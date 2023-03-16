РУС
Антикоррупционный суд оправдал "слугу народа" Пашковского по делу о недекларировании имущества

пашковський

Высший антикоррупционный суд оправдал подозреваемого в недекларировании имущества нардепа "Слуги народа" Максима Пашковского.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, передает Цензор.НЕТ.

"Пашковского Максима Игоревича признать невиновным в совершении уголовного преступления и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления", - объявил приговор председательствующий судья Сергей Мойсак.

В то же время суд не удовлетворил ходатайство об отмене денежного взыскания, наложенного на депутата в связи с неявкой в судебные заседания.

Во время судебных прений прокурор попросил признать нардепа от "Слуги народа" Максима Пашковского виновным в недекларировании имущества и оштрафовать его на 51 тысячу гривен.

"Учитывая установленные обстоятельства совершенного подсудимым уголовного правонарушения, отсутствие отягчающих и смягчающих обстоятельств, прошу назначить наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и лишение права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с выполнением функции государства на срок 3 года", - отметил прокурор.

Читайте также: Необходимо прислушаться к союзникам и возобновить декларирование для госслужащих и прозрачность в работе Рады, - Порошенко

После выступления обвинителя председательствующий судья Сергей Мойсак объяснил Пашковскому, что тот имеет право подать заявление о закрытии уголовного производства против него в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Однако парламентарий после совещаний с защитниками решил выступать в судебных прениях.

Депутат отметил, что "не получил никакой выгоды от недекларирования" и отрицал наличие умысла. Он добавил, что подписал декларацию "не проверяя".

"Однако это свидетельствует, что у меня было что-то скрывать…Я хотел подать декларацию в контролирующий орган. Мои действия это подтверждают", - подчеркнул Пашковский, отметив, что проинформировал НАПК об ошибках.

Напомним, ранее САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу "Слуги народа" Максиму Пашковскому. Он не внес в декларацию сведения о жилье на Печерске (центральный район Киева), которым пользовался на основании договора аренды. Стоимость квартиры составляет более 1,9 млн грн.

Позже Антикоррупционный суд поручил НАБУ осуществить привод "слуги народа" Пашковского.

Также ранее суд оправдал "слугу народа" Камельчука по делу о недостоверном декларировании.

Читайте также: Послы G7 напомнили об электронном декларировании и продолжении реформы СБУ

Автор: 

электронное декларирование (1026) Антикоррупционный суд (1281) Пашковский Максим (3)
Топ комментарии
+44
Байден! А чого ми не в НАТО?! Шольц! А чого нас не приймають в ЄС?! (с.) Зеленський В.О., президент України.
16.03.2023 15:50 Ответить
+37
https://www.youtube.com/watch?v=o-UmMbSRq8Y Крадіть,брешіть і вам за це нічого не буде!





YOUTUBE.COM

Як продовжують обкрадати ЗСУ або новий скандал в Міністерстві Оборони

Журналісти оприлюднили нові документи по поставкам харчів Мінобор
16.03.2023 15:53 Ответить
+36
Пасматрітє в еті чесниє глаза-вонож просто святе...
16.03.2023 15:50 Ответить
Пасматрітє в еті чесниє глаза-вонож просто святе...
16.03.2023 15:50 Ответить
+100
16.03.2023 19:22 Ответить
не може слуга народу бути порушником закону, навіть коли у нього така корупційна, продажна, брехлива і нікчемна морда.
16.03.2023 19:53 Ответить
Оте гризло нічого не крало.
17.03.2023 01:37 Ответить
«СЛУГИ 👿»
ВСЕ такие , НЕАДЕКВАТ под КАЛАМОЕМ И ДЕРЬМАКОМ КУПИВШИМИ с потрохами все суды , все правоохранительные органы и министерство яйцеголового с МИЛЛИАРДАМИ В ДИВАНЕ ,ОФШОРАХ ! ГНИДЫ 🤢ИЗДЕВАЮТСЯ ,ПОКАЗЫВАЯ , кто в доме хозяин , но этого мало , решили ещё и военных превратить в КРЕПОСТНЫХ!
17.03.2023 05:16 Ответить
16.03.2023 15:50 Ответить
16.03.2023 17:40 Ответить
І в скільки це "зелених" обійшлось?
показать весь комментарий
16.03.2023 15:50 Ответить
Відпустили за станом здоров`я. Видно що опух від недоїдання
показать весь комментарий
16.03.2023 15:50 Ответить
- Ето... ето сіроти!
- Тяжолоє наслєдіє царского рєжима?
16.03.2023 16:03 Ответить
папєрєднікоф
16.03.2023 19:26 Ответить
Ахах, підписав декларацію не перевіряючи її. А що за нього хтось ще пише декларації??? То воно таке ліниве що не може декларацію собі написати! То де ж оте тіло для народу щось буде робити! Стосовно рішення суду-то даже коментувати не буду!
16.03.2023 15:52 Ответить
А от з европейской солідарності обовязково посадять
16.03.2023 15:52 Ответить
Нарид хотел зрелищ, нарид их получил.
16.03.2023 15:52 Ответить
нарід хотів дешевої цибулі ..
16.03.2023 16:46 Ответить
но не туда же
16.03.2023 17:15 Ответить
Відбілювання гнид гнидами йде повним ходом. Так, в НАТО і ЄС на нас дуже чекають.
16.03.2023 15:53 Ответить
16.03.2023 15:53 Ответить
Зміни у Міноборони настали-яйця змінили на яблука...
16.03.2023 15:56 Ответить
Вы не панимаете, это цена за литр!😂
17.03.2023 00:21 Ответить
"какоє чєстноє i новоє лiтсо" - подiлився з ким треба.
16.03.2023 15:54 Ответить
Навіщо нам таких 4: САП, НАБУ, ДБР, БЕБ?
показать весь комментарий
16.03.2023 15:55 Ответить
"шоб врага запутать"(с)
16.03.2023 15:58 Ответить
Кінці зате не знайти при дублюванні функцій
16.03.2023 19:13 Ответить
Еще и АРМА есть
16.03.2023 21:04 Ответить
сброд судаков... некалиброваних))))))))))))))))
16.03.2023 15:56 Ответить
Я тут подивився - мудаков.
16.03.2023 18:34 Ответить
Що не робимо, а виходить совецкий_союз. Усі так чекали на АКС. І що?
Чума на всіх блаЗЄнських дурнів, що привели все це лайно до влади!
16.03.2023 15:56 Ответить
Резвиться ЗЕлёная мразью Оправдания за воровство и коррупцию косяком пошли.
16.03.2023 15:57 Ответить
Підписав декларацію не перевіряючи -- включив дурачка . Да - такого чела заманули в слуги .
16.03.2023 15:57 Ответить
яка риба така і юшка.

яке гівно понабирали в той антикорсуд так він і судить.
16.03.2023 15:58 Ответить
Да нет, вы не правы. Старина Ламброзо бросив на это мурло мимолётный взгляд сказал бы вам, что он циничный подонок и мразь. Другое дело, что *****, пардон, лидер этой фракции и его босс Бена подбирали в ряды Слуга народа подобных себе моральных уродов.
16.03.2023 17:13 Ответить
Друга подібна новина за день - рейтинг Зєлєшобли повинен злетіти до 146%.
16.03.2023 16:01 Ответить
Прямо по одній ХВотографії можна сказати шо він чЄсньЄйший, крЄстально чістий чЄлавьЄк
16.03.2023 16:06 Ответить
Можна по-різному ставитись до цього обранця і до судового рішення, але безперечно те, що антикорупційні органи в надії показати ефективність, хапаються за дріб'язкові справи. Справжніх корупціонерів треба брати за вим'я, а не шукати формального недотримання вимог, допущених без умислу на корупцію.
16.03.2023 16:07 Ответить
САП НАБУ - видимість роботи. Типа, ну ви ж бачите скільки справ порушено. Суди також йдуть. Той що? Починає здаватися, що усі ті гучні заяви про вступ до ЄС - не більш ніж передвиборча агітація Зе-команди. Не більш!
16.03.2023 16:08 Ответить
НАЗК деклараціями займається
показать весь комментарий
16.03.2023 16:25 Ответить
ще один цвях в труну укоаїнського суду ім. зеленського та його шахрайської зграї
16.03.2023 16:11 Ответить
16.03.2023 16:15 Ответить
По є..бачу чи на палю аж просяться можноВСЕвладці !
16.03.2023 16:17 Ответить
- Ви ухилялись від декларування?
- Ні.
- Хотіли виправити?
- Хотів.
- Ще будете недекларувати?
- Ні.
- Рафік нє вінауат вапшє!
Якось так було...
16.03.2023 16:18 Ответить
- Подсудимый, вы признаёте себя виновным?
- Нет!
- Ну, на нет и суда нет....
16.03.2023 16:21 Ответить
- Подсудимый, ваше последнее слово.
- сорок тысяч.
- суд удаляется на совещание..
16.03.2023 19:25 Ответить
Рило свяняче ,видно що не грабував народ України,все ж таки слуга бонопарда
16.03.2023 16:25 Ответить
От якби він не був слугою зе та курку вкрав з атб то впаяли б строк 5років з конфіскацією.
16.03.2023 16:26 Ответить
Насправді стаття і ситуація доволі заплутана.

