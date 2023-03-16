РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4019 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
1 440 12

Соседям России нужно строить новые экономические связи без РФ, - премьер Латвии Кариньш

каріньш

Граничащие с Россией страны Европы должны осознать, что экономическое сотрудничество с РФ остановилось надолго, и пора выстроить систему новых экономических связей, которые изменят экономическое лицо этой части Европы.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянам Кариньш на совместном с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава латвийского правительства отметил, что пока не все в Европе поняли, что общая европейская экономика изменилась коренным образом и безвозвратно, потому что сотрудничество с Россией остановилось не на период войны, а надолго в обозримом будущем.

Читайте также: Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться в этом году, в НАТО после победы, - премьер Латвии Кариньш

"Это означает, что все мы, кто имеет Россию как соседа - я имею в виду Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Украину, Молдову, Румынию, Болгарию - должны понимать, что пришло время новой кооперации и новых экономических связей, которые изменят экономическое лицо нашей части Европы.Таким образом формируется новая ось с севера на юг. Это будет ось логистики, новых капиталовложений, нового экономического сотрудничества, и таким образом мы сможем компенсировать потери, которые мы все имеем от того, что изменились направления нашей экономической деятельности и внешней торговли", - сказал Кариньш.

Автор: 

Латвия (1398) россия (97399) санкции (11884) Кариньш Крисьянис (29)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Він має рацію !
показать весь комментарий
16.03.2023 18:58 Ответить
+4
сусідам скоріше треба будувати стіну, ніж якісь звязки з рашкою.
показать весь комментарий
16.03.2023 18:54 Ответить
+4
Всім сусідам потрібно забути назавжди дикий кацапстан і не мати
з ними жодних відносин 😠
показать весь комментарий
16.03.2023 18:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сусідам скоріше треба будувати стіну, ніж якісь звязки з рашкою.
показать весь комментарий
16.03.2023 18:54 Ответить
Соседи "московии" в недоумении. А нам что делать то???
показать весь комментарий
16.03.2023 18:55 Ответить
Бурятія - це московія?
показать весь комментарий
16.03.2023 19:02 Ответить
Не только Бурятия.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:03 Ответить
Він має рацію !
показать весь комментарий
16.03.2023 18:58 Ответить
Всім сусідам потрібно забути назавжди дикий кацапстан і не мати
з ними жодних відносин 😠
показать весь комментарий
16.03.2023 18:59 Ответить
это как? А квартал? Так просто бросить? Вы с ума сошли.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:00 Ответить
Тобто - ВІДРОДЖУВАТЬ "Балто-Чорноморський пояс" ("союз") Естонія, Латвія, Литва,Польща, Україна Про це ще Пілсудський мріяв (однак його на "зверхності" Польщі "занесло" Тому він і не вдався) А приєднаться зможуть і Фінляндія з Швецією та Грузія (після "протвереження") і Азербайджан
показать весь комментарий
16.03.2023 19:02 Ответить
Там треба стіну будувати десять метрів висотою. І щоб сітка була під високою напругою
показать весь комментарий
16.03.2023 19:17 Ответить
Кроме Яценюка с этим никто не справится. А него опыт и в строительстве, и в том с кем поделиться. Он знает, как бабло косить по-новому.
показать весь комментарий
16.03.2023 19:35 Ответить
А немцы ждут с нетерпением когда закончится война, что бы на следующий день начать во всю торговать😁
показать весь комментарий
16.03.2023 19:24 Ответить
проблеми сусідів рашистів не іпут
показать весь комментарий
16.03.2023 19:30 Ответить
 
 