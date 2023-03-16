РУС
Лавров обвинил США в игнорировании ограничений в воздушном пространстве над Черным морем и постоянном поиске провокаций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в "игнорировании" ограничений в воздушном пространстве, которые РФ ввела в прибрежные районы Черного моря после начала полномасштабной войны с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Они полностью игнорируют тот факт, что после начала "специальной военной операции" наши военные объявили соответствующие районы Черного моря… районами с ограниченным статусом для использования любой авиации", – сказал Лавров.

Также он обвинил США в постоянном поиске провокаций, направленных на усиление напряженности. "Любые инциденты, провоцирующие столкновение между двумя крупными ядерными государствами, всегда представляют большой риск", – добавил Лавров.

Читайте також: Следует расследовать, было ли умышленным столкновение российского самолета с американским беспилотником, - Милли

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что над Черным морем два российских самолета Су-27 сбросили авиационное топливо на американский беспилотник MQ-9, после чего один из них столкнулся с дроном, повредив его пропеллер. В результате дрон упал.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

Читайте также: США дистанционно стерли секретное программное обеспечение с беспилотника до того, как он упал в Черное море, - CNN

Топ комментарии
+18
Це також була провокація США персонально проти шкапи.

16.03.2023 09:17 Ответить
+17
Гляжу я на нашу Галактику. Сотни миллиардов звёзд, десятки миллиардов планетных систем. И надо же было поселить кацапов на одной планете с нами.
16.03.2023 09:27 Ответить
+15
Та хто ви такі кацапня ****** щоб щось комусь обмежувати? Вас ******** стерти з лиця планети треба
16.03.2023 09:22 Ответить
Кооонь 🪅
16.03.2023 09:17 Ответить
Це також була провокація США персонально проти шкапи.

16.03.2023 09:17 Ответить
Отримав пенделя.
16.03.2023 09:22 Ответить
Отримав пенделя...від жиріновського....
кабздон ВЖЕ зачекався.....
16.03.2023 09:30 Ответить
для США втрата безпілотника в нейтральному просторі по вині руруських відкдриває
колосальні можливості...
Втоплять атомний ракетоносець орків в атлантиці... як мінімум...
16.03.2023 09:34 Ответить
Цікава думка
16.03.2023 09:48 Ответить
Вижу горы и долины, вижу реки и поля.
Это русское приволье, это родина моя.
Вижу я Париж и Лондон,
Будапешт и Бухарест.
Это - русская держава, сколько здесь любимых мест?

Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай…
Где бы я ни ехал в танке,
всюду мой любимый край!
Вижу речку Амазонку,
крокодилов вижу я…
Это русская сторонка, это родина моя!

Недалече пирамиды, Нил течет - богат водой
Омывает русский берег!
Русь моя, горжусь тобой!
Вижу Вашингтон в долине,
Даллас вижу и Техас,
Как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас!

Над Сиднеем солнце всходит.
Утконос сопит в пруду.
Репродуктор гимн заводит.
С русским гимном в день войду!
Вот индейцы курят трубку. И протягивают мне.
Все на свете любят русских,
На родной моей земле!

(ныне покойный "величайший" рассийский поэт Стремоусов )
16.03.2023 10:29 Ответить
Про сопящего утконоса-прям до слез пробрало.
16.03.2023 10:35 Ответить
Жах
16.03.2023 10:37 Ответить
🤣🤣🤣

-Стефане! Що то ви робите?! Навіщо ви берізку

рубаєте? Така струнка, молоденька, так око зеленими листочками

милувала, а ви її геть!

- Ой, сусіде, й не кажіть, в самого серце кров'ю обливається,

але мушу те зробити - прийдуть москалі, побачать берізку і скажуть:

