В районе Бахмута ВСУ за сутки ликвидировали 225 оккупантов, 306 захватчиков ранены, - Череватый

бахмут

Украинские защитники продолжают отбивать атаки российских оккупантов в районе Бахмута.

Об этом рассказал представитель восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"За эти сутки враг в районе самого Бахмута, Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского, пытался атаковать наши позиции 42 раза. Только в районе самого Бахмута произошло 24 боевых столкновения. 256 раз обстреливал разными типами артиллерии и РСЗО только наши позиции. в районе самого населенного пункта Бахмут. Были убиты 225 оккупантов, 306 получили ранения", - рассказал он.

Второй зоной активности врага, где он производит атакующие действия, является Лиманско-Купянское направление в районе н.п. Гряниковка, Белогоровка, Спорное.

Читайте также: Российские оккупанты за сутки потеряли более полутысячи солдат в районе Бахмута, - Череватый

"Произошло 4 боевых столкновения. Это направление отличается тем, что несколько недель подряд оно рекордно по именно артиллерийской активности врага. 435 раз враг обстреливал из артиллерийских систем это направление. Совершено 7 авиа налетов. Потери: 54 оккупанта убитыми, 96 ранеными. Ежесуточно там враг теряет бронетехнику. Эти сутки не стали исключением: два танка Т-80 были подбиты, 5 БМП и 1 "Град", 3 беспилотника, в том числе один Орлан-10", - добавил он.

Бахмут (1609) ВСУ (6938) Череватый Сергей (100)
+18
16.03.2023 13:33 Ответить
+8
Кожному своє.
16.03.2023 13:36 Ответить
+6
"Наша русофобія все ще недостатня" (С).

Не місце на Українській землі власовському прапору!
16.03.2023 13:44 Ответить
16.03.2023 13:33 Ответить
Кожному своє.
16.03.2023 13:36 Ответить
"Наша русофобія все ще недостатня" (С).

Не місце на Українській землі власовському прапору!
16.03.2023 13:44 Ответить
Мінус батальйон тільки під одним містечком.... Демілітаризація дійсно йде за планом.
16.03.2023 14:08 Ответить
Ага, при оптимістичному сценарії, наших загинуло 225/5. Ось така арифметика. А всього якщо вбити 1000 окупантів, то поранених у них було ще десь 3000, важко поранених, багато з них стануть інвалідами. А у нас відповідно було вбито тоді десь 200, а поранених 600 і важкопоранених. Ось така арифметика вам. Ігор Лапін каже.
16.03.2023 23:55 Ответить
16.03.2023 14:24 Ответить
хм, думал под Бахмутом орки несут основные потери. в сводке 1000+, а тут только 225. это где ж ещё 700 намолотили, чет не слышно про замесы крупные.
16.03.2023 14:32 Ответить
Читай не лише заголовки.
16.03.2023 15:14 Ответить
Увага! "чет" не слышно . Намалювався бос патрушева
16.03.2023 17:50 Ответить
Так это ж очень легко подсчитать убитых и раненых орков да еще и на не контролируемой территории.
16.03.2023 16:00 Ответить
А Ви не чули про Авдіївку і Вугледар ?
16.03.2023 16:56 Ответить
чув и про харьковское и сумские бои. скоро будем как русня радоваться уничтоженным 100500 хаймерсов?
показать весь комментарий
Цікаво, хто це рахує? Краще б контрнаступ готували, а не рахували міфічні цифри!
показать весь комментарий
США застерегли Україну від надмірного витрачання *********** під Артемівськом, пише NYT. Київ використовує їх в таких кількостях, що для «весняного наступу» їх може не вистачити, а західні арсенали вже виснажені, це не означає, що немає тактичних обґрунтувань продовження затяжних боїв за Артемівськ. Ця боротьба допомагає виснажити ресурси Росії і не дає її військам просунутися далі на захід, де вони цілком могли б зробити черговий прорив.

Це обґрунтування рішення витратити стільки крові і *********** на Артемівськ - Але якщо подивитися на те, що відбувається з іншого боку, то можна сказати, що українці були втягнуті в ситуацію, яка в довгостроковій перспективі грає на руку Росії, і зараз вийти з неї досить складно.
16.03.2023 23:34 Ответить
Sehr Gut Jungs nur das sind 225 Kakerlaken und ich habe gewartet 2250. Danke und Bitte weiter So.
16.03.2023 23:56 Ответить
 
 