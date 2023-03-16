РУС
Минобороны РФ стремится захватить Угледар, чтобы конкурировать с ЧВК "Вагнер", - британская разведка

Министерство обороны России стремится добиться успеха в Угледаре для того, чтобы конкурировать с достижениями ЧВК "Вагнер".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Минобороны Британии в Twitter.

"За последнюю неделю попытки россиян штурмовать город Угледар в Донецкой области почти наверняка замедлились. Это произошло после повторных, очень дорогих неудачных атак в течение предыдущих трех месяцев", - говорится в сводке.

Отмечается, что одним из факторов больших потерь России на этом направлении стало успешное принятие Украиной на вооружение дистанционных противоброневых минных систем (РААМ). Так, RAAM - это специальный артиллерийский снаряд, разбрасывающий противотанковые мины на расстояние до 17 км.

Читайте также: Россияне не могут идти в наступление на Угледар из-за существенных потерь, - Силы обороны

По данным Минобороны Британии, в некоторых случаях Украина запускала мины позади наступающих российских подразделений, вызывая беспорядки, когда российская техника пыталась отойти.

Так, единственный последний заметный тактический успех России был достигнут на Бахмутском направлении, где доминируют силы ЧВК "Вагнера", которые сейчас ведут публичную вражду с Министерством обороны России.

"Существует реалистичная вероятность того, что Минобороны России было настойчивым в своем стремлении добиться успеха в Угледаре, отчасти потому, что оно хочет, чтобы его собственный успех конкурировал с достижениями "Вагнера"", - добавляют в разведке.

