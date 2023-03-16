РУС
В Раде планируют подчинить Главнокомандующего ВСУ министру обороны и запретить действующим военнослужащим занимать политические должности

Верховная Рада Украины планирует принять во втором чтении закон 4210 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам национальной безопасности и обороны по укреплению демократического гражданского контроля над Вооруженными Силами Украины, совершенствованию объединенного руководства силами обороны государства и планированию в сферах национальной безопасности и обороны", которым хочет существенно усилить позицию министра обороны.

Отмечается, что законопроект был разработан еще в 2020 году и принят за основу только 16 февраля 2022 года. О том, что его готовят ко второму чтению, стало известно на фоне ситуации со "слугой народа" Марьяной Безуглой, которая предоставила комитету национальной безопасности, обороны и разведки ВРУ ложную информацию о якобы предварительном согласовании ею с ГУР МОУ редакции законопроекта.

В пояснительной записке говорится, что министр обороны должен получить полномочия по утверждению Положения о Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины и право на представление президенту кандидатуры офицеров высшего военного командования для назначения на руководящие должности в Вооруженных Силах или их увольнения. Также Главнокомандующий ВСУ станет подчинен министру обороны, а не исключительно президенту, как это сейчас.

По данным издания, парламенту предлагают предоставить право министру обороны отменять решение главнокомандующего ВСУ.

"Согласно законопроекту "Министр обороны Украины отменяет полностью или в отдельной части акты высшего командования и органов военного управления, противоречащие Конституции и законам Украины". Правда, как будет определяться противоречие Конституции и придется ли в условиях выполнения боевых задач например ждать решения суда, не указывается", - говорится в сообщении.

Также в законопроекте прописаны нормы, запрещающие военнослужащим, а особенно военным руководителям, высказывать свои комментарии по внутриполитическим вопросам и участвовать в политической деятельности соответственно. В частности, действующим военнослужащим хотят запретить баллотироваться или занимать политические должности любого уровня, в том числе в Верховной Раде Украины.

В то же время, Верховной Раде планируют предоставить полномочия утверждать кандидатуры военных руководителей решением парламента. При этом подавать кандидатуры президенту должен не Главнокомандующий ВСУ, а министр обороны, ответственный за другое направление работы военной системы.

Также законопроект предусматривает, что ни на должность министра обороны, ни его первым заместителем или заместителем не может быть назначен отставной военный, если с момента его увольнения со службы прошло менее пяти лет.

Напомним, ранее экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Раде предлагали запретить всем военным быть депутатами и высказываться о внутренней политике, но эти поправки отклонили.

Читайте также: Рада хочет увеличить военные расходы на 500 млрд, - Железняк

Топ комментарии
+79
Сикливое и деарейное ЗЕлёное ГОВНО.
16.03.2023 15:17 Ответить
+75
мрази
16.03.2023 15:16 Ответить
+69
Може зразу прийняти закон, що все вирішує Єрмак, а винуватим в цьому потім буде Зеленский?
16.03.2023 15:19 Ответить
Єто что же получится ??Что умница Залужный должен будет подчинятся тупоголовому,Сцыкливому ,недобитому, жидовскому ворюге Резникову????.. Да!! Воистину эта дебильная мартышка безугла без мозгов..
16.03.2023 18:28 Ответить
Чем дальше, тем больше всплывает фактов, подтверждающих то, что окружение Зеленского - Офис Президента, Нардепы от СН и бывших опзж, это зеленая плесень умышленно и целенаправленно продолжают совершать действия, направленные на дестабилизацию внутренней обстановки в стране, раскол в обществе и получение полного контроля над единственной структурой в Украине, которая четко функционирует и благодаря которой мы не упали в первые 3 дня и продолжаем успешно противостоять нашему врагу - москалям. Это ВСУ.
Все эти мрази - россиянские агенты Ермаки/Подоляки/Татаровы/Арахамии/Смирновы и т.д. понимают, шо в ВСУ есть люди, которые после разгрома врага(москалей) будут конкурентами на выборах, будут представлять угрозу для зеленых мразей - придется в судах отвечать за все -начиная от разминирования Юга Украины и заканчивая клистронами и расстрелами оперативников гур мо в Киеве через некомпетентность Бакланова.
А сейчас некоторые комбаты стали открыто говорить правду о проблемах в армии, не для того что бы посеять панику, а для того что бы все стали адекватно воспринимать обстановку и не слушали имбицильный "победоносный" телемарафон утырком Подоляком. Все это очень сильно напугало окружение Зеленского, вот и ответ от зеленых мразей.
16.03.2023 18:35 Ответить
Зачем "зеленым" правки к законопроекту 4210?

