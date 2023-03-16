Сделаю все, что в моих силах, чтобы россиян и белорусов не было на Олимпиаде-2024, - мэр Парижа Идальго

Ранее украинские спортсмены обратились к мэру Парижа с просьбой поддержать отстранение РФ от Олимпиады.

Мэр Парижа Анн Идальго в очередной раз выступила против допуска россиян и белорусов к летним Олимпийским играм-2024 под их национальными флагами, добавив, что она сделает все возможное, чтобы этого не произошло, сообщает L'Équipe, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не могу представить, что МОК примет такое решение. Ни на секунду не могу представить, что МОК захочет оставить такое наследие. Поэтому сделаю все, что в моих силах, чтобы этого не произошло. Мы должны действовать сейчас. Тот факт, что МОК избрал Париж для проведения этой Олимпиады, является очень символичным, потому что это столица прав человека. Это город, где со времен Французской революции были подписаны все великие универсальные декларации прав человека. Это страна и город, которые не могут отвести взгляд, когда речь идет о правах человека", - сказала Идальго.

