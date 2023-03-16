РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
Передача Украине самолетов МиГ-29 не нанесет вреда безопасности Польши, наоборот укрепит ее, - спикер правительства Мюллер

польща,міг

Передача Польшей самолетов МиГ-29 Украине не нанесет вреда безопасности, она даже выиграет от этого. Поскольку Польша будет держать российский фронт вдали от своих границ

Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Он также отметил, что Польша укрепляет свою оборону путем заключения очередных контрактов по усилению армии. Кроме того, в рамках политики ЕС Польша получает компенсацию за поставленное Украине оборудование.

Мюллер отметил, что если кто-то в Польше хотел бы подвергнуть сомнению вооруженную поддержку Украины под углом защиты от России, то этот человек не понимает одной вещи: "Польша следующая в очереди".

Читайте также: В Польше разоблачили сеть российских шпионов, - СМИ

Польша (8854) самолет (3703) Украина (45134)
логика здорового человека.
16.03.2023 12:06 Ответить
Дуже адекватна логіка на відміну від багатьох інших партнерів
16.03.2023 12:11 Ответить
дякуємо брати поляки !!! Слава Польщі !!!
16.03.2023 12:15 Ответить
А товарищ Мюллер таки прав...
16.03.2023 12:36 Ответить
Nasze samoloty zrobią to co czołgi. Zmuszą zachód do dodania swoich samolotów. Bedzie ich więcej, i ruskie znowu dostana w dupę. Chwała Ukrainie.
16.03.2023 12:39 Ответить
Ну тоді можна до діла, льотчики які уміють на них літати є
16.03.2023 12:54 Ответить
Может хватит говорильни, дайте нам Миг, если запад боится давать нам F-16.
16.03.2023 12:59 Ответить
moi drodzy sąsiedzi, proszę zobaczcie wywiad z Polskim pilotem F16 ciekawe informacje sa od 10:26
https://www.youtube.com/watch?v=arTfNY0H19o
16.03.2023 18:52 Ответить
 
 