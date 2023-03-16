РУС
Кулеба и глава МИД Китая Цинь Ган обсудили украинскую "формулу мира" и важность принципа территориальной целостности

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с китайским коллегой Цинь Ганом.

Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Во время моего сегодняшнего телефонного разговора с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом мы обсудили важность принципа территориальной целостности", - говорится в сообщении.

Кулеба отметил важность "формулы мира" для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине.

Українська формула миру це нові закони для ЗСУ, звільнення кадрових офіцерів і відмивання корупційними органами слуг народу за корупцію. А що там Кулеба з новими дипломатами нову дипломатію пише, то перекреслює усі інші міжнародні новини та і відносини також.
16.03.2023 17:04 Ответить
+7
От хоч три дні копай, а пункту "Вступ до НАТО" в цій опері "ля-ля тополя" не знайдете. Просто солодка водичка, ширма, і популізм. Щоб і тут не прибили, і на Заході не офігіли, і залишити тунель на майбутні договорняки з Кацапією.
16.03.2023 17:00 Ответить
+6
А щось їнше не можна було обговорити ? Наприклад агрессію Московії !
16.03.2023 17:00 Ответить
Это хорошо, несмотря на все поведение Китая и их феноменальное лицемерие к лаоваям. Значит, признают нас как состоявшееся государство, которое будет играть роль в жизни планеты. Год назад они этого не делали. Германия, кстати, в феврале тоже, если вдруг кто-то забыл, несмотря на быдляцкое поведение Мельника и игра в обиженку на Штайнмайера, который просто признал свою прошлую неправоту и готов исправиться.
16.03.2023 17:01 Ответить
Українська формула миру це нові закони для ЗСУ, звільнення кадрових офіцерів і відмивання корупційними органами слуг народу за корупцію. А що там Кулеба з новими дипломатами нову дипломатію пише, то перекреслює усі інші міжнародні новини та і відносини також.
16.03.2023 17:04 Ответить
в перекляді з дипльоматичної на людську мову ніхто нікого не слухав, пожрали все що було на столі і розійшлися.
16.03.2023 17:06 Ответить
Мистецтво справжньої дипломатії полягає у тому, щоб бездоганною, псячою мовою, якомога лагідніше казати небезпечному, злому псу: " Який же ти гарненький, песику!", поки підшукуєш йому міцний кийок.
16.03.2023 17:31 Ответить
це все байки що дипльоматія може щось гльобально вирішити.

їх розпускають нездари щоб виправдати свої зашквари, мовляв дипльоматія щось порішала.

дипльоматія не може змусити голодного не хотіти їсти.

от і все.
16.03.2023 17:40 Ответить
то чию "формулу" вони обговорювали - нашу (10принципів Зе); чи китайську 12пунктів, з першим пунктом про ""?
16.03.2023 17:13 Ответить
Двічі перечитала. Вони нічого не обговорювали, так про погоду,бо такі речі доводять чітко,професійно і правдиво.
16.03.2023 17:22 Ответить
******* обговорил... да дебил он...
16.03.2023 17:24 Ответить
обсуждал с третьим помощником младшего клерка
16.03.2023 17:34 Ответить
F = (rus ni, peace da);

pryblyznyi ocherk grafika:

16.03.2023 17:52 Ответить
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

Немецкий концерн Rheinmetall уже создал концепцию танкового завода в Украине и передал ее прав-тву ФРГ. Это предложение уже как месяц лежит не росмотрено на https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9?src=hashtag_click #Банковой !Я думаю,что будет таже история,что с заводом https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80?src=hashtag_click #Байрактар .Люди посмотрят на https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5?src=hashtag_click #коррупционное https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE?src=hashtag_click #болото https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9?src=hashtag_click #банковой и уедут
16.03.2023 18:26 Ответить
 
 