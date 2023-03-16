РУС
Первые легкие танки AMX-10 RC уже прибыли в Украину, - министр обороны Лекорню

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню подтвердил, что в Украину прибыли первые бронемашины AMX-10 RC, более известные как колесные танки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Le Figaro.

"15 марта министр вооруженных сил Себастьен Лекорню на Комиссии по обороне Национальной ассамблеи заявил, что AMX-10 RC "только что прибыли в Украину", - пишет издание.

Лекорню не уточнил, сколько именно танков прибыло в Украину. Однако он отметил, что некоторые из них уже отправили на передовую.

Читайте также: Франция может передать Украине свои истребители Mirage

Дуже гарна новина...
16.03.2023 15:46 Ответить
Ну хоч тут якийсь прогрес.
16.03.2023 15:51 Ответить
Прикольний ролік про ці танки:

https://streamable.com/4pfzay
16.03.2023 16:33 Ответить
мне кажется такие танки могут быть круче классических из за бОльшей мобильности. Мобильность - лучшая броня
16.03.2023 16:42 Ответить
Мало того они плавают ,могут форсировать реки ,и считаться уничтожителями танков.
16.03.2023 17:10 Ответить
ну его і колбасит після пострілу...
16.03.2023 17:04 Ответить
ставте роботизоване дистанційне керування і запрошуйте танководів з ворлд оф танкс = пи*да москалям.
16.03.2023 15:55 Ответить
Якщо не вміли глушити сигнал то вже б всі бавилися у танки в домашніх умовах
16.03.2023 16:12 Ответить
От здавалось би дрібничка, але як москалю буде приємно усвідомлювати, що його запакує у стильний чорний пакет гламурний французький танк на шассі від Лабутена
16.03.2023 16:15 Ответить
Не дуже - зупинити може автомат.
16.03.2023 16:23 Ответить
Яким чином?
16.03.2023 16:28 Ответить
"Света" у танкових військах служила.
У м. Кубінка, Одинцовський район...
16.03.2023 17:06 Ответить
16.03.2023 19:32 Ответить
Первые из 40 БРМ AMX-10RC (Oryx), в Украине.Добре.
16.03.2023 16:30 Ответить
Эти танки создавались для кавалерийских т.е.разведывательных частей.. Разумно будет передать их в разведподразделения ВСУ
16.03.2023 17:31 Ответить
 
 