Минобороны РФ стремится захватить Угледар, чтобы конкурировать с ЧВК "Вагнер", - британская разведка

Министерство обороны России стремится добиться успеха в Угледаре для того, чтобы конкурировать с достижениями ЧВК "Вагнер".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Минобороны Британии в Twitter.

"За последнюю неделю попытки россиян штурмовать город Угледар в Донецкой области почти наверняка замедлились. Это произошло после повторных, очень дорогих неудачных атак в течение предыдущих трех месяцев", - говорится в сводке.

Отмечается, что одним из факторов больших потерь России на этом направлении стало успешное принятие Украиной на вооружение дистанционных противоброневых минных систем (РААМ). Так, RAAM - это специальный артиллерийский снаряд, разбрасывающий противотанковые мины на расстояние до 17 км.

Читайте также: Россияне не могут идти в наступление на Угледар из-за существенных потерь, - Силы обороны

По данным Минобороны Британии, в некоторых случаях Украина запускала мины позади наступающих российских подразделений, вызывая беспорядки, когда российская техника пыталась отойти.

Так, единственный последний заметный тактический успех России был достигнут на Бахмутском направлении, где доминируют силы ЧВК "Вагнера", которые сейчас ведут публичную вражду с Министерством обороны России.

"Существует реалистичная вероятность того, что Минобороны России было настойчивым в своем стремлении добиться успеха в Угледаре, отчасти потому, что оно хочет, чтобы его собственный успех конкурировал с достижениями "Вагнера"", - добавляют в разведке.