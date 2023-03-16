РУС
Россия смогла достать со дна моря часть обломков сбитого дрона США, - ABC News

безпілотник

Российские военные, вероятно, смогли достать часть обломков американского беспилотника MQ-9 Reaper, который упал в Черное море после того, как его сбил российский самолет.

Об этом ссылаясь на анонимного чиновника США сообщил телеканал ABC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Два источника телекомпании подтвердили, что в районе падения беспилотника 15 марта были замечены российские корабли. Какими именно частями дрона могли овладеть россияне, канал не уточняет.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сомневался в том, что российские военные сумеют поднять обломки дрона со дна Черного моря. По его словам, беспилотник лежит на глубине около 1,2-1,5 километра, и его подъем будет "очень сложным". Также он заверил, что США уже приняли меры по защите от утечки конфиденциальной разведывательной информации, если российские военные все же смогут поднять Reaper со дня моря.

Читайте также: Россияне ищут обломки американского беспилотника в Черном море

В свою очередь, директор Федеральной службы безопасности РФ Николай Патрушев заявил накануне в интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Россия-1": "Я не знаю, удастся ли нам его поднять или нет, но это необходимо сделать. И мы обязательно будем над этим работать".

Официально информация о том, что россиянам удалось извлечь обломки дрона не подтверждена.

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что над Черным морем два российских самолета Су-27 сбросили авиационное топливо на американский беспилотник MQ-9, после чего один из них столкнулся с дроном, повредив его пропеллер. В результате дрон упал.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

Читайте также: США дистанционно стерли секретное программное обеспечение с беспилотника до того, как он упал в Черное море, - CNN

+27
Коли щось треба ********, у кацапа прокидається розум і випрямляються руки.
16.03.2023 11:51 Ответить
16.03.2023 11:51 Ответить
+24
США не надають ці дрони для України бо бояться що їх зібють маскалі і технології попадуть у рашку.Тепер маскалі збили дрон у міжнародному просторі і дістали куски дрона,тепер сша не бояться просто стурбовані.Де логіка хер його знає..
16.03.2023 11:56 Ответить
16.03.2023 11:56 Ответить
+19
Ці дебіли своїх заживо похоронили в атамному підводному човну коли він затонув бо безмозглі та безрукі і ніх.я ці істоти не піднімуть а от брехать це вони добре можить бо це в них в крові
16.03.2023 11:53 Ответить
16.03.2023 11:53 Ответить
16.03.2023 11:51 Ответить
Ну да! Вкрасти - це перше, на чому тримається кацапія. Бо в них нема голови, яка б могла щось придумати . Чогось ні німці, ні американці, ні японці не стали б підіймати уламки чогось кацапського..щоб потім вкрасти технології ..а ці? Це ще питання чи вони дійсно щось підняли! Бо кацап як не вкраде, як не збреше, то це і не кацап
16.03.2023 12:42 Ответить
16.03.2023 12:42 Ответить
16.03.2023 11:53 Ответить
щоб щось підняти з крейсера Масква кацапи катамаран 100-літньої давності приганяли - але нічого підняти не змогли - а там глибина на порядок менша
16.03.2023 13:21 Ответить
16.03.2023 13:21 Ответить
НАТО опіздало .
16.03.2023 11:54 Ответить
16.03.2023 11:54 Ответить
історія з безпілотником Reaper ганьба для США.треба було збивати нахабні сушки,фуйло розуміє тільки силу.
16.03.2023 11:54 Ответить
16.03.2023 11:54 Ответить
И опять рабссиян тянет на дно. Ну достанут обломки, и что они с ними сделают? К роботу Федору прикрепят поднятые со дна крылья?
16.03.2023 11:55 Ответить
16.03.2023 11:55 Ответить
Если в двух словах - они сильно продвинут свою технологию и выйдут на новый уровень аналоговнетности. Начиная от материаллов и заканчивая авионикой.
16.03.2023 13:20 Ответить
16.03.2023 13:20 Ответить
Вони в Сирії і Лівії вже отримували ці уламки і що?
16.03.2023 17:25 Ответить
16.03.2023 17:25 Ответить
Объем работ вижу так.
1. конструкционные материалы - мех состав, свойства мех. электро. оптика. + по каждому направлению технология.
2. авиационное приборостроение, механика и мехатроника
3. Радиотехника, авионика, средства "антиРЭБ".
4. Двигателестроение
5. Силовая электроника, питание, преобразование энергии.
6. Микроэлектроника, аппаратная логика. Тут тоже аппаратная часть + технология.
7. Программирование, протоколы передачи данных, протоколы "логики поведения" в разных ситуациях
По каждому пункту есть дополнительные нюансы вроде определение стойкости к помехам, к износу, к противодействию, к обслуживанию, требования к защите, срок службы. Это тянет за собой коректировку требований к средствам противодействия.

