Передача Украине самолетов МиГ-29 не нанесет вреда безопасности Польши, наоборот укрепит ее, - спикер правительства Мюллер

Передача Польшей самолетов МиГ-29 Украине не нанесет вреда безопасности, она даже выиграет от этого. Поскольку Польша будет держать российский фронт вдали от своих границ

Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Он также отметил, что Польша укрепляет свою оборону путем заключения очередных контрактов по усилению армии. Кроме того, в рамках политики ЕС Польша получает компенсацию за поставленное Украине оборудование.

Мюллер отметил, что если кто-то в Польше хотел бы подвергнуть сомнению вооруженную поддержку Украины под углом защиты от России, то этот человек не понимает одной вещи: "Польша следующая в очереди".

Читайте также: В Польше разоблачили сеть российских шпионов, - СМИ