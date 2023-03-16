Россия смогла достать со дна моря часть обломков сбитого дрона США, - ABC News

Российские военные, вероятно, смогли достать часть обломков американского беспилотника MQ-9 Reaper, который упал в Черное море после того, как его сбил российский самолет.

Об этом ссылаясь на анонимного чиновника США сообщил телеканал ABC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Два источника телекомпании подтвердили, что в районе падения беспилотника 15 марта были замечены российские корабли. Какими именно частями дрона могли овладеть россияне, канал не уточняет.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сомневался в том, что российские военные сумеют поднять обломки дрона со дна Черного моря. По его словам, беспилотник лежит на глубине около 1,2-1,5 километра, и его подъем будет "очень сложным". Также он заверил, что США уже приняли меры по защите от утечки конфиденциальной разведывательной информации, если российские военные все же смогут поднять Reaper со дня моря.

В свою очередь, директор Федеральной службы безопасности РФ Николай Патрушев заявил накануне в интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Россия-1": "Я не знаю, удастся ли нам его поднять или нет, но это необходимо сделать. И мы обязательно будем над этим работать".

Официально информация о том, что россиянам удалось извлечь обломки дрона не подтверждена.

Напомним, 14 марта ВВС США сообщили, что над Черным морем два российских самолета Су-27 сбросили авиационное топливо на американский беспилотник MQ-9, после чего один из них столкнулся с дроном, повредив его пропеллер. В результате дрон упал.

В Минобороны РФ заявили, что американский беспилотник упал в Черное море из-за своего резкого маневра, российские истребители с ним не контактировали.

