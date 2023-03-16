Кулеба и глава МИД Китая Цинь Ган обсудили украинскую "формулу мира" и важность принципа территориальной целостности

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с китайским коллегой Цинь Ганом.

Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Во время моего сегодняшнего телефонного разговора с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом мы обсудили важность принципа территориальной целостности", - говорится в сообщении.

Кулеба отметил важность "формулы мира" для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине.

