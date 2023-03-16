РУС
Российская армия применяет сексуальный женский стон для морального поражения воинов ВСУ, - росТВ

рф

Российские пропагандистские СМИ рассказали, что российские оккупанты используют сексуальный женский стон для морального поражения воинов ВСУ.

Об этом пишут российские пропагандисты НТВ, сообщает Цензор.НЕТ.

Они рассказали, что российские "подразделения психологической борьбы" транслируют на линии фронта "женский стон" для якобы психологического подавления воинов ВСУ.

+67
Та може то самі кацапи стогнуть,коли їх дирівці деруть,а не жінки.Не даремно ж їх наші хлопці підарами прозвали
16.03.2023 21:09 Ответить
+54
Ну и сами рузьге при этом лысого гоняют до появления дыма.
16.03.2023 21:06 Ответить
+38
Симоньяниха - боброїдка крехче? Чи ********* виє?
16.03.2023 21:08 Ответить
16.03.2023 21:06 Ответить
А потім все вибухає...
16.03.2023 21:07 Ответить
Отак:
))))

16.03.2023 21:13 Ответить
По правде говоря чувака при таком напоре разорвало бы на куски. Умер бы смертью трутня.
16.03.2023 21:35 Ответить
Of course, but it's just gag!
)))
16.03.2023 21:39 Ответить
Тут хороший каламбур намечается,
але українською: "смертю прутня"
)))
16.03.2023 21:42 Ответить
Ні, так: https://youtu.be/1J3GaBlwen8 https://youtu.be/1J3GaBlwen8

16.03.2023 21:37 Ответить
сЄкс-бІмби,,,,))),,
16.03.2023 21:38 Ответить
гимнастка ? скарабєева ? не ?
16.03.2023 21:06 Ответить
Сынуля соловьева...
16.03.2023 21:09 Ответить
рамзанка диров...
16.03.2023 21:09 Ответить
О, курва.
16.03.2023 21:06 Ответить
16.03.2023 21:08 Ответить
🤣😂🤦‍♂️🤣😂
16.03.2023 21:08 Ответить
16.03.2023 21:09 Ответить
для кацапської армії звичніше мекання овець .
16.03.2023 21:09 Ответить
Ну так п*дори же, себе і пишуть
16.03.2023 21:09 Ответить
То вона стогне при спогляданні *уйла.😂
16.03.2023 21:10 Ответить
То наверное кадыровцы мобиков посвящают в "воины", а не женские стоны...
16.03.2023 21:10 Ответить
Посвячення мобіків: https://youtu.be/1J3GaBlwen8 https://youtu.be/1J3GaBlwen8

16.03.2023 21:39 Ответить
Выфсеврете.Это особо набожные бойцы целуют икону.Ну или(как вариант) портрет путена.Ну и постанывают в припадке патриотизма.
17.03.2023 08:46 Ответить
Стонуть симонянша, сук@******, лоліта з лабудою та чичеріна з поваляйкою?
Якщо так, то нашим хлопцям треба більше води, бо наступить часткове зневоднення від блювання
16.03.2023 21:11 Ответить
Шо вы, ***, курите перед тем чтоб такую ересь нести. Один крепкой торгует, другие аудио сексом убивают. Ну вы сегодня прям в ударе
16.03.2023 21:12 Ответить
*репкой
16.03.2023 21:13 Ответить
Так і хочеться згадати одного персонажа з твору нашого ********* класика української літератури - Леся Подерв'янського " Блєск і нішета підорасів' - це *******. Мабуть таки страшна зброя.
16.03.2023 21:13 Ответить
Це як німці по репродукторах: рюский ванюшка сдавайся....
а тут по модньому: о-о-о-е-е-е-у-у, ще-ще-ще, оу-уа-...що все...от козел
16.03.2023 21:13 Ответить
ууу як апасна
16.03.2023 21:19 Ответить
ну и ********...
16.03.2023 21:19 Ответить
не догнав - а що в цьому морально вражає бійців ЗСУ?

стогне жінка- ну то й що...

може, вона довго не їла а тут знайшла шмат сала і часничину...

окрім того на днях наші отримали радари, що дають вектор на джерело звуку та напрям.

