Комиссия ООН не выявила доказательств совершения Россией геноцида в войне против Украины

Глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мьосе заявил, что в настоящее время в расследовании нарушений прав человека в Украине не найдены доказательства совершения РФ геноцида.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не обнаружили, что в Украине был геноцид", - сказал Мьосе на пресс-конференции в четверг.

Он также добавил, что комиссия изучает доказательства, поскольку есть "некоторые аспекты, которые могут вызвать вопрос" о возможном геноциде.

