В течение дня россияне обстреляли из минометов и АГС две громады Сумщины, - ОВА
В течение 16 марта россияне совершили обстрелы территорий Шалыгинской и Белопольской громад. Были зафиксированы вражеские обстрелы из минометов и АГС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА.
В частности:
▪️ Белопольскую громаду утром враг обстреливал из миномета (8 прилетов) и АГС-17 (около 90 выстрелов).
▪️ Шалыгинская громада тоже была под минометным обстрелом – 43 прилета.
К счастью, без потерь и разрушений.
По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумщины контролируема. Формирования вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
V #508818
показать весь комментарий16.03.2023 21:55 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ghfhg jhjh
показать весь комментарий17.03.2023 04:43 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль