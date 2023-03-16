РУС
В спецкомитете ЕП по вопросам иностранного вмешательства призывают немедленно уволить сына генерала СВР РФ из Совета Европы

томаш,здеховскі

Европейский Союз не может позволить России контролировать процессы противодействия ЕС отмыванию денег и финансированию терроризма. Сын генерала Службы внешней разведки России должен быть немедленно уволен с поста исполнительного директора структуры Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента, член специального комитета по иностранному вмешательству, включая дезинформацию Томаш Здеховский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не можем позволить российским рукам контролировать борьбу ЕС с отмыванием денег и финансированием терроризма. Главенство сына российского генерала внешней разведки в Moneyval (структура Совета Европы по противодействию отмыванию денег - ред.) - это крупнейший скандал в вопросах российского проникновения в институты ЕС с начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года", - заявил он.

Читайте: Европарламент осудил действия Лукашенко и призвал расширить санкции против Беларуси

"Он должен быть уволен немедленно. Совет Европы должен действовать незамедлительно", - подытожил европарламентарий.

Напомним, немецкое издание Bild опубликовало расследование о том, сын генерала Службы внешней разведки РФ Владимира Небываева 39-летний Игорь Небываев возглавляет в Страсбурге структуру Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval.

Европарламент (1829) отмывание денег (201) россия (97399) Совет Европы (717) шпионаж (1453)
+27
А шо так можна було?? Всі про це знали і всім було насрати до цих пір?
16.03.2023 16:48 Ответить
+21
Нефига себе. Вот это прикол. Нормально так Европа 20 лет жопой торговала, если бы не американцы и англичане, то их бы уже кацапы на куски разорвали, подкупая продажных политиков. И нам спасибо пусть скажут. Без нас и также поляков, литовцев, латышей и эстонцев кацапы бы катком проехались по всей Европе. Немецкие женщины бы вспомнили русаков-насильников, которые совершали чудовищные преступления в 45-ом году при оккупации Германии. Забыли, что красноармейцы делали с ними, включая и сексуальное насилие над детьми. Хотя кацапы же их расстреливали всех как свидетелей, немудрено, что под оккупацией США не все поняли, от чего их спасли американцы и англичане, если бы большевики смогли их захватить целиком.
16.03.2023 16:52 Ответить
+17
А-ха... Шо, правда?
16.03.2023 16:46 Ответить
А-ха... Шо, правда?
16.03.2023 16:46 Ответить
Здуріти можна! То навіть не імпотенція...
16.03.2023 18:54 Ответить
Правильне вимога! Сина - звільнити!Генерала - ввести до складу комітету! За сумісництвом...
16.03.2023 16:47 Ответить
А шо так можна було?? Всі про це знали і всім було насрати до цих пір?
16.03.2023 16:48 Ответить
Ви ж на дерьмака дивитися? І що? Та і Рада з жопоблоком? Льовочкін нічого не говорить,
16.03.2023 17:09 Ответить
ОХУІТИ МОЖНА! Це правда?!?!?!
16.03.2023 16:51 Ответить
Нефига себе. Вот это прикол. Нормально так Европа 20 лет жопой торговала, если бы не американцы и англичане, то их бы уже кацапы на куски разорвали, подкупая продажных политиков. И нам спасибо пусть скажут. Без нас и также поляков, литовцев, латышей и эстонцев кацапы бы катком проехались по всей Европе. Немецкие женщины бы вспомнили русаков-насильников, которые совершали чудовищные преступления в 45-ом году при оккупации Германии. Забыли, что красноармейцы делали с ними, включая и сексуальное насилие над детьми. Хотя кацапы же их расстреливали всех как свидетелей, немудрено, что под оккупацией США не все поняли, от чего их спасли американцы и англичане, если бы большевики смогли их захватить целиком.
16.03.2023 16:52 Ответить
і чи це одиничний випадок??чого ми ще не знаємо?не думав що все настільки погано,тепер зрозуміло чому ***** було настільки впевнене..
