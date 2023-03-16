В районе Бахмута ВСУ за сутки ликвидировали 225 оккупантов, 306 захватчиков ранены, - Череватый

Украинские защитники продолжают отбивать атаки российских оккупантов в районе Бахмута.

Об этом рассказал представитель восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"За эти сутки враг в районе самого Бахмута, Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского, пытался атаковать наши позиции 42 раза. Только в районе самого Бахмута произошло 24 боевых столкновения. 256 раз обстреливал разными типами артиллерии и РСЗО только наши позиции. в районе самого населенного пункта Бахмут. Были убиты 225 оккупантов, 306 получили ранения", - рассказал он.

Второй зоной активности врага, где он производит атакующие действия, является Лиманско-Купянское направление в районе н.п. Гряниковка, Белогоровка, Спорное.

"Произошло 4 боевых столкновения. Это направление отличается тем, что несколько недель подряд оно рекордно по именно артиллерийской активности врага. 435 раз враг обстреливал из артиллерийских систем это направление. Совершено 7 авиа налетов. Потери: 54 оккупанта убитыми, 96 ранеными. Ежесуточно там враг теряет бронетехнику. Эти сутки не стали исключением: два танка Т-80 были подбиты, 5 БМП и 1 "Град", 3 беспилотника, в том числе один Орлан-10", - добавил он.