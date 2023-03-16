Первые легкие танки AMX-10 RC уже прибыли в Украину, - министр обороны Лекорню

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню подтвердил, что в Украину прибыли первые бронемашины AMX-10 RC, более известные как колесные танки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Le Figaro.

"15 марта министр вооруженных сил Себастьен Лекорню на Комиссии по обороне Национальной ассамблеи заявил, что AMX-10 RC "только что прибыли в Украину", - пишет издание.

Лекорню не уточнил, сколько именно танков прибыло в Украину. Однако он отметил, что некоторые из них уже отправили на передовую.