Щоб переплюнути Вагнер - Шойгу треба 60тис. покласти під Вугледаром...
16.03.2023 09:41 Ответить
Ми ще побачимо, як вагнерівців будуть зухвало гасити томагавками, як ІДІЛ та виносити її ватажків як Бен-Ладена і ху#ло буде лише безпорадно це спостерігати. Бо вагнерівці жодним чином не відносяться до російських збройних сил, не знаходяться на тероиторії росії, терористи навіть за російськими законами, тому ху#ло зможе лише висловлювати стурбованісь та занепокоєність, бо напасти у відповідь на США кишка тонка.
16.03.2023 09:48 Ответить
вагнер поза конкуренцією, бо лише стратами та тортурами рашисти можуть заставити когось наступати. У вагнера безправні зеки, з якими можна робиити все, що завгодно, а ось з чмобіками - ні. Щоб чмобіки пішли у наступ треба стратити десятки тисяч, а це визове не аби яких суспільний резонанс, коли кацапи дізнаються, що їх родичів вбивають свої ж, бо в росії інтернет ще не заблокували, а без цього вони будуть продовжувати бунтувати та тікати з полю бою. Тому боягузливе ху#ло не піде на це
16.03.2023 09:37 Ответить
Кацапи воюють між собою і з Америкою на території України
16.03.2023 09:31 Ответить
вагнер поза конкуренцією, бо лише стратами та тортурами рашисти можуть заставити когось наступати. У вагнера безправні зеки, з якими можна робиити все, що завгодно, а ось з чмобіками - ні. Щоб чмобіки пішли у наступ треба стратити десятки тисяч, а це визове не аби яких суспільний резонанс, коли кацапи дізнаються, що їх родичів вбивають свої ж, бо в росії інтернет ще не заблокували, а без цього вони будуть продовжувати бунтувати та тікати з полю бою. Тому боягузливе ху#ло не піде на це
16.03.2023 09:37 Ответить
ми ще подивимось ,що міжнародні правові організації ,їх не визнають стороною конфлікту у війні..
16.03.2023 09:43 Ответить
Ми ще побачимо, як вагнерівців будуть зухвало гасити томагавками, як ІДІЛ та виносити її ватажків як Бен-Ладена і ху#ло буде лише безпорадно це спостерігати. Бо вагнерівці жодним чином не відносяться до російських збройних сил, не знаходяться на тероиторії росії, терористи навіть за російськими законами, тому ху#ло зможе лише висловлювати стурбованісь та занепокоєність, бо напасти у відповідь на США кишка тонка.
16.03.2023 09:48 Ответить
Щоб переплюнути Вагнер - Шойгу треба 60тис. покласти під Вугледаром...
16.03.2023 09:41 Ответить
одні вбивці конкурують з іншими вбивцями, але хто б вони не були вагнерівці чи мобіки все рівно вони та їхні правителі ВБИВЦІ, горіти їм та їхнім родинам,які їх відпустили в Україну вбивати, в ПЕКЛІ
16.03.2023 09:42 Ответить
Кончені тварюки.
16.03.2023 09:43 Ответить
Це прямо як сралін свого часу влаштовував конкуренцію між своїми хєнералами. Як конєва та жукова під час штурму Берліна.
16.03.2023 09:44 Ответить
Тільки у цих м'ясників були заградотряди, а зараз тільки у пригожина. Тікають собі чмобіки з полю бою і ніхто їм не заважає
16.03.2023 10:16 Ответить
А кадирівці? Вони хіба не виконували раніше (та й зараз) роль заградотрядів для мініоборони русні?
16.03.2023 10:18 Ответить
Кадирівці виконують функцію карателів та тероризують населення окупованої території. А чмобіки спокійно собі тікають і нихто їх не розстрілює. Можливо і вдавалося залякати рашистів кадирівцями на початку війни, але зараз це вже не працює - таваринний інстринкт самобзереження охопив усю армію. Поки не буде десятків тисяч реальних страт - і не важливо - кадирівці це чи хто інший, ніхто у наступ не піде, бо нема дурних вмирати за ху#ла та олігархів
16.03.2023 10:26 Ответить
А хто ж тоді воює, якщо всі бояться? Вагнерівців на всю лінію фронту не вистачить.
16.03.2023 11:43 Ответить
Так ніхто окрім вагнерівців і не воєю, тому і великий наступ став повзучими, бо рашисти не знають, що робити з сотнями тисяч чмобків. Тому і немає сил вже наступати на Київ, Херсон, Запоріжжя, Одесу, Львів. Смертників все менше і менше, тому напрям наступу звужується, і навіть на тій ділянці фронту, де вони тимчасово захопили лише 0.04% України смертники вже закінчуються і тому інтенсивність наступу знижується не тільки у порівнянні з минулим роком, а навіть у порівнянні з початком "великого" наступу при тому, що вони мобілізували навіть більше, ніж у минулому році. Все це говорить, що кількість мобілізованих аж ніяк не впливає на кількість смертників, бо вже немає дурних вмирати за ху#ла та олігархів
16.03.2023 11:55 Ответить
А кого ж у полон беруть? Он, в телеграмі десятки роликів, де полонені чмобіки розповідають про себе нашим бійцям.
16.03.2023 12:03 Ответить
З тих же причин і здаються в полон, бо не хочуть вмирати. Здача в полон це лише альтернатива бунту і втечі з полю бою, а мета обоч вчинків одна - зберегти шкуру
16.03.2023 12:06 Ответить
Але ж не всі масово у полон здаються. Є ж багато тих, хто воює. Навіщо їм тоді така кількість людей? Просто щоб привезти на фронт і дати можливість здатися у полон?
16.03.2023 12:09 Ответить
Ось так - мобілізували сотні тисяч і не знають, що з ними робити. Зганьбилися на весь світ, бо що це за армія, яка плює на накази командирів та головнокомандувача. Не знаю, яким місцем вони думали, коли робили цю мобілізацію, але факт у тому, що вони мають справу не з військом, а зі стадом баранів, які не хочуть іти самі на забій
16.03.2023 12:26 Ответить
Доьре - тоді чому ми тупцяємося на місці? Тоді можна вже зараз йти у наступ. Ніхто нам не заважитиме...
16.03.2023 12:52 Ответить
От скоро і побачимо, як буде проходити контрнаступ, коли надійде нова техніка та прибудуть з-за кордону солдати, які проходять там навчання. І, цілком можливо, що ми звільнемо окуповані території майже без втрат і нам будуть більше здаватия в полоні, ніж чинити опір. Не можна виключати жест доброї волі від рашистів, який вони вже робили багато разів
16.03.2023 12:58 Ответить
Добре - давайте почекаємо. Продовжимо після наступу
16.03.2023 13:00 Ответить
Волки от испуга
Скушали друг друга.

(К. Чуковский, "Тараканище")
16.03.2023 10:16 Ответить
 
 