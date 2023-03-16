РУС
Командир Витусевич, избивший солдата в воинской части в Житомирской области, извещен о подозрении, - ГБР

Командир взвода одной из военных частей, избивший срочника, извещен о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Работники ГБР сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий командиру взвода одной из воинских частей Житомирщины. Младший лейтенант избил солдата-срочника в учебном центре. "Воспитательная беседа" с солдатом состоялась якобы за то, что тот был под хмельком. Офицер бил его руками и ногами, солдат получил легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

После обнародования видео с избиением в сети интернет, ГБР возбудило уголовное производство. Военный признал свою вину.

Младшему лейтенанту сообщено о подозрении по факту превышения служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Командир отстранен от должности на время расследования. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что лейтенант Витусевич ногами избил в казарме на Житомирщине срочника.

Читайте также: ГБР расследует факт избиения командиром Витусевичем солдата в воинской части Житомирской области

+22
з 2016 року воює. Самий гуманний суд в мірє, який відпустив не одного зрадника, дав захиснику 5 років тюрьми. Воїну, що відпочив і підлікувався, що самостійно повернувся в частину, - 5 років.
Мабуть слід позбавити всіх суддів можливості судити. Але де взяти кращих?
16.03.2023 11:15 Ответить
+11
видно шо он имбецил-перед тем как звания раздавать надо на психушке проверять
16.03.2023 11:12 Ответить
+10
Бо "хтось" ліквідував військову прокуратуру
16.03.2023 11:22 Ответить
Он єго нє біл. он атрабативал удари!!! ета біл спарінг!!!
16.03.2023 11:04 Ответить
У Хмельницькій області солдату резерву запасної роти Назару Сорочику дали п'ять років позбавлення волі за втечу з частини. Про це редакція 368.media дізналася з вироку Ярмолинцького райсуду за ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 КК.

У серпні минулого року солдат отримав озвучений наказ командира корпусу резерву Сухопутних військ ЗСУ про вибуття особового складу для відправлення до іншої частини. Однак Сорочик його не виконав. Він самовільно залишив розташування військової частини та поїхав додому. Повернувся він тільки 16 вересня.

В судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю. Ствердив, що проходить службу з квітня 2016 року. Після вторгнення він добровольцем прийшов до частини. Безпосередньо брав участь у бойових діях, отримав вибухову травму. Приблизно за місяць до подій він повернувся з Харківської області.

У день отримання наказу під час шикування з резервної роти вивели близько 30 осіб. Їм повідомили про необхідність вибуття до міста Покровськ Донецької області. Пішки вони дійшли до ст. Ярмолинці, провели шикування та відправили отримувати бронежилети та інше обладнання.

Сорочик заявив у суді, що почував себе незадовільно і повідомив керівництво про необхідність проходження ВЛК. Проте, начальник штабу відмовив йому у цьому.

Вважаючи наказ військового керівництва злочинним, солдат домовився із комендантським взводом про дозвіл вийти придбати цигарки. Далі він сів на автобус та поїхав додому з метою лікування. Впродовж шести наступних діб він займався самолікуванням, а згодом звернувся до лікаря.

В розташування військової частини він повернувся самостійно і добровільно, оскільки не мав наміру ухилятись від проходження військової служби. Суд засудив чоловіка до п'яти років і одного місяці позбавлення волі.

Більше читайте: https://368.media/2023/03/16/u-hmelnitskij-oblasti-soldatu-dali-5-rokiv-za-vtechu-z-chastini/
16.03.2023 11:04 Ответить
з 2016 року воює. Самий гуманний суд в мірє, який відпустив не одного зрадника, дав захиснику 5 років тюрьми. Воїну, що відпочив і підлікувався, що самостійно повернувся в частину, - 5 років.
Мабуть слід позбавити всіх суддів можливості судити. Але де взяти кращих?
16.03.2023 11:15 Ответить
Народне віче?
16.03.2023 11:29 Ответить
У "народного віча" зазвичай один вирок: "розіпни його!"
16.03.2023 11:40 Ответить
******* суди та судді не дуже відрізняються. Зазвичай один вирок - "посади його!". І якщо від народного віче можна очікувати справедливості, то у випадку з судом вирішальне значення мають лише гроші (за дуже рідкими виключеннями, коли справа набуває широкого розголосу).
16.03.2023 11:45 Ответить
То правда. Але перед вічем все залежить від "подачі матер'ялу". Хто кого перегаласує. Якщо найняти горлопанів, що будуть волати "апшоримарадьорбариґанакраві", то буде "розіпни", а будуть волати "зделаєміхразом" - то буде преЗєдентом.
16.03.2023 13:59 Ответить
Народне віче якось козачками попахиваеть.Мені подобаеться суд лінча
16.03.2023 13:23 Ответить
Чим вам козаки не до вподоби?
А-а-а... Це ви мабуть про тих ******** "казАчек", котрих так ********** чпокать дагестанці? 🤣
16.03.2023 13:46 Ответить
ой, був такий випадок: зняли Сагайдачного (здається) перед битвою під Хотином. Потім стратили новообраного і знову обрали попередника. Битву завдяки козакам коаліція виграла. Якби не лицемірна політика польського командувача, який таємно підписав мир з турками, хана була б і османам і їх союзникам татарам.
А постійна продажність чи не половини козацьких полковників московитам?
16.03.2023 14:15 Ответить
Нічого не можу сказати щодо тих подій. Я тоді мабуть був десь в іншому місці...
16.03.2023 14:32 Ответить
А каким боком ДБР к раследованию неуставных взаимоотношений в армии???
16.03.2023 11:07 Ответить
Підслідним боком.
16.03.2023 11:13 Ответить
Бо "хтось" ліквідував військову прокуратуру
16.03.2023 11:22 Ответить
Бо будь яка прокуратура в Україні не є слідчим органом.
16.03.2023 13:42 Ответить
А що не так?
16.03.2023 12:11 Ответить
видно шо он имбецил-перед тем как звания раздавать надо на психушке проверять
16.03.2023 11:12 Ответить
Мабуть, раніше в "беркуті" служив...
16.03.2023 11:41 Ответить
Просто гопник, цього достатньо.
16.03.2023 12:08 Ответить
Або вертухаєм на зоні...
16.03.2023 19:48 Ответить
Оперативненько...
16.03.2023 11:53 Ответить
Бити ногами-легкі тілесні пошкодження,щоб ти так жив,хто так обстежував
16.03.2023 12:39 Ответить
А чому відкрили провадження проти тільки того виродка, а проти інших т.з. офіцерів які сприяли такому поводженні з солдатом.
16.03.2023 13:06 Ответить
На нари ублюдка и будет там петушиним паханом!
16.03.2023 13:20 Ответить
А його командирам премію?
17.03.2023 08:10 Ответить
 
 