16.03.2023 16:53 Ответить
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
16.03.2023 20:45 Ответить
Це повний *******.
А корупція при цьому у нас, не забувайте!
16.03.2023 16:54 Ответить
Так то йшлося про дріб'язкову, побутову корупцію - 500-1000 $ у лікарні за операцію, 5000 $ за "білий квиток" тощо. А купівля топ-чиновників та політиків - то вже не корупція, а "взаімовиґодноє международноє сатруднічєство".
16.03.2023 17:13 Ответить
От таких новостей уже не понятно - плакать или смеяться
16.03.2023 16:54 Ответить
У нас теж син полковника ФСБ сидить в ОП канцлером височайшего. Якби його батька не був полковником ФСБ, то він таким могутнім канцлером ніколи не став би.
16.03.2023 16:57 Ответить
💯👍это В Украине ДЕРЬМАК УПРАВЛЯЕТ Украиной , через своего марионета , но абсолютно не отвечает за подлости - СЛИВ СПЕЦОПЕРАЦИИ « ВАГНЕРОВЦЕВ» , разминированием Чонгара и минных полей, расформирование танкового полка под Киевом , Подчинение себе всех силовых структур , унижение ЗСУ, МАРОДЕРСТВО НА МИЛЛИАРДЫ , преследование - Ген Кривоноса, Ген Марченко,Президента Порошенко, Тани Черновол, Патриотов Рифмастера …………
16.03.2023 17:17 Ответить
Шо ни день так новость!врага держать в такой структуре!их порашистов всех гнать страной метлой с ЕС!Беспредел полный!
16.03.2023 17:00 Ответить
ОСЕЛ КРИВОРІЗЬКИЙ теж троянський кінь кацапів.
16.03.2023 17:00 Ответить
У Ермака папаня фсб шный полковник , и вас73% это не ВОЛНОВАЛО⁉️
16.03.2023 17:18 Ответить
Кому вы отвечаете?
Это однодневный лахтинский тролль с вчерашней регистрацией.
16.03.2023 17:24 Ответить
Папаша у него генерал ГРУ, но это ничего не меняет
16.03.2023 18:01 Ответить
А може вже треба не тільки "вимагати", але й влаштувати якійсь демарш "не можемо працювати під таким керівництвом"? Чи у структурі вже достатньо представників славного племені "какаяразніца"?
16.03.2023 17:03 Ответить
Це, в принципі, стара радянсько-російська традиція, зрощення силового блоку та міжнародних організацій. Був такий собі Шелепін, у 40-50-х робив партійно-господарську кар'єру, потім став головою КГБ, після відставки пересунули його на іншу посаду і, зрештою, він став головою ВЦРПС, що для СРСР було цілком нормально - якщо начальник, якщо потрапив в обойму, то все одно куди тебе поставлять, ти керуватимеш. І на цій посаді він потрапив на міжнародний конкрес трейд-юніонів. Зайшов до зали, і мертва тиша. І одне лише питання до нього - Яке відношення каральна спецслужба має до профспілок, ми з вами співпрацювати відмовляємось
Але час зараз інший та моральні норми теж інші.
16.03.2023 17:04 Ответить
Комссса шелепка было сослано на выссыпысы как блахадарнасть от брижнева за смещение мыкыты.
16.03.2023 19:10 Ответить
Європа розбереться з синками гебешними,однозначно.А ми?????????
16.03.2023 17:05 Ответить
А у вас оп повне таких, СБУ також та і друзі головного розвідника не патріоти
16.03.2023 17:07 Ответить
Так ми ж теж Европа...
16.03.2023 17:24 Ответить
Ага, вже 100 років як "розбирається".
16.03.2023 17:23 Ответить
и чего так взволновались? хороший же директор, неубиваевый.
16.03.2023 17:25 Ответить
Ех, сталіна на нас нет... «Сын за отца не отвечает» - слова Сталина на совещании передовых комбайнеров (1 декабря 1935 г.) в ответ на выступление участника совещания А. Г. Тильба, который сказал: «Хоть я и сын кулака, но я буду честно бороться за дело рабочих и крестьян».
16.03.2023 17:43 Ответить
Уху ела мардва шоли.
16.03.2023 19:05 Ответить
Назначили кацапа в структуру по борьбе с отмыванием денег, они там больные на всю голову. 🤣🤣
16.03.2023 19:30 Ответить
ого, не только у нас, оказывается. выпаливать нужно с корнями, а не ждать как у нас по 8 лет с моря погоды просветления и хирургической замены мозга.
16.03.2023 21:02 Ответить
ще б медвєдєва туди призначили

європа взагалі зажиріла у своєму комфорті, ні служби безпеки ні розвідки
16.03.2023 21:23 Ответить
 
 