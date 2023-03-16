Лавров обвинил США в игнорировании ограничений в воздушном пространстве над Черным морем и постоянном поиске провокаций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в "игнорировании" ограничений в воздушном пространстве, которые РФ ввела в прибрежные районы Черного моря после начала полномасштабной войны с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Они полностью игнорируют тот факт, что после начала "специальной военной операции" наши военные объявили соответствующие районы Черного моря… районами с ограниченным статусом для использования любой авиации", – сказал Лавров.

Также он обвинил США в постоянном поиске провокаций, направленных на усиление напряженности. "Любые инциденты, провоцирующие столкновение между двумя крупными ядерными государствами, всегда представляют большой риск", – добавил Лавров.

Читайте также: Следует расследовать, было ли умышленным столкновение российского самолета с американским беспилотником, - Милли

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что над Черным морем два российских самолета Су-27 сбросили авиационное топливо на американский беспилотник MQ-9, после чего один из них столкнулся с дроном, повредив его пропеллер. В результате дрон упал.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

Читайте также: США дистанционно стерли секретное программное обеспечение с беспилотника до того, как он упал в Черное море, - CNN