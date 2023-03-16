Россия вывела в Черное море 20 кораблей, в том числе 4 ракетоносителя, - ОК "Південь"

В Черном море наблюдается нетипичная активность врага. На боевом дежурстве оккупанты удерживают 20 кораблей, из которых 4 ракетоносителя и много вспомогательного флота.

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы тщательно наблюдаем за корабельной группировкой в Черном море и за действиями врага. Зафиксирована нетипичная активность и количество корабельной группировки. В настоящее время в Черном море находится 20 единиц, среди которых 4 ракетоносителя, одна из них подводная, 28 ракет по максимуму могут быть снаряжены по запуску", – отметила Гуменюк.

Сегодня в Черном море наблюдается значительное количество вспомогательного флота.

"Они пытаются демонстрировать свое присутствие максимально по Черному морю там, где могут себе позволить, сколько может позволить мировое сообщество. Они пытаются рассредоточиваться, максимально прикрывая театр морских действий в Черном море и пытаясь скрывать свои действия от нас", – сказала Гуменюк.