Россия вывела в Черное море 20 кораблей, в том числе 4 ракетоносителя, - ОК "Південь"
В Черном море наблюдается нетипичная активность врага. На боевом дежурстве оккупанты удерживают 20 кораблей, из которых 4 ракетоносителя и много вспомогательного флота.
Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы тщательно наблюдаем за корабельной группировкой в Черном море и за действиями врага. Зафиксирована нетипичная активность и количество корабельной группировки. В настоящее время в Черном море находится 20 единиц, среди которых 4 ракетоносителя, одна из них подводная, 28 ракет по максимуму могут быть снаряжены по запуску", – отметила Гуменюк.
Сегодня в Черном море наблюдается значительное количество вспомогательного флота.
"Они пытаются демонстрировать свое присутствие максимально по Черному морю там, где могут себе позволить, сколько может позволить мировое сообщество. Они пытаются рассредоточиваться, максимально прикрывая театр морских действий в Черном море и пытаясь скрывать свои действия от нас", – сказала Гуменюк.
«Мрію» - спалили. «Сагайдачного» - втопили, морську військову базу у Бердянську «СХІД», збудовану за стандартами НАТО за чотири мільйона доларів захисники кинули разом із броньованими швидкісними катерами «Кременчук» «Аккерман» та «Вишгород».
Азовсталь - розбомбили, захисників Маріуполя здали в полон, чорноморські та азовські порти - заблоковані, майже 500 000 тонн зерна вже вивезено до тимчасово окупованого Криму. Скіфське золото вкрадено з краєзнавчого музею у Мелітополі. 38 картин Айвазовського з музею Феодосії доставлено спецрейсом «Аерофлоту» до Москви.
«95 кагал» у співдружності із проросійським завгоспом здає росіянам Україну методом «відкушування» територій частинами. Наразі в Україні узбережжя Азовського моря - суцільний Іловайськ. «Нові неголені обличчя» в Раді здали загарбникам Скадовськ, Геническ, Херсон, Каховську ГЕС, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Світлодарськ та Маріуполь.
Спецназ ПВК «Вагнера» вибив українських захисників та опанував міста Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Для опалення взимку окупованих міст вже захоплено Вуглегірську ТЕЦ. Найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція повністю контролюється російськими православними терористами. МАГАТЕ висловлює стурбованість.
Приблизно 800 000 мешканців України з окупованих орками територій разом із дітьми депортовано до снігової Нігерії без права повернутись. Обіцяв мир в Україні, а вийшла повномасштабна війна. Зате не Порошенко!
31.08.2020 12:27
Навесні в країні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет
Зеленський взявся за ліквідацію протиповітряної оборони - саме з цього починав Янукович, коли знищував армію, нагадує проєкт "СтопРеванш".
https://www.5.ua/polityka/yak-zelenskyi-vzhe-vdruhe-proihnoruvav-armiiu-na-den-nezalezhnosti-stoprevansh-222809.html Згідно з офіційним документом "Візії повітряних сил 2035", буде скорочено три бригади тактичної авіації, дві бригади транспортної авіації та шість зенітних ракетних полків. І вже цього року зірвано ракетну програму - у державному оборонному замовленні не передбачено грошей на закупівлю ракет для армії, інформують журналісти.
"Вони вважають, що якщо просто перестати стріляти - це ж улюблена фраза нинішнього верховного головнокомандувача - то якщо просто не стріляти, навіщо нам ракети підвищеної дальності?" - обурюється колишній радник п'ятого президента Юрій Бірюков.