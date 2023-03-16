США и G7 не хотят снижать потолок цен на российскую нефть, - WSJ
Президент США Джо Байден заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что у Вашингтона нет желания корректировать нефтяные санкции.
Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его данным, страны G7 хотят сохранить верхний предел цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Издание отмечает, что это рассеивает надежды в некоторых европейских столицах на ужесточение западных санкций в этом месяце.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Соединенных Штатов отказался от комментариев по этому вопросу.
"Позиция "Большой семерки" может вызвать новое напряжение в ЕС по схеме ограничения цен", - добавляют журналисты.
Западные официальные лица согласились пересмотреть уровень 60 долларов за баррель для ограничения цены в марте, а Польша и страны Балтии неоднократно настаивали на ограничении ниже 60 долларов за баррель.
Великий бізнес там є основним вектором політики він отримав великий прибуток від війни, отримавши ринок нафти і газу ЄС, величезні військові контракти, компанії такі як Шел дальше заробляють на газу з раші, амер бізнес, який має виробництво в Китаю отримав рекордні прибутки , тому що раша стала вассалом Китаю і продає туди всі ресурси дешевше маркету і це при фактично світовій гіперінфляції..
Тому Байден нічого не програє в любому випадку, американський бізнес виграв і Байден рішив багато поточних...
тепер просто час змінити владу, бо осінню буде багато звільнень працівників для стримування гіперінфляції,
про це голова ФРС давно говорить, що ринок праці повинен присісти і натомість прийде вже добрий поліцейський, наразі це республіканці...
Про те що ринок праці потрібно послабити, відкрито говорять у ФРС... ФРС не керується урядом США, там керує рада преставників декількох великих банків... Так само про Vanguard i Black Rock які володіють основними пакетами акцій у більшості великих компанії, тому що вони отримують ці акції ще на етапі стартапів ...
Язык без костей и лукавство чисто европейское:
ОНИ "шукатимуть "інноваційне вирішення" проблеми виробництва".
"Успішне залякування Москви підкреслює неспроможність Вашингтона визначити чіткі цілі війни та виробити стратегію їх досягнення. Пан Байден хоче, щоб Росія «програла», але, схоже, боїться, що Україна насправді «виграє». Якщо він вірить в офіційну позицію Америки - відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, - він має підтвердити її ще раз і розробити план, як це зробити. Якщо ні, він повинен це сказати. Тоді ми можемо принаймні вести зрозумілу дискусію.
Натомість неоднозначні цілі та страх російської ескалації призвели до сьогоднішнього військового глухого кута. Безпосередньо перед вторгненням Байден виключив можливість використання військової сили США, але Кремль не відповів на це. Через кілька днів він сказав, що «ніхто не очікував, що санкції завадять чомусь». У травні 2022 року його міністр оборони та радник з національної безпеки попросили своїх російських колег розглянути можливість припинення вогню , сигналізуючи про слабкість і нерішучість."
" Велика частина суперечок НАТО щодо зброї пов'язана з наполяганням Вашингтона на тому, щоб Київ не атакував цілі в Росії чи навіть Криму, незважаючи на визнання США Криму як суверенної території України. Відповідно до цієї дивної причини, НАТО тисне на Україну, щоб вона не завдавала ударів усередині Росії та зберігала такі ключові активи, як «Північний потік», тоді як Кремль може завдати удару будь-де в Україні. Спостерігачі, згадуючи катастрофічне виведення Америки з Афганістану, можуть зробити висновок, що Вашингтон або не знає що робити, або прагне уникнути надто сильного військового тиску на Москву." ПОВНЫСТЮ https://zn.ua/ukr/POLITICS/chomu-zakhid-ne-daje-ukrajini-peremohti-rosiju-wall-street-journal-.html
Повністю https://zn.ua/ukr/POLITICS/chomu-zakhid-ne-daje-ukrajini-peremohti-rosiju-wall-street-journal-.html