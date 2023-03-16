Командир Витусевич, избивший солдата в воинской части в Житомирской области, извещен о подозрении, - ГБР

Командир взвода одной из военных частей, избивший срочника, извещен о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Работники ГБР сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий командиру взвода одной из воинских частей Житомирщины. Младший лейтенант избил солдата-срочника в учебном центре. "Воспитательная беседа" с солдатом состоялась якобы за то, что тот был под хмельком. Офицер бил его руками и ногами, солдат получил легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

После обнародования видео с избиением в сети интернет, ГБР возбудило уголовное производство. Военный признал свою вину.

Младшему лейтенанту сообщено о подозрении по факту превышения служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Командир отстранен от должности на время расследования. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что лейтенант Витусевич ногами избил в казарме на Житомирщине срочника.

Читайте также: ГБР расследует факт избиения командиром Витусевичем солдата в воинской части Житомирской области