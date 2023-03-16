РУС
Новости
США и G7 не хотят снижать потолок цен на российскую нефть, - WSJ

нафта

Президент США Джо Байден заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что у Вашингтона нет желания корректировать нефтяные санкции.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его данным, страны G7 хотят сохранить верхний предел цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Издание отмечает, что это рассеивает надежды в некоторых европейских столицах на ужесточение западных санкций в этом месяце.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Соединенных Штатов отказался от комментариев по этому вопросу.

Читайте: Послы G7 напомнили об электронном декларировании и продолжении реформы СБУ

"Позиция "Большой семерки" может вызвать новое напряжение в ЕС по схеме ограничения цен", - добавляют журналисты.

Западные официальные лица согласились пересмотреть уровень 60 долларов за баррель для ограничения цены в марте, а Польша и страны Балтии неоднократно настаивали на ограничении ниже 60 долларов за баррель.

+8
Байден не виглядає далекоглядним. Єдина гарантія того, що майбутні вибори президента у США виграє демократ - це перемога України, якій США допомагають у війні з кацапією. Гроші, які вже вклали у пемемогу України США є настільки великими, що у разі їх злиття в унітаз, як "афганських" демократам буде жопа, можливо з криміналом. Тому у іртересах Байдена не посто нищити кацапію, а робити це швидко. Шоб було з чим йти на вибори у наступному році.
16.03.2023 09:31 Ответить
+3
Чому Захід не дає Україні перемогти Росію - Wall Street Journal На "Рамштайні" шукатимуть "інноваційне вирішення" проблеми виробництва ***********,

Язык без костей и лукавство чисто европейское:

ОНИ "шукатимуть "інноваційне вирішення" проблеми виробництва".

"Успішне залякування Москви підкреслює неспроможність Вашингтона визначити чіткі цілі війни та виробити стратегію їх досягнення. Пан Байден хоче, щоб Росія «програла», але, схоже, боїться, що Україна насправді «виграє». Якщо він вірить в офіційну позицію Америки - відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, - він має підтвердити її ще раз і розробити план, як це зробити. Якщо ні, він повинен це сказати. Тоді ми можемо принаймні вести зрозумілу дискусію.

Натомість неоднозначні цілі та страх російської ескалації призвели до сьогоднішнього військового глухого кута. Безпосередньо перед вторгненням Байден виключив можливість використання військової сили США, але Кремль не відповів на це. Через кілька днів він сказав, що «ніхто не очікував, що санкції завадять чомусь». У травні 2022 року його міністр оборони та радник з національної безпеки попросили своїх російських колег розглянути можливість припинення вогню , сигналізуючи про слабкість і нерішучість."

" Велика частина суперечок НАТО щодо зброї пов'язана з наполяганням Вашингтона на тому, щоб Київ не атакував цілі в Росії чи навіть Криму, незважаючи на визнання США Криму як суверенної території України. Відповідно до цієї дивної причини, НАТО тисне на Україну, щоб вона не завдавала ударів усередині Росії та зберігала такі ключові активи, як «Північний потік», тоді як Кремль може завдати удару будь-де в Україні. Спостерігачі, згадуючи катастрофічне виведення Америки з Афганістану, можуть зробити висновок, що Вашингтон або не знає що робити, або прагне уникнути надто сильного військового тиску на Москву." ПОВНЫСТЮ https://zn.ua/ukr/POLITICS/chomu-zakhid-ne-daje-ukrajini-peremohti-rosiju-wall-street-journal-.html

