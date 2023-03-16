В Раде планируют подчинить Главнокомандующего ВСУ министру обороны и запретить действующим военнослужащим занимать политические должности

Верховная Рада Украины планирует принять во втором чтении закон 4210 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам национальной безопасности и обороны по укреплению демократического гражданского контроля над Вооруженными Силами Украины, совершенствованию объединенного руководства силами обороны государства и планированию в сферах национальной безопасности и обороны", которым хочет существенно усилить позицию министра обороны.

Отмечается, что законопроект был разработан еще в 2020 году и принят за основу только 16 февраля 2022 года. О том, что его готовят ко второму чтению, стало известно на фоне ситуации со "слугой народа" Марьяной Безуглой, которая предоставила комитету национальной безопасности, обороны и разведки ВРУ ложную информацию о якобы предварительном согласовании ею с ГУР МОУ редакции законопроекта.

В пояснительной записке говорится, что министр обороны должен получить полномочия по утверждению Положения о Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины и право на представление президенту кандидатуры офицеров высшего военного командования для назначения на руководящие должности в Вооруженных Силах или их увольнения. Также Главнокомандующий ВСУ станет подчинен министру обороны, а не исключительно президенту, как это сейчас.

По данным издания, парламенту предлагают предоставить право министру обороны отменять решение главнокомандующего ВСУ.

"Согласно законопроекту "Министр обороны Украины отменяет полностью или в отдельной части акты высшего командования и органов военного управления, противоречащие Конституции и законам Украины". Правда, как будет определяться противоречие Конституции и придется ли в условиях выполнения боевых задач например ждать решения суда, не указывается", - говорится в сообщении.

Также в законопроекте прописаны нормы, запрещающие военнослужащим, а особенно военным руководителям, высказывать свои комментарии по внутриполитическим вопросам и участвовать в политической деятельности соответственно. В частности, действующим военнослужащим хотят запретить баллотироваться или занимать политические должности любого уровня, в том числе в Верховной Раде Украины.

В то же время, Верховной Раде планируют предоставить полномочия утверждать кандидатуры военных руководителей решением парламента. При этом подавать кандидатуры президенту должен не Главнокомандующий ВСУ, а министр обороны, ответственный за другое направление работы военной системы.

Также законопроект предусматривает, что ни на должность министра обороны, ни его первым заместителем или заместителем не может быть назначен отставной военный, если с момента его увольнения со службы прошло менее пяти лет.

Напомним, ранее экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Раде предлагали запретить всем военным быть депутатами и высказываться о внутренней политике, но эти поправки отклонили.

