Воины 59-й бригады совершили успешную атаку на позиции оккупантов под Авдеевкой: В плен взяты четыре военных РФ. ВИДЕО

Украинские защитники из 59-й отдельной мотопехотной бригады атаковали и уничтожили российские войска на трех позициях под Авдеевкой.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Успешная атака 59-й мотопехотной бригады под Авдеевкой. В честь друга Да Винчи. 15 марта подразделения 59-й мотопехотной бригады успешно атаковали и уничтожили российские войска на трех позициях под Авдеевкой.

Россияне понесли тяжелые потери, в бою четыре российских военнослужащих из состава 2-го батальона 110-й мотострелковой бригады ВС РФ захвачены в плен:

- Обдовский Сергей из города Тверь;

- Даиров Яков из Оренбургской области;

- Китов Юрий из Оренбургской области;

– Эртлеус Самрат из Оренбургской области", – говорится в сообщении.

"Успешная атака 59-й бригады произошла в день панихиды, на девятый день после гибели Дмитрия Коцюбайла, знаменитого воина-добровольца, у которого в 59-й бригаде есть друзья. Россиян разбили именно на тех позициях, где много десятков раз работал за последние 9 лет сам друг Да Винчи, база которого находится в Авдеевке. Конечно, все это было хорошо спланировано как положено заранее, это не были эмоциональные действия. Благодарю воинов 59-й бригады, которые мастерски уничтожили врага, такой успех - это лучшее признание памяти украинских героев", - подчеркнул журналист.

Бутусов добавил, что 110-я бригада создана на базе 100-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе, ранее комплектовавшейся личным составом с оккупированных территорий, а россияне там были только в командном составе и военными специалистами.

"Но теперь мы видим, что эта бригада комплектуется мобилизованными россиянами на все должности, включая солдат. Это значит, что на оккупированных территориях Донбасса уже полностью закончились мужчины, которых россияне могли мобилизовать. В феврале-марте все воинские части были пополнены в штат мобилизованными из Донбасса, а теперь солдаты на Донбассе закончились полностью, пополнения идут исключительно из РФ", - подытожил главный редактор Цензор.НЕТ.

Автор: 

Бутусов Юрий (4417) Авдеевка (2444) 59 отдельная мотопехотная бригада (131) Коцюбайло Дмитрий (62)
+53
"Но я ні одного вистрєла нє сдєлал..." (с)
Та ну ясєн ***! Іншої відповіді годі було й чекати.
Біосміття їбане...
16.03.2023 14:19 Ответить
16.03.2023 14:19 Ответить
+49
59-ка це просто супер. Це ж вони зупинили колони орків на підступах, тай і у самому Миколаєві, тай відкинули їх на 20 км., а потім і до Херсону. Бережіть себе воїни.
16.03.2023 14:23 Ответить
16.03.2023 14:23 Ответить
+25
бедные мальчики,сколько они натерпелись....хотелось бы не видеть это видео ,только лиш бы о них позаботились как следует...чтоб они суки испытали муки и муки эти были б не душевные,потому что души у этих п@@аров нет
16.03.2023 14:22 Ответить
16.03.2023 14:22 Ответить
знову одні буряти.
16.03.2023 14:14 Ответить
16.03.2023 14:14 Ответить
Вонючие ВШИ ***** 🇷🇺💩🤮, считайте , что вам повезло !
16.03.2023 16:07 Ответить
16.03.2023 16:07 Ответить
Крайний правый Ертлеуов Самрат, похоже казах, судя по фамилии, и внешности.
16.03.2023 17:59 Ответить
16.03.2023 17:59 Ответить
Башкир.Отчество - Салаватович.
16.03.2023 20:18 Ответить
16.03.2023 20:18 Ответить
Ертлеуов чисто казахская фамилия, у башкиров такой нет, а имя Салават и у казахов встречается. Потом он из Оренбургской области, там очень много казахов, да и внешность у него казахская.
Второй слева, Даиров Яков Сейдахметович, тоюе возможно казах, или метис, отчество больно уж казахское.
17.03.2023 04:16 Ответить
17.03.2023 04:16 Ответить
Молодцы ! Жирный улов....не доходяги Вагнера или бичи с ЛДНР а росиянские мобики.
16.03.2023 14:19 Ответить
16.03.2023 14:19 Ответить
"Но я ні одного вистрєла нє сдєлал..." (с)
Та ну ясєн ***! Іншої відповіді годі було й чекати.
Біосміття їбане...
16.03.2023 14:19 Ответить
16.03.2023 14:19 Ответить
Ну звісно - про навчаня та ми не знали вже не катить.
16.03.2023 14:24 Ответить
16.03.2023 14:24 Ответить
у них тепер інша мантра - "міня прізвалі я ніхатєль ваіваіть" ..... 😡😡
16.03.2023 14:45 Ответить
16.03.2023 14:45 Ответить
бедные мальчики,сколько они натерпелись....хотелось бы не видеть это видео ,только лиш бы о них позаботились как следует...чтоб они суки испытали муки и муки эти были б не душевные,потому что души у этих п@@аров нет
16.03.2023 14:22 Ответить
16.03.2023 14:22 Ответить
В подвал на 42 дня на карантин и без еды.
16.03.2023 14:57 Ответить
16.03.2023 14:57 Ответить
59-ка це просто супер. Це ж вони зупинили колони орків на підступах, тай і у самому Миколаєві, тай відкинули їх на 20 км., а потім і до Херсону. Бережіть себе воїни.
16.03.2023 14:23 Ответить
16.03.2023 14:23 Ответить
А какого числа произошла смена руководства бригады? Ведь до Николаева были и Олешки и Антоновский мост...
16.03.2023 15:14 Ответить
16.03.2023 15:14 Ответить
Спробуйте це питання на F, на сторінці Залужного. Можливо він відповість.
16.03.2023 15:19 Ответить
16.03.2023 15:19 Ответить
Ну это же не Залужный выдает здесь восхваления, а вы... Вот у вас и спрашиваю, как так получилось, что эта бригада проспала вторжение рашиков, находясь на подступах к Крыму... Это ведь не я придумал, а сами солдаты этой бригады в своих интервью рассказывали, что они спали в полевом лагере... Бригада даже развернута не была... Вот у меня и вопрос... Везде отмечено что новое руководство назначено 24-го числа... Что со старым? Оно сидит? Расстреляно? Или сбежало к рашикам? И при этом вы не вспоминаете 79-ю, 28-ю и 80-ю бригады, которые вынуждены были закрывать проепы 59-й... Не кажется ли вам это немного несправедливым???
16.03.2023 15:47 Ответить
16.03.2023 15:47 Ответить
З питанням чому спали всі - це вам до наркомана шашличного.
16.03.2023 18:02 Ответить
16.03.2023 18:02 Ответить
Бригада даже развернута не была...(c)

