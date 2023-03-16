Воины 59-й бригады совершили успешную атаку на позиции оккупантов под Авдеевкой: В плен взяты четыре военных РФ. ВИДЕО

Украинские защитники из 59-й отдельной мотопехотной бригады атаковали и уничтожили российские войска на трех позициях под Авдеевкой.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Успешная атака 59-й мотопехотной бригады под Авдеевкой. В честь друга Да Винчи. 15 марта подразделения 59-й мотопехотной бригады успешно атаковали и уничтожили российские войска на трех позициях под Авдеевкой.

Россияне понесли тяжелые потери, в бою четыре российских военнослужащих из состава 2-го батальона 110-й мотострелковой бригады ВС РФ захвачены в плен:

- Обдовский Сергей из города Тверь;

- Даиров Яков из Оренбургской области;

- Китов Юрий из Оренбургской области;

– Эртлеус Самрат из Оренбургской области", – говорится в сообщении.

"Успешная атака 59-й бригады произошла в день панихиды, на девятый день после гибели Дмитрия Коцюбайла, знаменитого воина-добровольца, у которого в 59-й бригаде есть друзья. Россиян разбили именно на тех позициях, где много десятков раз работал за последние 9 лет сам друг Да Винчи, база которого находится в Авдеевке. Конечно, все это было хорошо спланировано как положено заранее, это не были эмоциональные действия. Благодарю воинов 59-й бригады, которые мастерски уничтожили врага, такой успех - это лучшее признание памяти украинских героев", - подчеркнул журналист.

Бутусов добавил, что 110-я бригада создана на базе 100-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе, ранее комплектовавшейся личным составом с оккупированных территорий, а россияне там были только в командном составе и военными специалистами.

"Но теперь мы видим, что эта бригада комплектуется мобилизованными россиянами на все должности, включая солдат. Это значит, что на оккупированных территориях Донбасса уже полностью закончились мужчины, которых россияне могли мобилизовать. В феврале-марте все воинские части были пополнены в штат мобилизованными из Донбасса, а теперь солдаты на Донбассе закончились полностью, пополнения идут исключительно из РФ", - подытожил главный редактор Цензор.НЕТ.