"Враг уже не имеет возможности вести с нами действенную контрбатарейную борьбу", - Генштаб о тактике ВСУ

Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам ВСУ создали так называемый дальнобойный "огневой кулак", который наносит столь мощный удар, что враг уже не может вести эффективную контрбатарейную борьбу.

Об этом рассказал и.о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

"Западные партнеры Украины даже утверждают, что мы создали чрезвычайный "килнет" - или "Сеть смерти ВСУ". Речь идет о том, что мы научились комплексным огнем всех средств ракетно-артиллерийского поражения обеспечивать успешное наступление пехоты. По статистике, до 80 процентов потерь россиян в боевой технике и живой силе – это наша работа", - говорится в сообщении.

Отмечено также, что благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно, что враг уже не может вести с нами действенную контрбатарейную борьбу.

"Мы не ждем открытия огня артиллерии противника, а заранее обнаруживаем его и уничтожаем еще до того, как он будет готов нанести удар. Делается это ювелирно, чтобы не пострадали ни наши войска, ни мирное население и объекты инфраструктуры. Нашу "дальнобойку" враг не достает, а мы их - да", - подчеркнул Баранов.

+15
Slava ZSU! Slava Ukraini! Slava nashym soyuznykam!
16.03.2023 12:47 Ответить
+11
Русня отримує в рило від нашої артилерії.

Аж раптом їбонуло і здригнулася земля,
Болванка прилетіла в молодого москаля.

Працює артилерія,
Їбашуть пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани.
16.03.2023 12:54 Ответить
+7
Це чудово! Слава Україні та її бійцям!
16.03.2023 12:48 Ответить
Slava ZSU! Slava Ukraini! Slava nashym soyuznykam!
16.03.2023 12:47 Ответить
Слава ЗСУ,звичайно але полегшення там в штабі із епітетами.
16.03.2023 12:48 Ответить
Це чудово! Слава Україні та її бійцям!
16.03.2023 12:48 Ответить
Сітка, а не зірка смерті.
16.03.2023 12:58 Ответить
ні, саме зірка смерти.

це якщо ви в темі звідки цей мем.
16.03.2023 13:01 Ответить
коли вже вас,пригожинських троллів кинуть штурмувати Бахмут?стратегічний резерв дебілів.
16.03.2023 13:02 Ответить
Пан шарить в контрбатарейній стрільбі, тільки при чому тут танчик?
16.03.2023 13:44 Ответить
відео було нещодавно, український вояк скаржився що стоїть танк т-90 і нічим стрелити бо снарядів не дають а високоточне начальство заборонило використовувати.
16.03.2023 14:31 Ответить
Русня отримує в рило від нашої артилерії.

Аж раптом їбонуло і здригнулася земля,
Болванка прилетіла в молодого москаля.

Працює артилерія,
Їбашуть пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани.
16.03.2023 12:54 Ответить
Західні партнери стверджують, що ми створили сітку смерті. Це від якого коксу такий приход? Росіяни не ведуть контрбатарейну боротьбу, бо в ній нема потреби. А навіщо витрачати снаряди на нашу арту, якщо вона і так майже не стріляє, бо немає чим.
16.03.2023 13:26 Ответить
Фсё пропало, здаёмся ?
16.03.2023 13:29 Ответить
Брехня, на Луганщині наші арта вистрілює зараз по 200 снарядів на ствол в тиждень.
16.03.2023 13:52 Ответить
А насправді все навпаки - їхня арта працює подовгу і ніякої контрбатарейної боротьби .
16.03.2023 13:30 Ответить
А сам з фронту американського пишеш??
16.03.2023 13:48 Ответить
Штат Колорадо .
16.03.2023 13:56 Ответить
З Колорадо відніше чия арта довше працює? Треба брату сказати, він СОБ гаубичної батареї на Луганщині, постійно скидає відео як лупашать орків кожен день.
16.03.2023 13:59 Ответить
Орків на передку - можливо . Але не арту в тилу .
16.03.2023 14:05 Ответить
Ну тут кожному підрозділу своє завдання, якщо 120 мм гаубиця це одне, якщо 777 чи Паладін це інше. До того ж мокра земля це погано, великий ризик неспрацювання снаряду.
16.03.2023 14:10 Ответить
давайте без шапко закидательства
16.03.2023 14:02 Ответить
а чому б ні!? Якщо все так, не шалькозакадатництвом то займатися ж))
16.03.2023 14:42 Ответить
А ви мабудь позаштатні кореспонденти ВашінгтонПост?)))
16.03.2023 14:04 Ответить
теперь снаряды снаряды снаряды. Ну и мины оч как нужны, не будешь же вызывать каждый час арту.
16.03.2023 16:49 Ответить
 
 