Россия смогла достать со дна моря часть обломков сбитого дрона США, - ABC News
Российские военные, вероятно, смогли достать часть обломков американского беспилотника MQ-9 Reaper, который упал в Черное море после того, как его сбил российский самолет.
Об этом ссылаясь на анонимного чиновника США сообщил телеканал ABC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Два источника телекомпании подтвердили, что в районе падения беспилотника 15 марта были замечены российские корабли. Какими именно частями дрона могли овладеть россияне, канал не уточняет.
Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сомневался в том, что российские военные сумеют поднять обломки дрона со дна Черного моря. По его словам, беспилотник лежит на глубине около 1,2-1,5 километра, и его подъем будет "очень сложным". Также он заверил, что США уже приняли меры по защите от утечки конфиденциальной разведывательной информации, если российские военные все же смогут поднять Reaper со дня моря.
В свою очередь, директор Федеральной службы безопасности РФ Николай Патрушев заявил накануне в интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Россия-1": "Я не знаю, удастся ли нам его поднять или нет, но это необходимо сделать. И мы обязательно будем над этим работать".
Официально информация о том, что россиянам удалось извлечь обломки дрона не подтверждена.
Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что над Черным морем два российских самолета Су-27 сбросили авиационное топливо на американский беспилотник MQ-9, после чего один из них столкнулся с дроном, повредив его пропеллер. В результате дрон упал.
В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.
и выйдут на новый уровень аналоговнетности. Начиная от материаллов и заканчивая авионикой.
1. конструкционные материалы - мех состав, свойства мех. электро. оптика. + по каждому направлению технология.
2. авиационное приборостроение, механика и мехатроника
3. Радиотехника, авионика, средства "антиРЭБ".
4. Двигателестроение
5. Силовая электроника, питание, преобразование энергии.
6. Микроэлектроника,
аппаратнаялогика. Тут тоже аппаратная часть + технология.
7. Программирование, протоколы передачи данных, протоколы "логики поведения" в разных ситуациях
По каждому пункту есть дополнительные нюансы вроде определение стойкости к помехам, к износу, к противодействию, к обслуживанию, требования к защите, срок службы. Это тянет за собой коректировку требований к средствам противодействия.
С "военной" точки зрения эти данные позволяют прогнозировать текущие возможности "вероятного противника" и прогнозировать его возможности на ближайшие 10...20 лет. Это тянет за собой требования к будущему оборудованию и к модернизации существующего.
С технической точки зрения "отсталая страна" получает возможность без НИОКР получить на блюдечке с голубой коемочкой продвинутые технологии. Технологии естественно будут использоваться не только в военной или космической области, но и в промышленных и даже в бытовых целях (когда то).
ПС. Каждое направлеание это где то с 10 докторских + на каждую докторскую 10 кандидатских.
ППС. Тут вспомнилось. Когда то уфологи рассказывали, что лазерные технологии чтения-записи (т.е. СД, ДВД) как раз и получили из разбирого (или сбитого) НЛО,
Може так, як з лошариком, що збирався трансатлантичні оптоволоконні лінії різати?
Задолбали распространять кацапское гониво.
Цікаво: що вони піднімуть і як те "щось" буде виглядати? 🤔
вони тільки пів місяця будуть шукати де саме той вайло розлігся.
пригадайте як довго вони не могли бодай хоч щось зробити зі своїм курськом а там глибина була набагато меншою.
Боооже! Які кончені істоти.
Подводные дроны у них есть.
І ніхто не проти
Дивно
то й склепа з гімна і палок майже все до купки.