Решение Польши о самолетах для Украины не меняет решения США относительно передачи F-16, - Белый дом
Гередача Украине истребителей МиГ-29 Польшей не повлияет на позицию США относительно поставок F-16.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это не меняет наших решений по F-16", - заявил Кирби, комментируя недавний анонс польских властей о передаче МиГ-29 Украине.
Представитель Белого дома добавил, что подобные поставки – это суверенное решение каждой страны, которое уважают США.
При этом Кирби отказался более подробно комментировать поставки истребителей Украине, отметив, что "США не следует характеризовать решение Польши тем или иным способом".
Топ комментарии
+13 Егор Маляров #558346
показать весь комментарий16.03.2023 20:08 Ответить Ссылка
+11 Егор Маляров #558346
показать весь комментарий16.03.2023 19:40 Ответить Ссылка
+8 Bel Amor #551006
показать весь комментарий16.03.2023 19:39 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А если бы начали изготавливать их и обучать ещё полгода назад хотя бы, то уже через полгода можно было воевать на Абрамсах.
Вот и с F-16 такая же ситуация.
Тех МиГ-29 не такое большое количество, чтоб их хватило на сколь-нибудь долго.
К тому же в мантру о том, что нас переводят на НАТОвское вооружение, всё это никак не укладывается, когда старый советский хлам передают.
И тебе такой же ответ, эксперд диванный. Ты тоже срочку в 70х годах служил, как и все эксперды?
Добре, що хоч не вимагаєте від наших воїнів битися, не використовуючи одну ногу та одну руку!
кацапня же ссить від цього тільки одного кипятком - от що вони у себе про це пишуть...
«Самые точные снаряды США». Пентагон передал Украине Excalibur с GPS-наведениемBloomberg: США тайно передали Киеву высокоточные снаряды Excalibur
«Поражает цель с первого выстрела»
Авторы материала предположили, что это оружие, «вероятно, использовалось экономно для хирургического уничтожения российских командных пунктов и центров управления».
«Продемонстрированная точность Excalibur позволяет поразить цель с первого выстрела, уменьшая количество необходимых выстрелов и уменьшая побочный ущерб», - говорится в статье.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/visokotochnij_snarjad_m982_excalibur_dlja_zsu_na_scho_zdatnij_tsej_bojepripas-7067.html
СОПЛІ