погано,це видно по всйому,а те що свинособаки кричать,що їм пох*р так ще не вечір,коли будуть останню репу без солі дожирать,тоді і побачим,просто така велика параша має свою інерцію розтягнену в часі.все буде добре.
16.03.2023 16:48 Ответить
Це все, що треба знати, про цю іобану націю...
16.03.2023 19:52 Ответить
16.03.2023 22:13 Ответить
