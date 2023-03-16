В спецкомитете ЕП по вопросам иностранного вмешательства призывают немедленно уволить сына генерала СВР РФ из Совета Европы

Европейский Союз не может позволить России контролировать процессы противодействия ЕС отмыванию денег и финансированию терроризма. Сын генерала Службы внешней разведки России должен быть немедленно уволен с поста исполнительного директора структуры Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента, член специального комитета по иностранному вмешательству, включая дезинформацию Томаш Здеховский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не можем позволить российским рукам контролировать борьбу ЕС с отмыванием денег и финансированием терроризма. Главенство сына российского генерала внешней разведки в Moneyval (структура Совета Европы по противодействию отмыванию денег - ред.) - это крупнейший скандал в вопросах российского проникновения в институты ЕС с начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года", - заявил он.

"Он должен быть уволен немедленно. Совет Европы должен действовать незамедлительно", - подытожил европарламентарий.

Напомним, немецкое издание Bild опубликовало расследование о том, сын генерала Службы внешней разведки РФ Владимира Небываева 39-летний Игорь Небываев возглавляет в Страсбурге структуру Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval.