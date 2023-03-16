Французские инструкторы будут вовлечены в программу подготовки украинских военных в Британии, - Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время разговора с президентом Владимиром Зеленским анонсировал увеличение объемов военной помощи, оказываемой Украине. Инструкторы из Франции будут вовлечены в программу подготовки украинских военнослужащих в Британии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Премьер-министр рассказал о своих беседах с коллегами из Франции, США и Австралии, состоявшихся в последние дни, и заявил, что Великобритания продолжает тесно сотрудничать с союзниками для обеспечения Украины необходимым оборонительным оборудованием. Он добавил, что Украине жизненно важно иметь возможности для скорейшего изменения расклада сил на поле боя, и проинформировал о предоставлении дальнейшей военной помощи Великобритании", - говорится в сообщении.

"Обсуждая продолжающуюся подготовку украинских сил в Великобритании, премьер-министр сказал, что сегодня морские пехотинцы находятся на учениях в Великобритании, и оба лидера согласились, что добавление французских сил к этой программе подготовки поможет дать Украине дополнительное преимущество на поле боя", - сообщили в британском правительстве.