"Вот ісконно русскій пєйзаж!"
16.03.2023 10:42 Ответить
А він у них здається лише один - флагман ТОФ (близнюк "Москви")
показать весь комментарий
16.03.2023 12:53 Ответить
Підступне НАТО раптово змінило силу тяжіння Землі...
16.03.2023 09:28 Ответить
лвров изобразил букву zю
16.03.2023 10:03 Ответить
О, кентавр заіржав! Шкода що американці не збили того винищувача. Тепер кацапи будуть довго хвоста розпушувати - ''ми американського безпілотника збили , і нам за це нічого''.
16.03.2023 09:18 Ответить
А чому б Штатам не огилосити свою СВО у районі Чорного моря і не ввести безполітну зону над більшою його частиною? Чи їхнім союзникам румунам, щоб не порушувати угоду Монтре? 🤔 Чому Румунії не провести військово-морські маневри із залученням частини 6-го флоту США з перекриттям більшої частини акваторії Чорного моря? Адже не Чорне море - не озеро в межах кацапії?
16.03.2023 09:21 Ответить
Та хто ви такі кацапня ****** щоб щось комусь обмежувати? Вас ******** стерти з лиця планети треба
16.03.2023 09:22 Ответить
Гляжу я на нашу Галактику. Сотни миллиардов звёзд, десятки миллиардов планетных систем. И надо же было поселить кацапов на одной планете с нами.
16.03.2023 09:27 Ответить
+5
16.03.2023 10:17 Ответить
Одного не розумію: американці (за словами речника Пентагона) 30-40 хвилин спостерігали за тим, як їхній безпілотник чмирять два кацапські свинольоти. І при цьому вони навіть не спробували послати йому на допомогу кілька винищувачів. Сама вже їхня присутність змусила б руснявих "хєроїв" моментально вшитися. Вони ж хоробрі лише коли проти них беззбройний та тихохідний БПЛА.
16.03.2023 09:24 Ответить
Але, звісно, якщо їм подобається втрачати літальний апарат вартістю 30 мільйонів доларів, то можуть і далі так себе поводити. Тобто нічого не робити.
16.03.2023 09:25 Ответить
30 млн ?? фіі ... дрібниці ...
16.03.2023 10:19 Ответить
Ну так, кілька разів морозива не поїмо...
16.03.2023 10:42 Ответить
Штатівські розвідники там постійно літають. Винищувачі, схоже, можуть прислати тільки румуни, болгари і турки. А це вже НАТО.
16.03.2023 10:20 Ответить
Навіть якщо так. Невже НАТО не могло допомогти? Вони ж союзники.
16.03.2023 10:43 Ответить
Розвідники літають - забезпечують нас інфою. Допомога.
16.03.2023 12:40 Ответить
А я іншого не розумію чому всі вважають що Американські військові 30-40 хв безпорадно дивились як кацапи усердно знищують власність платників податків,чому не були готові до адекватної відповіді?...Може ці військові дилетанти?...може не думали що кацапи так зможуть в міжнародних водах?...Але логіка мені говорить професіонали,знали,думали і дуже зраділи що кацап нарешті проковтнув наживки...А для чого це Американцям вже скоро ми дізнаємось,надіюсь...Ґамбіт:пожертвувати безпілотником, хай навіть дорогим,для чогось іншого, важливішою...
16.03.2023 11:52 Ответить
О, почалося... "Це вони не просто так", "у них насправді є план", "просто ми багато чого не знаємо".

Вам ще не набридло їх виправдовувати? Ну очевидно ж, що вони тупо перелякалися і розгубилися. Як і всі попередні рази. Не шукайте прихованих сенсів там, де їх ніколи не було.
16.03.2023 12:02 Ответить
Что и требовалось доказать. Кацапоиды еще и обвинили американцев увидев что амеры в очередной раз проглотили. Вот вам и уступки и компромисы. Зверье слабость жертвы воспринимает как руководство к нападению.
16.03.2023 09:24 Ответить
Кацапи розуміють тільки силу. Вони биканули, випробуючи США. А США показали себе сцикунами і втерлися. Це побачили і кацапи і Китай. І якщо швидко США не зроблять кацапні жорстку відповідь у стилі "нас там нєт", третя світова забезпечена.
16.03.2023 13:09 Ответить
Российские вояки умышленно сбили американский не вооруженный дрон, который построен на налоги граждан США и является собственностью США. Вместо извинений, Лавров еще обвиняет США, что он не там летал и вообще летал без разрешений России. Наглость дальше некуда. Подомные выходки России, Путина необходимо присекать. Необходимо увеличить помощь Украине, необходимо дать ей ракеты большей дальности и самолеты. Потому, что Украина сегодня защищает весь цивилизованный мир и свернет голову двуглавой курице
16.03.2023 09:27 Ответить
Тут справа в різниці ментальності. На московії звикли жити в лайні, а здохнути за свою родіну у власному лайні - то найбільше щастя для козломордих. В Штатах люди насолоджуються життям і їм зовсім не хочеться помирати через заокеанських зомбі-ідіотів.
16.03.2023 09:34 Ответить
Старый, дебильный мерин.
16.03.2023 09:28 Ответить
Це той випадок, коли я з вами згоден.
16.03.2023 09:37 Ответить
Це чергова несенітниця розрахована на розумово відсталих
16.03.2023 09:30 Ответить
Це чергова купа кінського лайна, під носом Америки....
16.03.2023 10:01 Ответить
вбивцю лаврова на ГИЛЯКУ ‼️
16.03.2023 09:45 Ответить
А США мають відповісти - ЧХАЛИ МИ НА ВАС , т к раша постіно чхае на увесь світ
16.03.2023 09:47 Ответить
Та этого старого ******** противно уже слушать, он вызывает лишь только отвращение.
16.03.2023 09:50 Ответить
Цікаво ПРО БРЕХНЮ

