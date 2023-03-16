Россияне с беспилотников атаковали медучреждение в Херсоне: повреждены транспортные средства и здания
В четверг, 16 марта, российские военные атаковали Херсон из беспилотников. Под вражескую атаку попало медицинское учреждение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Только что враг атаковал с беспилотников двор одного из медучреждений города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за российской атаки повреждены транспортные средства и здания.
"Предварительно медики и пациенты не пострадали", - написал Прокудин.
