РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3973 посетителя онлайн
Новости Поддержка Украине
1 834 4

"По случаю годовщины аннексии Крыма мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - МИД Турции

туреччина

Министерство иностранных дел Турецкой Республики по случаю девятой годовщины аннексии Крыма отметило нелегитимность проведенного РФ "референдума" на полуострове и заверило в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД Турции.

"Входящая в состав Украины автономная Республика Крым была аннексирована Российской Федерацией девять лет назад (16 марта) в результате нелегитимного референдума, проведенного с нарушением международного права. По случаю годовщины аннексии мы обновляем заверения, что не признаем эту ситуацию и подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что положение коренного народа Крыма – крымских татар всегда будет оставаться приоритетным для работы турецкого МИД.

"Турция и дальше будет поддерживать наших братьев крымских татар, чтобы они сохраняли свою идентичность и жили в безопасности и покое на их исторической родине в Крыму", - говорится в заявлении.

Читайте: Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным и Зеленским и пытается вернуть РФ и Украину за стол переговоров

Крым (26485) россия (97399) Турция (3544) аннексия (152)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але екпорт томатів в ********* та відпочивальники с Нижнева Тагила більш важливі
показать весь комментарий
16.03.2023 16:06 Ответить
ти також міг би відмовитися від їжі, а всі зекономлені гроші відправляв би на потреби ЗСУ. але цього не робиш? то май совість
показать весь комментарий
16.03.2023 16:20 Ответить
Звісно, підтримує. Але заради "миру" вмовляє "піти на компроміси" і віддати (тимчасово, звісно, на чергових років так 350-400) якісь території під владу росімперії. Ну, і по дрібничках там ще - "демілітарізація", "денацифікація", "деукраїнізація"...
показать весь комментарий
16.03.2023 16:43 Ответить
Но в тихаря продолжим обход санкций и поставки компонентов для производства крылатых ракет!
показать весь комментарий
16.03.2023 19:08 Ответить
 
 