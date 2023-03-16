Соседям России нужно строить новые экономические связи без РФ, - премьер Латвии Кариньш

Граничащие с Россией страны Европы должны осознать, что экономическое сотрудничество с РФ остановилось надолго, и пора выстроить систему новых экономических связей, которые изменят экономическое лицо этой части Европы.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянам Кариньш на совместном с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава латвийского правительства отметил, что пока не все в Европе поняли, что общая европейская экономика изменилась коренным образом и безвозвратно, потому что сотрудничество с Россией остановилось не на период войны, а надолго в обозримом будущем.

"Это означает, что все мы, кто имеет Россию как соседа - я имею в виду Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Украину, Молдову, Румынию, Болгарию - должны понимать, что пришло время новой кооперации и новых экономических связей, которые изменят экономическое лицо нашей части Европы.Таким образом формируется новая ось с севера на юг. Это будет ось логистики, новых капиталовложений, нового экономического сотрудничества, и таким образом мы сможем компенсировать потери, которые мы все имеем от того, что изменились направления нашей экономической деятельности и внешней торговли", - сказал Кариньш.