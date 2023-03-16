Комиссия ООН не выявила доказательств совершения Россией геноцида в войне против Украины
Глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мьосе заявил, что в настоящее время в расследовании нарушений прав человека в Украине не найдены доказательства совершения РФ геноцида.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы не обнаружили, что в Украине был геноцид", - сказал Мьосе на пресс-конференции в четверг.
Он также добавил, что комиссия изучает доказательства, поскольку есть "некоторые аспекты, которые могут вызвать вопрос" о возможном геноциде.
Топ комментарии
+70 Анна Сергеева #552705
показать весь комментарий16.03.2023 18:18 Ответить Ссылка
+64 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий16.03.2023 18:17 Ответить Ссылка
+54 Елена Маркизовна
показать весь комментарий16.03.2023 18:17 Ответить Ссылка
Та горіть ви усі в пеклі разом зі своїми нащадками, виродки оонські!!
оон - це театралізований клуб для слабких
сильні вирішують свої питання без всякого оон
алєнічлени та членки комісії собі пирогом до рота з першої спроби не попадуть.
Нам надо выходить из оон. Это место для бл*дей.
Это место для ******.
що він геть зовсім осліп і втратив слух та не побачив цих страшних
злочинів , які коять кацапи в Украіні !😡🙁
трасіровка вказує що інтерфах сидить у С.Пітербурзі. це той на кого посилається Цензор,який сам сидить в С.Франціско.
с
Но понятное дело, что подобные документы если и есть, то под грифом "совершенно секретно" и станут они доступны общественности и всему миру только после падения путинского режима.
Насколько я понимаю позицию комиссии ООН, они хотят сказать, что российская армия совершает преступления против человечности и преступления против правил и обычаев ведения войны. С точки зрения ответственности для российской армии и российского военно-политического руководства ответственность за это наступает такая же, как и за геноцид - пожизненное + возмещение материального и морального ущерба.
Впрочем, вопрос квалификации ещё не закрыт, потому что не все случаи ещё вскрыты и расследованы (территория же оккупирована, следователи банально не могут добраться туда на осмотры мест преступления, сбор показаний свидетелей и т.п.). Так что могут ещё и геноцид квалифицировать, хотя и того, что уже собрали (преступления против человечности . . .), с головой хватает не на один раз.
Так что истерики катать не надо. Надо упорно работать, аргументировать свою позицию, фиксировать доказательства.
Погано працює мордою
"Геноци́д (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греч. γένος - род, племя и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. caedo - убиваю) - форма массового https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5 насилия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4#cite_note-who-1 [1] , который https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C национальную , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 этническую , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0 расовую или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F религиозную группу как таковую путём"
Убийство 100 человек в Буче НЕ ПОДПАДАЕТ под это определение.