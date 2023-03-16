Защитники Бахмута истощают врага, пока их побратимы изучают новейшую технику и тактики, - Череватый
В Бахмуте украинские защитники готовят основу для того, чтобы выкинуть российских захватчиков за пределы Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель восточной группировки войск Сергей Череватый.
"Сейчас там (в Бахмуте. – Ред.) происходит оборонительная операция. Главная задача – большими усилиями, с приложением невероятных волевых качеств, мужества, героизма, наши солдаты и командиры сдерживают врага, нанося ему при этом колоссальные потери. … Они истощают, обескровливают врага, выбивают его боевую мощь в личном составе, технике. Тем самым ломают морально-психологическое состояние врага, который накачанный российской пропагандой поверил, что "границы России не заканчиваются нигде", "вторая армия мира" и т.д. А здесь районный центр, и ты его не можешь взять 8 месяцев", - пояснил он.
По словам Череватого, пока защитники держат оборону, их побратимы в Украине и за рубежом изучают новейшую технику и тактики.
"Именно бойцами Бахмутского направления, вообще Востока, готовится основа для того, чтобы когда будут готовы эти наши бригады, чтобы они могли уверенно выйти на надломленного врага и быстрее выбросить его за пределы нашей Украины", - подытожил он.
То хто кого виснажує?
Брехня призводить до зайвих втрат, або до поразок. Героїзм одних це завжди, ОБОВ'ЯЗКОВО преступна недбалість інших, якщо є герої, то хто в цьому винен і що робиться для того, щоб в подальшому героїзм був не потрібен?