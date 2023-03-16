"Враг уже не имеет возможности вести с нами действенную контрбатарейную борьбу", - Генштаб о тактике ВСУ

Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам ВСУ создали так называемый дальнобойный "огневой кулак", который наносит столь мощный удар, что враг уже не может вести эффективную контрбатарейную борьбу.

Об этом рассказал и.о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

"Западные партнеры Украины даже утверждают, что мы создали чрезвычайный "килнет" - или "Сеть смерти ВСУ". Речь идет о том, что мы научились комплексным огнем всех средств ракетно-артиллерийского поражения обеспечивать успешное наступление пехоты. По статистике, до 80 процентов потерь россиян в боевой технике и живой силе – это наша работа", - говорится в сообщении.

Отмечено также, что благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно, что враг уже не может вести с нами действенную контрбатарейную борьбу.

"Мы не ждем открытия огня артиллерии противника, а заранее обнаруживаем его и уничтожаем еще до того, как он будет готов нанести удар. Делается это ювелирно, чтобы не пострадали ни наши войска, ни мирное население и объекты инфраструктуры. Нашу "дальнобойку" враг не достает, а мы их - да", - подчеркнул Баранов.

Смотрите также: Боевая работа артиллерийского расчета ВСУ. ВИДЕО