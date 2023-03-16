РУС
МВФ завершил переговоры с Украиной. В ближайшие дни объявит программу на 15,6 млрд долларов, - FT

В Варшаве закончились переговоры между украинскими властями и представителями Международного валютного фонда. О новой программе объявят в ближайшие дни.

О завершении переговоров сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян, передает Цензор.НЕТ.

"Был достигнут очень значительный прогресс в достижении согласия относительно комплекса мер, которые могли бы стать основой программы, поддерживаемой Фондом", - заявил он.

Встречи проходили в столице Польши, а также в онлайн-формате.

The Financial Times пишет, что в ближайшие дни МВФ объявит о новой четырехлетней программе кредитования Украины на сумму 15,6 млрд долларов. В ходе переговоров обсуждали сумму от 14 до 16 млрд долларов.

По данным источника издания, близкого к переговорам, объявление о программе "неизбежно" и будет сделано через несколько дней.

Читайте также: Миссия МВФ относительно новой программы для Украины начнется 8 марта, - Марченко

кредит (2381) МВФ (3341) Степанян Вахрам (5)
Топ комментарии
+4
Зеленим внукам хватіт?
16.03.2023 11:17 Ответить
+4
Ото вже зєлєпузікі лапки потирають
16.03.2023 11:18 Ответить
+3
На асфальт і на яйця.
16.03.2023 11:25 Ответить
Зеленим внукам хватіт?
16.03.2023 11:17 Ответить
На асфальт і на яйця.
16.03.2023 11:25 Ответить
Добре що фляги вже закупили, а то б і не вистачило.
16.03.2023 11:28 Ответить
Ото вже зєлєпузікі лапки потирають
16.03.2023 11:18 Ответить
Yahoo його знає, куди підуть ці гроші, проте, спостерігаючи за динамікою відновлення інфраструктури в моєму місті, пошкодженої аслабадітєлямі , з впевненістю можу сказати що при такому темпі робіт - це розтягнеться років на 100.
16.03.2023 11:23 Ответить
Не має ні одного інфраструктурного проекту у нас завершеного вчасно, тому що їх спеціально затягують а коли цікавість до проекта спадає, туди виділяють ще додаткові кошти більше виграного тендеру... Знаходять якісь додаткові витрати, в результаті змін проекту замовником, під час вишукувань, інфляція і т.д.
16.03.2023 11:48 Ответить
буде з чого брібарахліться
показать весь комментарий
ну все, скидую зелень, потім закуплюся по 28 запам'ятайте цей твіт.
показать весь комментарий
беруть кредит щоб платити негідникам в наглядових радах по 500 тис грн зарплати з порожнім бюджетом.
Я не копійки від МВФ ні разу не отримав, тільки підвищення тарифів.
16.03.2023 12:41 Ответить
Мне очень сложно давать оценку этим кредитам от МВФ. Можно сказать, что вообще невозможно. Как-то несколько лет назад была информация от экологов, что у нас в Украине 10% территории используется под свалки мусора. Часть этих свалок отравляют и плодородный слой земли и грунтовые воды, иными словами, эти территории уже нельзя использовать как сельхоз-угодья. Сегодня военный эксперт сказал, что приблизительно 30% нашей территории содержат в себе неразорвавшиеся снаряды и мины. Таким образом 10%+30% =40% территории Украины не пригодны к ведению сельского хозяйства. Слуги приняли закон о Земле в соответствии с которым землю можно будет выставлять на продажу. И, я думаю, что землю, которая входит в эти 40% вряд ли кто-то купит. Она останется для людей. Но, у меня вопросы: Как все это будет урегулировано? И, не слишком ли весело мы распродаем пшеницу?
16.03.2023 13:47 Ответить
 
 