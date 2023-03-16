РУС
Решение Польши о самолетах для Украины не меняет решения США относительно передачи F-16, - Белый дом

Гередача Украине истребителей МиГ-29 Польшей не повлияет на позицию США относительно поставок F-16.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это не меняет наших решений по F-16", - заявил Кирби, комментируя недавний анонс польских властей о передаче МиГ-29 Украине.

Представитель Белого дома добавил, что подобные поставки – это суверенное решение каждой страны, которое уважают США.

При этом Кирби отказался более подробно комментировать поставки истребителей Украине, отметив, что "США не следует характеризовать решение Польши тем или иным способом".

Читайте также: Передача Украине самолетов МиГ-29 не нанесет вреда безопасности Польши, наоборот укрепит ее, - спикер правительства Мюллер

+13
Издевательство это передавать танки через 2 года после начала войны, и никакой клоун к этому отношения не имеет.
А если бы начали изготавливать их и обучать ещё полгода назад хотя бы, то уже через полгода можно было воевать на Абрамсах.
Вот и с F-16 такая же ситуация.
Тех МиГ-29 не такое большое количество, чтоб их хватило на сколь-нибудь долго.

К тому же в мантру о том, что нас переводят на НАТОвское вооружение, всё это никак не укладывается, когда старый советский хлам передают.
16.03.2023 20:08 Ответить
+11
Издевательство. Могли бы промолчать.
16.03.2023 19:40 Ответить
+8
може ще декілька дронів?
16.03.2023 19:39 Ответить
Издевательство выбирать клована во время войны. А если по делу, то наши ВПП и инфраструктура аэродромов не готовы принять и обслуживать такой тип техники как Ф-16. А МиГ-29 уже стоит на нашем вооружении, но и на переданных самолетах тоже много ньюансов по причине взаимозаменяемости боков управления разными системами самолета. Кратко говоря, если на переданных МиГах откажет один из ключевых блоков, то заменить его нечем....
16.03.2023 19:58 Ответить
Издевательство это передавать танки через 2 года после начала войны, и никакой клоун к этому отношения не имеет.
А если бы начали изготавливать их и обучать ещё полгода назад хотя бы, то уже через полгода можно было воевать на Абрамсах.
Вот и с F-16 такая же ситуация.
Тех МиГ-29 не такое большое количество, чтоб их хватило на сколь-нибудь долго.