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=AZXCuofb3UXdw9qh4AG2jTkEGl6ihPMnp4iXLgzdQNHNOkfvxAq9ZsIBMOuptIDKVUAa8Gq5YjclrT-SUrPUqRyHvMrigCyJZtquxbttyyx-otszQnbVz0h3N6viPrV9nEhvAyftXch_JsDj3TbaszSK4qK5SvWU2BtUwGD0fNIgOmjsT-3Ah0EjumYkM99UWHQ&__tn__=-]C%2CP-R Алексей Голобуцкий АНТІЦІВІЛИЩАЦІІ

Сирійський президент Асад "підтримує СВО проти старих і нових нацистів", при тому саме в Сирії за Асада доживали (і доживають?) свого віку власне "старі нацисти".

--

Асад: "Сирия поддерживает СВО против неонацистов и старых нацистов. ...Запад, как и принимал старых нацистов у себя на земле, сейчас он стал поддерживать их в нынешнее время".

--

Заява Асада особливо переконливо звучить на тлі достатньо відомого факту: один із найбільш розшукуваних у світі нацистських злочинців Алоїс Брюннер з 1950-го комфортно мешкав в Сирії "на зло Ізраїлю". Брюннер активно допомагав батьку Башара Асада, Хафезу Асаду, що 30 років був диктатором в Сирії, зі створенням репресивного апарату диктатури та розробкою унікальних методів катування. І "з ймовірністю 99%" спокійно помер у 2010 році в Сирії (Асад президент з 2000).

Звісно, з таким бекграундом заяви Асада про боротьбу зі "старими нацистами" звучать абсолютно переконливо!
16.03.2023 09:58 Ответить
якщо цим Покидькам на кшталт лаврових, путіних, піськових, скабєєвих, соловйових, шайгів, гірасімавих, суравікіних та інших не буде організована Гаага або Нюрнберг-2.....
то гріш-ціна тій конторі під назвою ООН...та ВСЬОМУ міжнароднуму праву.....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
16.03.2023 10:08 Ответить
"Комсомолец" , "Курск" , ........ ?
16.03.2023 10:10 Ответить
"Також він звинуватив США у постійному пошуку провокацій" - логіка супер:" Ми вас провокуємо, щоб ви шукали наших провокацій".
16.03.2023 10:16 Ответить
це ти коняка хіба що своїм лайножерам будеш розповідати про якісь "райони Чорного моря" існуючі в твоїй уяві
16.03.2023 10:17 Ответить
16.03.2023 10:23 Ответить
Знает отлично конь в ратиновом пальто, что Крым миром не признан за РФ. Но гундосит бред. Конечно сбит был разведчик в нейтральных водах, а не в 12 сильной зоне. А это позволяет международное право, летали там давно и раньше и много. Дешёвка все гнусная.
16.03.2023 10:56 Ответить
кляча уявила себе світовим жандармом
16.03.2023 10:59 Ответить
Просто йди на йух,кацапська коняка.
16.03.2023 11:25 Ответить
IGO-GO !!!!
16.03.2023 11:45 Ответить
 
 