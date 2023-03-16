США и G7 не хотят снижать потолок цен на российскую нефть, - WSJ

Президент США Джо Байден заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что у Вашингтона нет желания корректировать нефтяные санкции.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его данным, страны G7 хотят сохранить верхний предел цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Издание отмечает, что это рассеивает надежды в некоторых европейских столицах на ужесточение западных санкций в этом месяце.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Соединенных Штатов отказался от комментариев по этому вопросу.

"Позиция "Большой семерки" может вызвать новое напряжение в ЕС по схеме ограничения цен", - добавляют журналисты.

Западные официальные лица согласились пересмотреть уровень 60 долларов за баррель для ограничения цены в марте, а Польша и страны Балтии неоднократно настаивали на ограничении ниже 60 долларов за баррель.