А кто отдает комбригу приказ о разворачивании бригады в боевые порядки?
16.03.2023 20:20 Ответить
16.03.2023 20:20 Ответить
роздавіть їх трактором щоб киши намотались на колесо
16.03.2023 14:25 Ответить
16.03.2023 14:25 Ответить
Навіщо така жорстокість, пристрелити та й годі.
16.03.2023 14:41 Ответить
16.03.2023 14:41 Ответить
Наших полонених на тебе міняти будемо, диванний "каратєль"?
16.03.2023 15:03 Ответить
16.03.2023 15:03 Ответить
та кому вони там на рашці потрібні?? Їх сюди на утилізацію відправили, та вже й попрощалися з ними, і мамки їхні і військове керівництво.
16.03.2023 15:43 Ответить
16.03.2023 15:43 Ответить
Так я ж і кажу - на рашці дуже потрібен ти, на відміну від них, на тебе наших полонених і поміняємо!!!
16.03.2023 16:20 Ответить
16.03.2023 16:20 Ответить
кацапчику, ти там серед тих полонених свого родича побачив?? Ну що ж, звиняйте.
17.03.2023 10:14 Ответить
17.03.2023 10:14 Ответить
Слава мужнім українським воїнам. Дякую за позитивну інформацію, Юрію
16.03.2023 14:28 Ответить
16.03.2023 14:28 Ответить
Моцковская орда штурмует городок Авдеевку уже 13 месяцев:

ещё две недели, и орки переплюнут рекорд великого полководца всех времён товарища Жюкова, который в течение 14 месяцев штурмовал такой же районный городишко Ржев, уложив под ним 2 миллиона советских красноармейцев. Трупы красноармейцев в болотистой почве лежали в 5-6 слоёв, очередные волны советской пехоты, наступавшие в лоб, шли в атаки по трупам в буквальном смысле этого слова и сразу же сами становились очередным слоем трупов.

Это называется "Советская наука побеждать".
16.03.2023 23:31 Ответить
16.03.2023 23:31 Ответить
Ці монголоїди вважають себе руськими? 🤔
16.03.2023 14:32 Ответить
16.03.2023 14:32 Ответить
Так это и есть типаж русских - помесь узкоглазых бобиков.
16.03.2023 14:56 Ответить
16.03.2023 14:56 Ответить
Посадите п№даров в подвал на 42 дня без еды и воды!!!!!!!!!!!!
16.03.2023 14:35 Ответить
16.03.2023 14:35 Ответить
*********, ЗРАЗУ - врасход!! 😡😡
16.03.2023 14:40 Ответить
16.03.2023 14:40 Ответить
косоглазого повесить ВНИЗ головой , остальных просто !!! что они НАДЕЛАЛИ с нашими городами и селами (((( Я ЭТОГО НЕПОЙМУ НИКОГДА !!!!((((
16.03.2023 14:49 Ответить
16.03.2023 14:49 Ответить
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
16.03.2023 14:56 Ответить
16.03.2023 14:56 Ответить
Приємно чути голос нашого кавказького брата!!!
Разом до перемоги!
За нашу і вашу свободу!
Кремль повинен бути знищений!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
16.03.2023 15:25 Ответить
16.03.2023 15:25 Ответить
Эпического звучания голос храброго грузина, сражающегося за свободу Украины. Респект воину.
17.03.2023 01:50 Ответить
17.03.2023 01:50 Ответить
салабони якісь. Молодці хлопці!! Дякую!
16.03.2023 15:41 Ответить
16.03.2023 15:41 Ответить
Фвамилия,Имя,Посада)))
16.03.2023 16:29 Ответить
16.03.2023 16:29 Ответить
Слава ЗСУ! Мочить рашистів і в хвіст і в гриву! П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
16.03.2023 18:35 Ответить
16.03.2023 18:35 Ответить
Величезна подяка нашим воїнам за таку роботу! Слава Героям! Смерть рашистським паскудам!
16.03.2023 19:21 Ответить
16.03.2023 19:21 Ответить
На цей час на Telegram каналі "Не жди меня из Украины" їх вже 1768 .
https://t.me/poisk_in_ua/15178
16.03.2023 20:57 Ответить
16.03.2023 20:57 Ответить
если бы не обменный фонд, ратовал бы чтоб выпотрошить этих обезьян. и мне нихера не стыдно.
16.03.2023 22:03 Ответить
16.03.2023 22:03 Ответить
оленьбурги ****
16.03.2023 23:35 Ответить
16.03.2023 23:35 Ответить
 
 