Источник: https://www.ponomaroleg.com/zachem-zelenym-pravki-k-zakonoproektu-4210/
16.03.2023 18:40 Ответить
Це говорить про те що Залужного хочуть знімати з посади,бо до нього дуже висока довіра.Ви ж розумієте що у нас тільки один герой бо він не втік.Але це все має бути так,що Зеленський тут нідочого,це Резнік зняв Залужного,от його і запитуйте.
16.03.2023 18:46 Ответить
Міністр оборони не назначає і не звільняє , а тільки робить подання президенту, а той вже назначає або звільняє
16.03.2023 20:35 Ответить
зЕздець.
Завгосп- краідій буде керувати кадровим офіцером?
У що ця зебільна наволоч перетворює країну?
16.03.2023 19:23 Ответить
Всю эту "зеленую" Раду со всей "зеленой" шоблой надо гнать из Украины ссаными тряпками со всеми конфискациями по всем родственникам по всем оманам и офшорам всего награбленного и украденного у народа Украины.
16.03.2023 19:30 Ответить
Курвазелена, довимахуєшся!
16.03.2023 20:07 Ответить
Тобто Залужний тепер і шагу не може зробити без дозволу любителя золотих яєць який, по його ж словам, не встигає все контролювати?
16.03.2023 20:34 Ответить
Ось, чому Україна з тяжкими втратами програла бій за Соледар та по-суті понесла невиправдані втрати у бою за Бахмут!
Президент Зеленський і його кліка були зайняті "Проблемою високого рейтингу Залужного"!
Єдиний варіант перемогти демона Зеленського - це змінити бидло-мнтальність переважної більшості українського народу. Але, на жаль - це надзвичайно складний процес! І влада це знає!
Влада, яка знаходиться в руках ось таких "зеленських" вже 31 рік, це все прекрасно усвідомлює, і з задоволенням пускає туман в очі недалеких мас.
Заключним аспектом перемоги України у 800-річній Мокшансько-Українській війні слід вважати зміну менталітету українського народу і державне засудження злочинів всіх "зеленських"!
16.03.2023 20:45 Ответить
Зприводу ментальності дуже оптимістично.Ви недооцінюютепофігізм влади і тих .хто цю владу привів (з допомогою різних прошарків суспільства і значної купи полезних ідіотів під різними прапорами)Це перше і головне Друге не менш важливе- цинізм дій напрвлених на зневірення,збіднення,збидлячення і розпорошення українського супільства (чого тільки варта урізання базової зарплати захисників (від військового до поліцейського всі ще й годувальники своїх родин,на сьогоднішній день це чуть не вся країна). Ви то дуже оптимістично,аж занадто.
17.03.2023 07:15 Ответить
Властное ОПГ хочет продолжать отрицательный отбор "элит" во власть. Как в Совдепии. Иначе ж настоящая элита вернется с фронта и построит вильну демократичну Украину и конец их жирной щурячьей жизни. Бесславные ублюдки.
16.03.2023 21:08 Ответить
Ну взагалі то ми надіятись на вас. Що ми повернемося в Україну, а не малоросію
16.03.2023 22:53 Ответить
Безславниє ублюдкі це в десятку. Це саме про цих потвор. Жодного голосу на виборах цій суч.єй стаі
17.03.2023 01:40 Ответить
Какая ерунда, все люди равны участвовать в политической жизни страны, неважно какой профессии, как это запретить, что за хрень, этого просто не должно быть😡👎
16.03.2023 21:16 Ответить
Взагалі дах поїхав!
16.03.2023 21:42 Ответить
Все правильно, війскових у політиці не повинно бути, інакши матимемо бананову республіку.
16.03.2023 22:07 Ответить
зелена мавпа бздиш у штанцi?!
16.03.2023 22:39 Ответить
Я просто застерігаю, ви перші хто буде нити, якщо це станется.
17.03.2023 20:24 Ответить
наразi ниешь саме ти...
17.03.2023 20:32 Ответить
Зате блазням місце в політиці? Це не бананова республіка, це ще гірше. А застереження треба було слухати в 2019...
17.03.2023 20:51 Ответить
Ні блазням в політиці теж не місце, і бізнесменам, і мусорам, і війсковим теж не місце.
На мою думку в політиці мають бути науковці, інжинери люди з технічною освітою
18.03.2023 14:26 Ответить
І що ті інженери з технічною освітою будуть проектувати? В політиці потрібні економісти, управлінці, юристи, з державницькою позицією.
