РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4086 посетителей онлайн
Новости
6 583 18

Стало известно, какая компания заплатила половину всех налогов с игорного бизнеса за 2022 год

гральний

За 2022 год лицензионными представителями рынка азартных игр было уплачено в государственный бюджет 730 млн грн. налогов.

По сообщению народного депутата Украины Ярослава Железняка, почти 300 млн грн. от общей суммы налогов от игорного бизнеса за 2022 год уплатила одна компания из 47 представленных на рынке. Как выяснилось – это онлайн-оператор казино PIN-UP Ukraine.

Об этом в своем материале пишет 24 канал.

Из открытых источников и со слов COO PIN-UP Ukraine Игоря Зотько стало известно, что компания в 2022 году сделала 271,2 млн грн отчислений в государственный бюджет Украины, из которых 23,4 млн грн. – это лицензионный сбор и 247,8 млн грн. – налоги. В частности, в налоговые вычеты вошли: налог на прибыль, единый налог, налог на доходы физических лиц, военный сбор и ЕСВ.

"PIN-UP Ukraine является одним из ответственных лидеров на рынке лицензионного казино Украины, поддерживающего экономику государства и реализующего большое количество гуманитарных и благотворительных проектов для украинцев. За 2022 год PIN-UP Ukraine уплатила 271 млн гривен налогов и лицензионного сбора. И только за два месяца 2023 года уже направлено в госбюджет 304,8 млн. налоговых вычетов. Наша компания продолжит развивать рынок и поддерживать государство", – прокомментировал СОО PIN-UP Ukraine Игорь Зотько. В PIN-UP добавили, что в последнее время наблюдают волну негативных материалов, в том числе вроде бы наложения санкций на компанию. По мнению Зотько это не что иное, как заказная кампания против бренда с целью расшатать позиции и использовать турбулентность рынка чтобы избавиться от конкурента.

Новость публикуется на правах рекламы.

игорный бизнес (411) налоги (3260)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
ІnКostenko080622-...



3 мільйони 200 тисяч гривень на місяць отримує новий директор «націоналізованих» Укрнафти та Укртатнафти Сергій Корецький. Під час війни! На фоні благодійних внесків світу та простих українців на армію. Я коли таке читаю-мені дурно...

Агов! Пан Шмигаль, Ви там серйозно?
показать весь комментарий
16.03.2023 18:17 Ответить
+3
Це копійки в зрівнянні з тим що вони повинни платити, і з ти що платил ігральний бізнес в Україні до того часу як він був закрит Юлею Тімошенко.
показать весь комментарий
16.03.2023 18:02 Ответить
+2
а чи не простіше просто відбирати ліцензію без можливості поновлення якщо не сплачені всі платежі та податки.
показать весь комментарий
16.03.2023 18:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це копійки в зрівнянні з тим що вони повинни платити, і з ти що платил ігральний бізнес в Україні до того часу як він був закрит Юлею Тімошенко.
показать весь комментарий
16.03.2023 18:02 Ответить
Ви впевнені, що ця невідома загалу компанія колотить мільярди?
показать весь комментарий
16.03.2023 18:05 Ответить
Я знаю одне що до 2008 року ігральний бізнес в Україні платив 75% прибуткового податку. Зараз він платить 25%.
показать весь комментарий
16.03.2023 18:24 Ответить
а чи не простіше просто відбирати ліцензію без можливості поновлення якщо не сплачені всі платежі та податки.
показать весь комментарий
16.03.2023 18:03 Ответить
А як одна юридична особа, я так розумію, одночасно платила податок на прибуток і єдиний податок? Чи такі контори спочатку були на єдиномк податку?
показать весь комментарий
16.03.2023 18:12 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2023 18:14 Ответить
трохи нє в тєму,але....
"Купити" Росію на користь ЗСУ: в Україні запустили гейміфікований сайт для донатів
https://suspilne.media/412068-kupiti-rosiu-na-korist-zsu-v-ukraini-zapustili-gejmifikovanij-sajt-dla-donativ/

купив городішко. хто шо про це думає?развод чи нє?
показать весь комментарий
16.03.2023 18:15 Ответить
ІnКostenko080622-...



3 мільйони 200 тисяч гривень на місяць отримує новий директор «націоналізованих» Укрнафти та Укртатнафти Сергій Корецький. Під час війни! На фоні благодійних внесків світу та простих українців на армію. Я коли таке читаю-мені дурно...

Агов! Пан Шмигаль, Ви там серйозно?
показать весь комментарий
16.03.2023 18:17 Ответить
А на Коболєва ''бочку котять''!
показать весь комментарий
16.03.2023 18:26 Ответить
Проста арифметика даэ в перерахунку на рік приблизно $1 000 000. Найвищий держслужбовець США, президент отримує приблизно в 2.5 рази менше, до того ж і податки платить більші (за прогресивною шкалою).
показать весь комментарий
16.03.2023 18:36 Ответить
Покидьки...
показать весь комментарий
16.03.2023 19:20 Ответить
Аи как этот тупоголовый зеленский всех убеждал , что казино и игральные автоматы принесут ежегодно украине 50 млрд гривен дохода!! ...АЛЛО!! Зеленский!!!Где деньги ****!!!
показать весь комментарий
16.03.2023 18:39 Ответить
обриганія краще знає, це його тєма, він куратор
показать весь комментарий
16.03.2023 21:28 Ответить
А решту, 46 компаній цілий рік не бачила "зелена податкова"? Не повірю, просто при владі бариги і мародери.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:34 Ответить
так тут ще недавно всі новини писали кацапською і потім деякі перекладали на українську, а статті були такі, що здавалось ніби їх і пишуть на кацапії.
показать весь комментарий
16.03.2023 21:31 Ответить
Ось така собі нехитра реклама на цензорі
показать весь комментарий
16.03.2023 22:29 Ответить
Я лично всегда играл в онлайн казино Брилкс, чтобы зарегистрироваться и играть в игровые автоматы, благодаря чему вы сможете заработать деньги прямо сейчас. Сайт https://brillx.click/registraciya/ подробно опишет вам как Brillx Casino позволит вам зарегистрироваться и вы сможете заработать реальные деньги.
показать весь комментарий
22.03.2023 09:49 Ответить
 
 