МВФ завершил переговоры с Украиной. В ближайшие дни объявит программу на 15,6 млрд долларов, - FT

В Варшаве закончились переговоры между украинскими властями и представителями Международного валютного фонда. О новой программе объявят в ближайшие дни.

О завершении переговоров сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян, передает Цензор.НЕТ.

"Был достигнут очень значительный прогресс в достижении согласия относительно комплекса мер, которые могли бы стать основой программы, поддерживаемой Фондом", - заявил он.

Встречи проходили в столице Польши, а также в онлайн-формате.

The Financial Times пишет, что в ближайшие дни МВФ объявит о новой четырехлетней программе кредитования Украины на сумму 15,6 млрд долларов. В ходе переговоров обсуждали сумму от 14 до 16 млрд долларов.

По данным источника издания, близкого к переговорам, объявление о программе "неизбежно" и будет сделано через несколько дней.