18.03.2023 17:29 Ответить
Це порушення Конституції. Ко жен громадянин має право обирати і бути обраним у Раду.
17.03.2023 01:27 Ответить
Совсем страх потеряли?
16.03.2023 22:28 Ответить
Фигасе, их что не считают за людей ?
16.03.2023 22:51 Ответить
Свині перелякалися що залишаться без корита
16.03.2023 23:08 Ответить
А вам не кажется, что пора уже выходить на Мйдан. Бо когда после победы хлопци вернуться домой, их тут будет ждать минирашка с найвеличнишим минихуйлом и большими репрессиями для украинцев
16.03.2023 23:23 Ответить
Ну-ну, подивимось, хто в цій Раді такий безсмертний.
16.03.2023 23:36 Ответить
Зелёная шобла боится высокого рейтинга Залужного и таким образом пытается отс транить его и руководство армии от политической жизни страны.и перекрыть им доступ быть избранным в Раду или высшие политические посты.Такая МРАЗЬ и такие помои управляют Украиной,что страшно становится не от Путина,а от них
16.03.2023 23:49 Ответить
Цивільна особа, міністр оборони, який повинен займатися виключно матеріально-технічним забезпеченням ЗСУ. Новий проект закону - цілковита дурня по змісту. Задум дуже простий: підпорядкування Залужного залежному від Єрмака Резнікову. ЗСУ попадає в полон ОПУ, а це рівнозначно краху оборонного відомства: кадрова корупційна клоака бездарних офіцерів і генералів відданих"покровителю,"моральна деградація, розкрадання фінансових потоків, унеможливлення впровадження новітніх розробок і передової військової техніки і озброєнь, падіння боєздатності армії. Закон вигідний ворогам і казнокрадам.
16.03.2023 23:56 Ответить
Та, шо ж це коїться, людоньки? ЗЕгниди пишуть під себе закони, українців рахують за бидло і викинули вже Конституцію, бо нашо вона бидлу. Та чого ж ми оце усе терпимо, га? Під ***** не лягли, зате мовчки стелемося під ЗЕдєрьмака, а вони об нас ноги витирають
17.03.2023 00:22 Ответить
Сволочная зеленая киббуца. Их не гнать, а вешать и ставить у стенки... Мерзавцы и негодяи, кабинетные крысиные ублюбки, захватившие власть и боящиеся ее потерять...
17.03.2023 01:21 Ответить
Не могу даже представить , что по приказу Резника и Ермака Залужный будет торговать у метро яйцами и яблоками. Или пилить бабло побратимов. Резников сам говорил что нету времени контролировать подчиненных воров, а тут будет «***********» спецами.
17.03.2023 05:30 Ответить
В демократических странах, начальник Генштаба подчиняется Министру Обороны, например, в США, Израиле....., правда, в этих воюющих странах, Министрами Обороны, являются, отставные генералы...
17.03.2023 05:54 Ответить
а безмозгла і взагалі розробники того гавнопроекту про Конституцію України щось чули, читати пробували?
17.03.2023 07:23 Ответить
Я все мог себе представить и меня уже трудно удивить чем либо в нашей стране. Но когда гражданский министр обороны будет отменять приказ главнокомандующего ВСУ, это уже полный п...ц!! Для сравнения : один отдает миллион$ на нужды ВСУ, а другой яйца для солдат закупает по цене 17гр. за штуку. Очень хотелось бы узнать, а какова мотивация данного законопроекта?
17.03.2023 07:25 Ответить
гать на парашу усіх, хто сотворює це!
17.03.2023 07:52 Ответить
Схоже, пора зє-мразям треба вже допомагати робити харакірі.
17.03.2023 07:56 Ответить
Верховного теж підпорядкуйте міністру оборони.
17.03.2023 08:13 Ответить
Всіх слуг народу на чолі з адміністрацією призедента і Кабміном направити на фронт під командуванням Генерального головнокомандувача в Бахмуту для проходження бойових комунікацій. І оборону Бахмута втримувати не залежно від постачання снарядів, артелерійського подавлення противника. Батьківщина в Небезпеці. За самовільне залишення позицій, зраду відповідати за законом воєнного часу, без будь яких помякшувальних доводів.
17.03.2023 13:32 Ответить
ГНИДИ зелені тримають військових за бидло.
17.03.2023 13:50 Ответить
Антикнституційний переворот.
17.03.2023 20:52 Ответить