С "военной" точки зрения эти данные позволяют прогнозировать текущие возможности "вероятного противника" и прогнозировать его возможности на ближайшие 10...20 лет. Это тянет за собой требования к будущему оборудованию и к модернизации существующего.
С технической точки зрения "отсталая страна" получает возможность без НИОКР получить на блюдечке с голубой коемочкой продвинутые технологии. Технологии естественно будут использоваться не только в военной или космической области, но и в промышленных и даже в бытовых целях (когда то).

ПС. Каждое направлеание это где то с 10 докторских + на каждую докторскую 10 кандидатских.
ППС. Тут вспомнилось. Когда то уфологи рассказывали, что лазерные технологии чтения-записи (т.е. СД, ДВД) как раз и получили из разбирого (или сбитого) НЛО,
16.03.2023 18:58 Ответить
16.03.2023 18:58 Ответить
підарам зайнятися нічим як завжди на х#йню страждають
16.03.2023 11:55 Ответить
16.03.2023 11:55 Ответить
16.03.2023 11:56 Ответить
Доречі Україна, користуючись цією логікою, може повторно звернутися по передачу цих дронів, адже тепер у ворога і так є уламки. Але щось мені підказує, що причина зовсім інша.
16.03.2023 12:00 Ответить
16.03.2023 12:00 Ответить
Гарпуни та Нептуни у нас для чого?
16.03.2023 11:56 Ответить
16.03.2023 11:56 Ответить
Щось довго немає реляцій рашистів як там похід адмірала гаршкова з цирконами до потомаку.
Може так, як з лошариком, що збирався трансатлантичні оптоволоконні лінії різати?
16.03.2023 11:59 Ответить
16.03.2023 11:59 Ответить
Ну дістало вони його. Далі що? Кацапи зможуть такий побудувати? Зможуть йому протидіяти? Як? Вони із своїм енгельсом не можуть нічого зробити.
16.03.2023 12:01 Ответить
16.03.2023 12:01 Ответить
а DW про это рассказал какой-то чувак с расийской "мядузы".
Задолбали распространять кацапское гониво.
16.03.2023 12:01 Ответить
16.03.2023 12:01 Ответить
Цей канал набагато цікавіший.
16.03.2023 12:59 Ответить
16.03.2023 12:59 Ответить
Міжнародні води , то що Штати не можуть забрати своє чи тре дозволу в цапів спитати ? Щось не доберу я
16.03.2023 12:07 Ответить
16.03.2023 12:07 Ответить
в США немає флоту в Чорному морі.
16.03.2023 12:35 Ответить
16.03.2023 12:35 Ответить
Зрозуміло
16.03.2023 12:53 Ответить
16.03.2023 12:53 Ответить
было бы желание
16.03.2023 23:03 Ответить
16.03.2023 23:03 Ответить
Глибше 200м в Чорному морі починається зона сірководню. Уламки лежать на глибині близько 1500м. Сірководень вступає в реакцію з металом, утворюючи сульфіти та сульфати...
Цікаво: що вони піднімуть і як те "щось" буде виглядати? 🤔
16.03.2023 12:12 Ответить
16.03.2023 12:12 Ответить
..ну вот теперь кацапские маймуны "оторвутся": пластиковую часть "пиндоссского беспилотника" кацапы будут обссыкать, тереться об него, а после в обнимку фоткаться с ним и, уже как трофей в бАю, передадут в храм попидла-кидрила и его шамана шойги, обшив перед этим бахромой-рюшечками и плюшем, всё как они любят (про это не все знают)
16.03.2023 12:12 Ответить
16.03.2023 12:12 Ответить
не триндіть, будь ласка.

вони тільки пів місяця будуть шукати де саме той вайло розлігся.

