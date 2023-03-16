РУС
Защитники Бахмута истощают врага, пока их побратимы изучают новейшую технику и тактики, - Череватый

В Бахмуте украинские защитники готовят основу для того, чтобы выкинуть российских захватчиков за пределы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Сейчас там (в Бахмуте. – Ред.) происходит оборонительная операция. Главная задача – большими усилиями, с приложением невероятных волевых качеств, мужества, героизма, наши солдаты и командиры сдерживают врага, нанося ему при этом колоссальные потери. … Они истощают, обескровливают врага, выбивают его боевую мощь в личном составе, технике. Тем самым ломают морально-психологическое состояние врага, который накачанный российской пропагандой поверил, что "границы России не заканчиваются нигде", "вторая армия мира" и т.д. А здесь районный центр, и ты его не можешь взять 8 месяцев", - пояснил он.

По словам Череватого, пока защитники держат оборону, их побратимы в Украине и за рубежом изучают новейшую технику и тактики.

"Именно бойцами Бахмутского направления, вообще Востока, готовится основа для того, чтобы когда будут готовы эти наши бригады, чтобы они могли уверенно выйти на надломленного врага и быстрее выбросить его за пределы нашей Украины", - подытожил он.

+6
Оточення немає. І немає вже сил у ворога, щоб його утворити. А росіянам так зручно, що вони завалюють Бахмут трупами, щоб просунутись на кожен метр. А наші несуть втрати у п'ять разів менше за ворога
16.03.2023 14:30 Ответить
+4
Привет! Новенькая? У вас там в Ольгино практикантов набрали?
16.03.2023 14:03 Ответить
+4
Маніпуляція. Нащі воїни за кордоном вчаться оволодівати новою ******** західною технікою, і щоб нею оволодіти потрібен саме час та площадка для навчання, інструктори за кордоном. В нас герої, які захищають Україну, а смертники це в пригожина, яких малими групами посилають як худобу на забій без жодного шансу вижити і коли їх вбивають, посилають іншу групу і так далі. Наші воїни стоять рідну землю, мирних мешканців, щоб їх не вбили і не згвалтували рашистські нелюди, а смертників ворога примушують іти в атаку лише тортурами та стратами
16.03.2023 14:11 Ответить
