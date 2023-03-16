Кулеба и глава МИД Китая Цинь Ган обсудили украинскую "формулу мира" и важность принципа территориальной целостности
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с китайским коллегой Цинь Ганом.
Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Во время моего сегодняшнего телефонного разговора с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом мы обсудили важность принципа территориальной целостности", - говорится в сообщении.
Кулеба отметил важность "формулы мира" для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине.
їх розпускають нездари щоб виправдати свої зашквари, мовляв дипльоматія щось порішала.
дипльоматія не може змусити голодного не хотіти їсти.
от і все.
pryblyznyi ocherk grafika:
@JaWernulsa
Немецкий концерн Rheinmetall уже создал концепцию танкового завода в Украине и передал ее прав-тву ФРГ. Это предложение уже как месяц лежит не росмотрено на https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9?src=hashtag_click #Банковой !Я думаю,что будет таже история,что с заводом https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80?src=hashtag_click #Байрактар .Люди посмотрят на https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5?src=hashtag_click #коррупционное https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE?src=hashtag_click #болото https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9?src=hashtag_click #банковой и уедут