Оренда житла це ж не володіння майном ? Так, він мабуть це пропустив і не вказав у декларації.
Не виправив. Але НАЗК повідомив, мабуть після крайнього строку подачі. Потім не прийшов на засідання суду.

Тобто за неявку покарали грошима. Норм. А все інше незрозуміло.
16.03.2023 16:32 Ответить
Мабуть ви далекі від юриспруденції. Оренда це і є володіння майном. І не тільки володіння а і користування. Від власності відрізняється тим, що у орендаря відсутнє право розпоряджатися (відчужувати) орендоване майно. Ну це щоб так по примітивному
16.03.2023 17:26 Ответить
Тоді судді їх відмазали ... Прокуратура повинна подавати апеляцію. У статті про це нічого не сказано.
16.03.2023 20:35 Ответить
Какое ещё декларування, он же сиротка не доедает, пухнет голода, там все такие в слуге урода, навыбирали упырей теперь жрите
16.03.2023 16:35 Ответить
невинаватаяяяяя... подонки, мрази зеленые. и судьи тоже
16.03.2023 16:35 Ответить
Преступление есть, а состава нет... Бывает.
16.03.2023 16:42 Ответить
Как ми їх сделалі...
16.03.2023 16:47 Ответить
Відгодувався пацик на яйцях по 17 грн. за кілоджоуль...
16.03.2023 16:54 Ответить
яка інтелектуальна держиморда
16.03.2023 17:10 Ответить
ПОЗОРИЩЕ
16.03.2023 17:19 Ответить
это должен стать последним приговором украинскому судье и суду...
16.03.2023 17:22 Ответить
я і не сумнівався слуги недоторканні ім ліш би пасадіть парашенку огиднно що це ще й під час війни
16.03.2023 17:46 Ответить
ВАКС визнав "слугу" Камельчука невинуватим у справі про недекларування квартири та кредиту.
16.03.2023 18:13 Ответить
Рука руки миє, тому не можна засуджувати зрадника - корупціонера на крові, а дати нагороду і підвищення.
16.03.2023 18:34 Ответить
зачьотний йбальнік діпутата.
16.03.2023 18:41 Ответить
Волонтьор 100 пудов
16.03.2023 19:02 Ответить
Пріоритет у таких питаннях ,має бути у військово-польових судів.Наприклад Лінча...
16.03.2023 19:02 Ответить
координати пдра Максима Пашковського - у студію, бо раптом воно, лайно, мій сусід .. бо дехто вже потерпає від народної любові
16.03.2023 20:11 Ответить
Та трясьця його матері, коли ви вже нажеретесь , щоб вас всіх шлях трафив, щоб вас курка розребла і заклювала, та вас курва на мою песію посадити треба, без субсидій 2300 грн , не булоб такого рила наїдженого. Тому і нема довіри вам паскудам. Пан Зеленський тобі люди довірили своє життя і свободу, не грай з цим.
16.03.2023 20:41 Ответить
Ось така рихВОРма від привладних… Мертвечук та портнов бачуть реальні зрушення в Україні у суддівських…
Оманщина вимагає!!
16.03.2023 21:50 Ответить
придивіться до виразу лиця цього ОБИРАНЦЯ
16.03.2023 21:52 Ответить
Тому що не Порошенко
16.03.2023 22:55 Ответить
Палити суди разом з суддями!!! Всі суди куплені москалями!!!!
16.03.2023 23:23 Ответить
Ну вот как можно было голосовать за такую рожу? Какая разница кто был Ещенко в списках? Как?!

римский диктатор Сулла подрабатывал судьей на пенсии. Один раз он должен был судить одного проворовашегося чиновника. Тот пришел с утра розовенький с написанной речью. Сулла посмотрел на него и приказал слугам задушить его до того еще как он успел сказать и слов
17.03.2023 01:31 Ответить
Депутат отметил, что "не получил никакой выгоды от недекларирования" и отрицал наличие умысла. Он добавил, что подписал декларацию "не проверяя". Это на каких лохов вообще расчитано.
17.03.2023 06:45 Ответить
Його не можна судити, а то на суді він почне валити всіх інших, типу "... я ж не один такой, посмотрите вон на арахамию, резникова, і т.д.". Тоді всіх потрібно буде судити. А хто ж буде вдавати з себе керівництво країни і що це за слуги народу, які не обкрадують народ?
17.03.2023 07:25 Ответить
Какая упитанноя коррупцией морда лица, жир стекает-блестит
17.03.2023 08:15 Ответить
 
 