Российская армия применяет сексуальный женский стон для морального поражения воинов ВСУ, - росТВ
Российские пропагандистские СМИ рассказали, что российские оккупанты используют сексуальный женский стон для морального поражения воинов ВСУ.
Об этом пишут российские пропагандисты НТВ, сообщает Цензор.НЕТ.
Они рассказали, что российские "подразделения психологической борьбы" транслируют на линии фронта "женский стон" для якобы психологического подавления воинов ВСУ.
))))
)))
але українською: "смертю прутня"
)))
Якщо так, то нашим хлопцям треба більше води, бо наступить часткове зневоднення від блювання
а тут по модньому: о-о-о-е-е-е-у-у, ще-ще-ще, оу-уа-...що все...от козел
стогне жінка- ну то й що...
може, вона довго не їла а тут знайшла шмат сала і часничину...
окрім того на днях наші отримали радари, що дають вектор на джерело звуку та напрям.
тепер вони гарантовано у своє кряхтіння з сапога чи равлика отримають.
А потім одні лаптеногі ЧМОбікі, жаліються на камеру, що їх другі барадаті ЧМОбікі в сраку їбуть...
Савпаденіє?...
-завтра в атаку пхайдем...
ванька в ужасе:
-что серьезно?
-нєт, я просто люблю кагда у тхебя очко сжимаетсе)
Наконец-то на фронте появилось то самое современное супероружие, аналогов которому нет! Простите, мы сейчас не про "Сарматушки" и даже не про танк "Армата". У Шойгу нашлось кое-что получше. Российские военнослужащие подавляют ВСУ женскими стонами из динамиков.
И не спешите смеяться. Возможно бандеровцам включают стоны Марии Захаровой, а после такого, согласитесь, можно бросить автомат и убежать.
Так что проблема снарядного голода в ВС РФ наконец-то решена. Надо только Пригожину выдать динамики погромче, чтоб не жаловался.))