Новости Санкции против России
Сделаю все, что в моих силах, чтобы россиян и белорусов не было на Олимпиаде-2024, - мэр Парижа Идальго

Ранее украинские спортсмены обратились к мэру Парижа с просьбой поддержать отстранение РФ от Олимпиады.

Мэр Парижа Анн Идальго в очередной раз выступила против допуска россиян и белорусов к летним Олимпийским играм-2024 под их национальными флагами, добавив, что она сделает все возможное, чтобы этого не произошло, сообщает L'Équipe, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Я не могу представить, что МОК примет такое решение. Ни на секунду не могу представить, что МОК захочет оставить такое наследие. Поэтому сделаю все, что в моих силах, чтобы этого не произошло. Мы должны действовать сейчас. Тот факт, что МОК избрал Париж для проведения этой Олимпиады, является очень символичным, потому что это столица прав человека. Это город, где со времен Французской революции были подписаны все великие универсальные декларации прав человека. Это страна и город, которые не могут отвести взгляд, когда речь идет о правах человека", - сказала Идальго.

Читайте также: Британия призвала спонсоров Олимпийских игр повлиять на МОК для недопущения участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях

Беларусь (8025) МОК (180) Олимпиада (1138) Париж (423) россия (97399) санкции (11884) спорт (2453)
+9
Анн Ідальго за здоровий глузд та позицію -респект...
16.03.2023 18:12
+4
16.03.2023 19:01
+2
Респект!!! Жінка з яйками... Які доречі, більші ніж в деяких чоловіків
16.03.2023 18:35
товчуть воду в ступі.

або бойкот і гуртування навколо бойкоту всіх, хто нас підтримає або оця тягомотина щоб потім мати відмазку що щось робили і нічого не вийшло.
16.03.2023 18:11
Хто топчить? Там сотня зацікавлених у прямо протилежних діях сторін.
16.03.2023 18:21
ти спортсмен? Може тренер? **** цивілізований світ повинен відмовитись від участі в Олімпіаді на догоду кацапам? Боротьба за ЇХ ВІДСТОРОНЕННЯ триває!
16.03.2023 20:35
Добре бажання і добра мета,як би ж тільки хватило волі та сил реалізувати!
16.03.2023 18:12
Анн Ідальго за здоровий глузд та позицію -респект...
16.03.2023 18:12
Через корупцію: замість України претендуватиме на проведення ЧС-2030 Марокко. Наголошується, що проведення Ч/С в Україні стало неможливо у т.ч. через корупційний скандал з президентом УАФ Андрієм Павелком, який є тимчасово відстороненим
16.03.2023 18:15
взагалі то наша участь то це був галімий вкид Павелка...
16.03.2023 20:36
Респект!!! Жінка з яйками... Які доречі, більші ніж в деяких чоловіків
16.03.2023 18:35
Дякуємо меру Парижа!
16.03.2023 18:37
16.03.2023 19:01
Решительная женщина, но от нее скорее всего мало что зависит.
16.03.2023 19:27
А Макрончик обосрался и молчит
16.03.2023 19:43
Мерсі, мадам.
16.03.2023 21:35
 
 