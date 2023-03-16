Решение Польши о самолетах для Украины не меняет решения США относительно передачи F-16, - Белый дом

Гередача Украине истребителей МиГ-29 Польшей не повлияет на позицию США относительно поставок F-16.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это не меняет наших решений по F-16", - заявил Кирби, комментируя недавний анонс польских властей о передаче МиГ-29 Украине.

Представитель Белого дома добавил, что подобные поставки – это суверенное решение каждой страны, которое уважают США.

При этом Кирби отказался более подробно комментировать поставки истребителей Украине, отметив, что "США не следует характеризовать решение Польши тем или иным способом".

