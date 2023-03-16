Антикоррупционный суд оправдал "слугу народа" Пашковского по делу о недекларировании имущества

Высший антикоррупционный суд оправдал подозреваемого в недекларировании имущества нардепа "Слуги народа" Максима Пашковского.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, передает Цензор.НЕТ.

"Пашковского Максима Игоревича признать невиновным в совершении уголовного преступления и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления", - объявил приговор председательствующий судья Сергей Мойсак.

В то же время суд не удовлетворил ходатайство об отмене денежного взыскания, наложенного на депутата в связи с неявкой в судебные заседания.

Во время судебных прений прокурор попросил признать нардепа от "Слуги народа" Максима Пашковского виновным в недекларировании имущества и оштрафовать его на 51 тысячу гривен.

"Учитывая установленные обстоятельства совершенного подсудимым уголовного правонарушения, отсутствие отягчающих и смягчающих обстоятельств, прошу назначить наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и лишение права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с выполнением функции государства на срок 3 года", - отметил прокурор.

После выступления обвинителя председательствующий судья Сергей Мойсак объяснил Пашковскому, что тот имеет право подать заявление о закрытии уголовного производства против него в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Однако парламентарий после совещаний с защитниками решил выступать в судебных прениях.

Депутат отметил, что "не получил никакой выгоды от недекларирования" и отрицал наличие умысла. Он добавил, что подписал декларацию "не проверяя".

"Однако это свидетельствует, что у меня было что-то скрывать…Я хотел подать декларацию в контролирующий орган. Мои действия это подтверждают", - подчеркнул Пашковский, отметив, что проинформировал НАПК об ошибках.

Напомним, ранее САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу "Слуги народа" Максиму Пашковскому. Он не внес в декларацию сведения о жилье на Печерске (центральный район Киева), которым пользовался на основании договора аренды. Стоимость квартиры составляет более 1,9 млн грн.

Позже Антикоррупционный суд поручил НАБУ осуществить привод "слуги народа" Пашковского.

Также ранее суд оправдал "слугу народа" Камельчука по делу о недостоверном декларировании.

