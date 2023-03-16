В течение дня россияне обстреляли из минометов и АГС две громады Сумщины, - ОВА

В течение 16 марта россияне совершили обстрелы территорий Шалыгинской и Белопольской громад. Были зафиксированы вражеские обстрелы из минометов и АГС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА.

В частности:

▪️ Белопольскую громаду утром враг обстреливал из миномета (8 прилетов) и АГС-17 (около 90 выстрелов).

▪️ Шалыгинская громада тоже была под минометным обстрелом – 43 прилета.

К счастью, без потерь и разрушений.

Читайте также: Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду на Днепропетровщине

По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумщины контролируема. Формирования вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.