Первые легкие танки AMX-10 RC уже прибыли в Украину, - министр обороны Лекорню
Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню подтвердил, что в Украину прибыли первые бронемашины AMX-10 RC, более известные как колесные танки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Le Figaro.
"15 марта министр вооруженных сил Себастьен Лекорню на Комиссии по обороне Национальной ассамблеи заявил, что AMX-10 RC "только что прибыли в Украину", - пишет издание.
Лекорню не уточнил, сколько именно танков прибыло в Украину. Однако он отметил, что некоторые из них уже отправили на передовую.
Топ комментарии
+22 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий16.03.2023 15:46 Ответить Ссылка
+12 Randall Flag #387882
показать весь комментарий16.03.2023 15:51 Ответить Ссылка
+7 Сашко Бабенко #553471
показать весь комментарий16.03.2023 15:55 Ответить Ссылка
https://streamable.com/4pfzay
У м. Кубінка, Одинцовський район...