пригадайте як довго вони не могли бодай хоч щось зробити зі своїм курськом а там глибина була набагато меншою.
16.03.2023 12:15 Ответить
16.03.2023 12:15 Ответить
Я не вірю, що кацапи щось достали. Кацапи брешуть.
16.03.2023 12:45 Ответить
16.03.2023 12:45 Ответить
16.03.2023 13:18 Ответить
16.03.2023 13:18 Ответить
Легше відремонтувати МКС,чім хоч шось дістати рукосраким з такої глибини.
16.03.2023 12:19 Ответить
16.03.2023 12:19 Ответить
ну-ну
16.03.2023 12:23 Ответить
16.03.2023 12:23 Ответить
Навіть якщо попаде в руки цим тупорилим мавпам якась мікросхема -все одно вони них не розбираються. московити спеціалізуються по крадіжкам.
16.03.2023 12:33 Ответить
16.03.2023 12:33 Ответить
Одне питання - а за яким правом вони до тих обломків лізуть? Це ж не у їхніх водах він упав. Тепер хід за США.
16.03.2023 12:36 Ответить
16.03.2023 12:36 Ответить
Кацапи підібрали пластикові елементи корпусу, так що хай дрочять
16.03.2023 12:47 Ответить
16.03.2023 12:47 Ответить
Терористи спочатку збивають, а потім ще крадуть уламки.

Боооже! Які кончені істоти.
16.03.2023 12:49 Ответить
16.03.2023 12:49 Ответить
Не хотіли нам ріпер давати? Боялися, що він до кацапів потрапить у разі збиття? Ну ось - отримуйте.
16.03.2023 12:59 Ответить
16.03.2023 12:59 Ответить
судячи з того як НАТО проводить контрдіє, з таким самим успіхом можна було просто приземлити той беспілотник на території засраші і віддати добровільно на дослідження
16.03.2023 13:13 Ответить
16.03.2023 13:13 Ответить
звісно, могли просто подарувати, навіщо такі складні виверти
16.03.2023 13:42 Ответить
16.03.2023 13:42 Ответить
США могут подождать разгара подъёмных работ и взорвать мегаглубинную бомбу.
Подводные дроны у них есть.
16.03.2023 13:44 Ответить
16.03.2023 13:44 Ответить
все и ВСЕГДА норовят что то спи....ь , КАЛАШНИКОВ , ЯДЕРНУЮ БОМБУ , ФАУ-2 , теперь этот беспилотник и еще многое и многое другое (((( эту страну надо СТЕРЕТЬ в щебень и тогда ЧЕЛОВЕЧЕСТВО будет жить в мире !!!
16.03.2023 13:45 Ответить
16.03.2023 13:45 Ответить
Заволоділи тим, що легше води, тобто уламками корпусу з полімерних матеріалів, а все що тяжче пішло на дно на глибину у сотні метрів, звідки навряд чи зможуть роССіянці щось швидко дістати, а тому не дістануть ніколи, бо часу на це вже не буде!!!
16.03.2023 13:49 Ответить
16.03.2023 13:49 Ответить
вони знайшли, те що плаває.
16.03.2023 14:06 Ответить
16.03.2023 14:06 Ответить
кацапи привласнили собі право дістати чужу річ
І ніхто не проти
Дивно
16.03.2023 14:26 Ответить
16.03.2023 14:26 Ответить
америкосы, кацапы вас сделали. Очнитесь уже.
16.03.2023 23:05 Ответить
16.03.2023 23:05 Ответить
Я вас прошу , не переживайте . Якщо кацапи скопіюють американський безпілотнік , то це буде щось на кшталт "москвич "-2 , або "жигулі копійка " А для того , що б відтворити аналогічне , то їм потрібно викрасти справжньго творця цього чуда . До речі , нагадаю , що творцем автомата Калашнікова був Шмайссер , який потрапив в окупацію , і після його вивезли кацапи в Іжевськ . Без Шмайссера не було б Калашнікова .
16.03.2023 23:33 Ответить
16.03.2023 23:33 Ответить
Як підніме з дна морського там кацап оцупки
то й склепа з гімна і палок майже все до купки.
16.03.2023 23:39 Ответить
16.03.2023 23:39 Ответить
 
 