Командир Витусевич, избивший солдата в воинской части в Житомирской области, извещен о подозрении, - ГБР
Командир взвода одной из военных частей, избивший срочника, извещен о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Работники ГБР сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий командиру взвода одной из воинских частей Житомирщины. Младший лейтенант избил солдата-срочника в учебном центре. "Воспитательная беседа" с солдатом состоялась якобы за то, что тот был под хмельком. Офицер бил его руками и ногами, солдат получил легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.
После обнародования видео с избиением в сети интернет, ГБР возбудило уголовное производство. Военный признал свою вину.
Младшему лейтенанту сообщено о подозрении по факту превышения служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Командир отстранен от должности на время расследования. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что лейтенант Витусевич ногами избил в казарме на Житомирщине срочника.
