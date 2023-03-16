Лавров обвинил США в игнорировании ограничений в воздушном пространстве над Черным морем и постоянном поиске провокаций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в "игнорировании" ограничений в воздушном пространстве, которые РФ ввела в прибрежные районы Черного моря после начала полномасштабной войны с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Они полностью игнорируют тот факт, что после начала "специальной военной операции" наши военные объявили соответствующие районы Черного моря… районами с ограниченным статусом для использования любой авиации", – сказал Лавров.
Также он обвинил США в постоянном поиске провокаций, направленных на усиление напряженности. "Любые инциденты, провоцирующие столкновение между двумя крупными ядерными государствами, всегда представляют большой риск", – добавил Лавров.
Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что над Черным морем два российских самолета Су-27 сбросили авиационное топливо на американский беспилотник MQ-9, после чего один из них столкнулся с дроном, повредив его пропеллер. В результате дрон упал.
В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.
Вам ще не набридло їх виправдовувати? Ну очевидно ж, що вони тупо перелякалися і розгубилися. Як і всі попередні рази. Не шукайте прихованих сенсів там, де їх ніколи не було.
Сирійський президент Асад "підтримує СВО проти старих і нових нацистів", при тому саме в Сирії за Асада доживали (і доживають?) свого віку власне "старі нацисти".
Асад: "Сирия поддерживает СВО против неонацистов и старых нацистов. ...Запад, как и принимал старых нацистов у себя на земле, сейчас он стал поддерживать их в нынешнее время".
Заява Асада особливо переконливо звучить на тлі достатньо відомого факту: один із найбільш розшукуваних у світі нацистських злочинців Алоїс Брюннер з 1950-го комфортно мешкав в Сирії "на зло Ізраїлю". Брюннер активно допомагав батьку Башара Асада, Хафезу Асаду, що 30 років був диктатором в Сирії, зі створенням репресивного апарату диктатури та розробкою унікальних методів катування. І "з ймовірністю 99%" спокійно помер у 2010 році в Сирії (Асад президент з 2000).
Звісно, з таким бекграундом заяви Асада про боротьбу зі "старими нацистами" звучать абсолютно переконливо!
