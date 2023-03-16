"По случаю годовщины аннексии Крыма мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - МИД Турции

Министерство иностранных дел Турецкой Республики по случаю девятой годовщины аннексии Крыма отметило нелегитимность проведенного РФ "референдума" на полуострове и заверило в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД Турции.

"Входящая в состав Украины автономная Республика Крым была аннексирована Российской Федерацией девять лет назад (16 марта) в результате нелегитимного референдума, проведенного с нарушением международного права. По случаю годовщины аннексии мы обновляем заверения, что не признаем эту ситуацию и подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что положение коренного народа Крыма – крымских татар всегда будет оставаться приоритетным для работы турецкого МИД.

"Турция и дальше будет поддерживать наших братьев крымских татар, чтобы они сохраняли свою идентичность и жили в безопасности и покое на их исторической родине в Крыму", - говорится в заявлении.