Повністю https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzn.ua%2Fukr%2FPOLITICS%2Fchomu-zakhid-ne-daje-ukrajini-peremohti-rosiju-wall-street-journal-.html%3Ffbclid%3DIwAR3W4eSSBpRYqZuYyCcjgcGh7kgeDXEQhByA0eYX60zo6fJUj5yTs_jqAa0&h=AT1vYzrTuXpXqFQk1ssBi6O8KxdCCtKo50zlE6kU0-FUsvTkfppCJm0R5j0pDhSOs3Dhf7InDc5PADiNixzlxDoWAcmZm0fjQX2AKAwAoZBKB0c6hyI2xHg_SdtLgX9UqvDW&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0NFvsYAAGP8C5-**************************************************************************************************************************************************************
16.03.2023 09:36 Ответить
+2
Коли була смертна кара, то треба було точно виміряти вагу і довжину мотузки, щоб зламати шию, але не відірвати голову. Бо ефект від відірваної голови був жахливий, прямо протилежний... видовище вкрай негативне
16.03.2023 09:34 Ответить
bo vony hochut' zadushyty kacapiv, a ne vidirvaty golovu
16.03.2023 09:29 Ответить
Коли була смертна кара, то треба було точно виміряти вагу і довжину мотузки, щоб зламати шию, але не відірвати голову. Бо ефект від відірваної голови був жахливий, прямо протилежний... видовище вкрай негативне
16.03.2023 09:34 Ответить
Байден не виглядає далекоглядним. Єдина гарантія того, що майбутні вибори президента у США виграє демократ - це перемога України, якій США допомагають у війні з кацапією. Гроші, які вже вклали у пемемогу України США є настільки великими, що у разі їх злиття в унітаз, як "афганських" демократам буде жопа, можливо з криміналом. Тому у іртересах Байдена не посто нищити кацапію, а робити це швидко. Шоб було з чим йти на вибори у наступному році.
16.03.2023 09:31 Ответить
А ви впевнені що деми і республіканці реально конкуренти а не просто добрий і поганий поліцейський щоб не виглядало що в США не має демократії.... Вас не цікавить чому за стільки років кризисів там не появилось якоїсь третьої партії... Чому існує ФРС яка фактично не керується державою... Чому 2 фонди Vanguard i Black Rock мають в своєму управлінні більшість американських активів..

Великий бізнес там є основним вектором політики він отримав великий прибуток від війни, отримавши ринок нафти і газу ЄС, величезні військові контракти, компанії такі як Шел дальше заробляють на газу з раші, амер бізнес, який має виробництво в Китаю отримав рекордні прибутки , тому що раша стала вассалом Китаю і продає туди всі ресурси дешевше маркету і це при фактично світовій гіперінфляції..

Тому Байден нічого не програє в любому випадку, американський бізнес виграв і Байден рішив багато поточних...

тепер просто час змінити владу, бо осінню буде багато звільнень працівників для стримування гіперінфляції,
про це голова ФРС давно говорить, що ринок праці повинен присісти і натомість прийде вже добрий поліцейський, наразі це республіканці...
16.03.2023 10:48 Ответить
Я не займаюся конспірологією а-ля "єврейська змова". І чесно кажучи скептично ставлюся до її апологетів. 😊
16.03.2023 13:34 Ответить
Причому тут конспірологія, тут просто факти, якщо людина має голову то їй не важко збагнути відповівши на всі питання що я написав вище... а саме чому там тільки 2 партії, і чому існує система лобіювання

Про те що ринок праці потрібно послабити, відкрито говорять у ФРС... ФРС не керується урядом США, там керує рада преставників декількох великих банків... Так само про Vanguard i Black Rock які володіють основними пакетами акцій у більшості великих компанії, тому що вони отримують ці акції ще на етапі стартапів ...
16.03.2023 16:41 Ответить
16.03.2023 09:36 Ответить
Зниження стелі в процесі. Введення цієї стелі теж тривало дуже довго, але ефект від справжніх санкцій вражаючий. Головне, що процес запущений, триває і рано чи пізно тих, хто його гальмує США дотисне. І ціна на російську нафту поступово дійде до собівартості її видобутку і такий справедливій ціні буде радий весь світ
16.03.2023 09:43 Ответить
ми б, може, і могли перемогти російську армію але ми не в змозі перемогти американські гроші що на боці російської армії.
16.03.2023 09:52 Ответить
***** - вони скрізь *****......
16.03.2023 09:55 Ответить
Кто мог подумать что когда-нибудь Вашингтон будет сдерживать европейских "ястребов". Заметили как рашка и Америка усердно играют в "понимание и неэскалацию" после инцидента с беспилотником.
16.03.2023 10:01 Ответить
щось небажання американського байди корегувати (понижувати) стелю цін,смердить рашистськими нафто баксами???Без закулісного базару з куйлом ,тут не обійшлося.
16.03.2023 10:05 Ответить
Байден це робить ще і для того щоби не дати поштовх американській нефтяній індустрії впроваджувати більше іновацій і знижувати собівартість добичі засобами фракінга до $45 і нижче за барель. Тоді його зеленій енергетиці буде ще важче конкурувати з нафтою та газом
16.03.2023 10:16 Ответить
Не хотят снижать рентабельность странцевой нефти...
16.03.2023 10:40 Ответить
 
 