тепер вони гарантовано у своє кряхтіння з сапога чи равлика отримають.
16.03.2023 21:23 Ответить
Да - це хтось добре обдовбався -- там рев стоіть мабуть на кілометри а з окопів рашки дим іде .
16.03.2023 21:26 Ответить
Якби в світі були тільки BBC CNN ,то ми би життя прожили і ніколи не дізнались про цю дуже важливу новину від нтв.
16.03.2023 21:26 Ответить
Конченые **** млять… Приматы, просто приматы. Только вместо пальм за берёзовые ветки хвостами цепляются…
16.03.2023 21:26 Ответить
Вони такі ж антипідараси й антигеї як і антифашисти.
16.03.2023 21:28 Ответить
Мутировали бы в антивещество и аннигилировали все к чёртям.
16.03.2023 21:37 Ответить
Наші можуть їм козлячий стогін увімкнути
16.03.2023 21:31 Ответить
Осляче ревище мобіків під час взаємин з кадирівцями.
16.03.2023 21:39 Ответить
кацапа шаленітимуть від цих солодкий зойків - забудуть про війну )
16.03.2023 21:45 Ответить
головне щоб не закувікало від щастя - бо погано кінчить...
16.03.2023 21:49 Ответить
оружіє направлено только в адну сторану - по украинских ваєнних.бо підарів кацапських не спонукає сексуальний жіночий стогін.
16.03.2023 21:35 Ответить
Знято прихованою камерою: https://youtu.be/1J3GaBlwen8 https://youtu.be/1J3GaBlwen8

16.03.2023 21:45 Ответить
Так і стогнуть: "Ой, мужа убілі, а гробовиє нє виплачівают..."
16.03.2023 21:45 Ответить
16.03.2023 21:48 Ответить
17.03.2023 01:33 Ответить
У нас старлинки есть, можно и в поле нормально пофапать, зачем эта дичь в радио-канале, как ашот **** ивана?
16.03.2023 21:53 Ответить
Не понимаю как может женский стон подорвать чей-то моральный дух.
16.03.2023 22:08 Ответить
На мою думку жіночий сексуальний стогін може морально вражати тільки чоловіків-геїв.
16.03.2023 22:12 Ответить
во кадиривці дають, в них вівці вже покацапському мекають
16.03.2023 22:29 Ответить
Ну да...
А потім одні лаптеногі ЧМОбікі, жаліються на камеру, що їх другі барадаті ЧМОбікі в сраку їбуть...
Савпаденіє?...
16.03.2023 23:37 Ответить
е..ет кадировец мобилизованого ваньку.

-завтра в атаку пхайдем...

ванька в ужасе:

-что серьезно?

-нєт, я просто люблю кагда у тхебя очко сжимаетсе)
16.03.2023 23:41 Ответить
Шо??
17.03.2023 00:02 Ответить
https://t.me/kazansky2017 Денис Казанський
Наконец-то на фронте появилось то самое современное супероружие, аналогов которому нет! Простите, мы сейчас не про "Сарматушки" и даже не про танк "Армата". У Шойгу нашлось кое-что получше. Российские военнослужащие подавляют ВСУ женскими стонами из динамиков.

И не спешите смеяться. Возможно бандеровцам включают стоны Марии Захаровой, а после такого, согласитесь, можно бросить автомат и убежать.

Так что проблема снарядного голода в ВС РФ наконец-то решена. Надо только Пригожину выдать динамики погромче, чтоб не жаловался.))
17.03.2023 00:04 Ответить
Совсем кукуха слетела ))))
17.03.2023 00:12 Ответить
Лапті ********* остаточно.
17.03.2023 01:32 Ответить
Якщо чуючи стогін наші хлопці принишкли,вони не уражені.Вони знають,якщо кацапів їбуть - значить скоро погонять в атаку...
17.03.2023 04:03 Ответить
просто - иди *****
17.03.2023 07:09 Ответить
Тю! Нехай наші "психологічні" війська транслюють у відповідь на кацапів на повну гучність чоловічий голос: JA! JA! DAS IST FANTASTISCH! І артою зверху! ))
17.03.2023 08:28 Ответить
 
 