К тому же в мантру о том, что нас переводят на НАТОвское вооружение, всё это никак не укладывается, когда старый советский хлам передают.
16.03.2023 20:08 Ответить
Егор, почему ты не в армии? Вас, диванных экспердов совкового образца дофига с претензиями. И вот что я хочу у те тебя спросить: ты в каких войсках служил?
16.03.2023 20:11 Ответить
Тебе тот же вопрос, почему ты не в армии. Если всё так хорошо и правильно, если передают всё правильно и вовремя, то ты наверное побывал в армии и убедился в том, что ситуация там хорошая, да?
16.03.2023 20:13 Ответить
Ну так пойди и исправь.
16.03.2023 20:46 Ответить
Был, вышел из Крыма, потом Краматорск. А ТЫ?
И тебе такой же ответ, эксперд диванный. Ты тоже срочку в 70х годах служил, как и все эксперды?
16.03.2023 21:20 Ответить
Чому ф-16 не можуть обслуговувати в Польщі і саме з Польщі вони б злітали і бомбили РФ що не так?
17.03.2023 11:28 Ответить
И наших летчиков и техников отправить в Польшу... А кто здесь останется? А Польша на это согласна?
17.03.2023 11:35 Ответить
а ти ?
16.03.2023 20:35 Ответить
Был, вышел из Крыма, потом Краматорск. А ТЫ?
16.03.2023 20:44 Ответить
82-84 цгв потом 86 чонобиль . зараз вже не боєць.
16.03.2023 21:00 Ответить
Понятно, срочник. Уважение к твоему подвигу, но причем ты у стратегии и тактике группировкам войск? И планировании военных операций?
16.03.2023 21:07 Ответить
Ти ж тоже не міністр оборони, кожен висловлює свою думку. Без обід.
16.03.2023 21:32 Ответить
Вот поэтому я и не советую что надо делать Залужному.
17.03.2023 09:56 Ответить
игра есть такая. кто дал подзатыльник. Теперь очередь англичан, потом немцев, и.т...
16.03.2023 19:42 Ответить
да, это не Рейган. Это гораздо хуже
16.03.2023 19:44 Ответить
Рейган плоха, а Байден ще плохіше? Саме так, кацапе! Рейган підрізав лаптєногих, а Байден доб'є.
16.03.2023 21:05 Ответить
Данилов і Рeзніков ( найпотужніші українські державники) вже сказали, що питання з F - 16 вирішене і проблем немае.
16.03.2023 19:47 Ответить
Звучит как то неоднозначно. Вопрос решен - решили не давать?!
16.03.2023 20:09 Ответить
навпаки і льотчиків навіть уже навчають.
16.03.2023 20:15 Ответить
Официально они еще даже не решили таки мы хотим F16 или европейские, что-то у меня большие сомнения что там уже летчиков учат...
16.03.2023 20:16 Ответить
не сумнівайтеся, навіть россмі підтвердило, що навчання почалося. Місто Тусон, США. Поки що лише два льотчики навчаються...
16.03.2023 20:39 Ответить
2 льотчики, і все? потужно
16.03.2023 20:59 Ответить
а скільки треба, поки й двох вистачить.
16.03.2023 21:01 Ответить
А на що саме вистачить 2 льотчиків. Ігнат казав, що нам треба 5 повітряних бригад (5*3*12 = 180 літаків).
16.03.2023 21:04 Ответить
Сейчас бригады двухэскадрильные, это раз. А теперь представь что всех летчиков на переучивание отправим, кто воевать будет?
17.03.2023 10:37 Ответить
Gередача
16.03.2023 19:50 Ответить
Gередача Польщєю точно ні на що не вплине, і ні на кого, особливо на редактора
16.03.2023 20:19 Ответить
Спасибі, втремося!
Добре, що хоч не вимагаєте від наших воїнів битися, не використовуючи одну ногу та одну руку!
16.03.2023 20:00 Ответить
Представник Білого дому додав, що подібні постачання - це суверенне рішення кожної країни, яке поважають США. і не надання США ВИНИЩУВАЧІВ,КОТРИХ ТАК ПОТРЕБУЄ ,УКРАЇНСЬКА АРМІЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ,НЕ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ПОВАГУ(в даному випадку) до суверенного рішення США.
16.03.2023 20:00 Ответить
Таки є домовленість з кацапами.
16.03.2023 20:08 Ответить
Маячня
16.03.2023 20:47 Ответить
Щодо НАТО ще раз. Україна у НАТО ніколи не буде - за двох причин. Перша. Якщо росія виграє, а Україна програє - то НАТО втрачає усякий сенс, бо не буде України! Друга. Якщо Україна перемагає - то тоді вступ до НАТО теж втрачає усякий сенс, бо не буде росії!
16.03.2023 20:22 Ответить
залишається дріб'язок-перемогти мордор :
16.03.2023 20:25 Ответить
Перемога України не дорівнює знищення Свиностану. Тому питання НАТО актуальне.
16.03.2023 20:35 Ответить
Дорівнює ми повинні воювати до повного падіння рф
17.03.2023 11:29 Ответить
Якби Україну не взяли в,НАТО по причині що немає рашки на світі, то я був би щасливий.
16.03.2023 20:48 Ответить
Як ти хочеш перемогти підерів з ядерною зброєю і підтримкою китаю???
16.03.2023 21:22 Ответить
чому так впираемось в літаки- так потрібні.., але декілька тисяч таких снарядів Excalibur с GPS-наведенням це і реалістичнішше і це те , що може реально змінити хід війни....
кацапня же ссить від цього тільки одного кипятком - от що вони у себе про це пишуть...

«Самые точные снаряды США». Пентагон передал Украине Excalibur с GPS-наведениемBloomberg: США тайно передали Киеву высокоточные снаряды Excalibur
«Поражает цель с первого выстрела»
Авторы материала предположили, что это оружие, «вероятно, использовалось экономно для хирургического уничтожения российских командных пунктов и центров управления».

«Продемонстрированная точность Excalibur позволяет поразить цель с первого выстрела, уменьшая количество необходимых выстрелов и уменьшая побочный ущерб», - говорится в статье.


https://defence-ua.com/weapon_and_tech/visokotochnij_snarjad_m982_excalibur_dlja_zsu_na_scho_zdatnij_tsej_bojepripas-7067.html
16.03.2023 21:05 Ответить
цікаво....а як демократи з такими " підходами" збираються свої вибори проводити. ?
СОПЛІ
16.03.2023 22:01 Ответить
Соплежуйство продолжается.
17.03.2023 06:20 Ответить
 
 