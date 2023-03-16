РУС
Россияне с беспилотников атаковали медучреждение в Херсоне: повреждены транспортные средства и здания

херсон

В четверг, 16 марта, российские военные атаковали Херсон из беспилотников. Под вражескую атаку попало медицинское учреждение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Только что враг атаковал с беспилотников двор одного из медучреждений города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за российской атаки повреждены транспортные средства и здания.

"Предварительно медики и пациенты не пострадали", - написал Прокудин.

Херсон (3090) атака (547) дроны (4817)
будьте ви прокляті тварюки мокшанські
16.03.2023 19:27 Ответить
Х100
16.03.2023 19:31 Ответить
ООН не заметило в действиях РФ геноцида против украинского народа
16.03.2023 19:36 Ответить
Любые действия, "совершенные с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу" - это геноцид. Боюсь ООН и не найдет его в действиях сраши. Так как действия ее не вписываются в вышеописанные критерии. Это конечно обидно, но как есть.
16.03.2023 19:51 Ответить
ООН - протухла та смердюча рашизмом організація.
16.03.2023 20:15 Ответить
Да, но в его уставе термин "геноцид" явно не описывает происходящее в Украине. А значит спец комиссия, исходя из термина, не видит его признаков в происходящем.
16.03.2023 21:36 Ответить
Який геноцид українського народу,коли Україна напала на кацапстан.Зачекайте,ще трохи,і ООН визнає ,що це ми влаштували геноцид проти кацапського народу.Скільки вже вбили бурятів,якутів,чеченців,тощо.Просто звірі.
16.03.2023 20:25 Ответить
Ну тогда это не геноцид россиян, а геноцид нескольких народов сразу)
16.03.2023 21:37 Ответить
 
 