Чубаров об оккупации Крыма: Мир слишком долго ищет пути, чтобы привести в чувства Россию

Международное сообщество слишком долго ищет механизмы, с помощью которых было бы возможно "привести в чувство" государство-террориста.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Невыносимые 9 лет российской оккупации Крыма обусловлены тем, что международное сообщество слишком долго ищет механизмы, с помощью которых было бы возможно "привести в чувство" государство-террориста, которое к тому же является постоянным членом Совета Безопасности ООН и обладает мощным ядерным арсеналом.

Смешно утверждать, как это любят делать кремлевские сидельцы, мол, в 2014 году Крым сделал "свой исторический выбор в пользу России". Несмотря на то, что в Крыму всегда были заметны пророссийские настроения (ну как же без них, поскольку после изгнания в 1944 году коренного крымскотатарского народа, Москва заселила полуостров переселенцами из внутренних областей России), количество сторонников российского статуса Крыма в конце 2013 среди жителей не превышало 30-34%.

Читайте также: Россияне готовятся к оборонным действиям на территории оккупированного Крыма, - ГУР МО

Пьяную, обоссавшуюся, сучью халявщицу, приволочённую в Крым на штыках российской армии в феврале-марте 2014 года, в течение 9 лет все еще пытаются выдать за "русскую весну".

Оккупированный РФ Крым сегодня: внесудебные казни, насильственные похищения и исчезновения, политически мотивированные преследования и притеснения, устрашения, произвольные задержания и аресты, пытки и жестокое обращение, в частности с целью добиться нужных показаний, помещение в психиатрический стационар, принудительное перемещение в Российскую Федерацию, а также посягательство на другие основные свободы, включая свободу выражения мнений, свободу религии или убеждений, свободу ассоциации и право на мирное собрание", - заявил Чубаров.