В течение дня россияне обстреляли из минометов и АГС две громады Сумщины, - ОВА

В течение 16 марта россияне совершили обстрелы территорий Шалыгинской и Белопольской громад. Были зафиксированы вражеские обстрелы из минометов и АГС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА.

В частности:

▪️ Белопольскую громаду утром враг обстреливал из миномета (8 прилетов) и АГС-17 (около 90 выстрелов).

▪️ Шалыгинская громада тоже была под минометным обстрелом – 43 прилета.

К счастью, без потерь и разрушений.

Читайте также: Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду на Днепропетровщине

По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумщины контролируема. Формирования вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

обстрел (29713) Сумская область (3699)
Ну обстріляли, ну і що з того? Усі й так знають, що москалі - підори. Це так контрольована обстановка? А от чому не бачу повідомлень, що ці москалі знищені?
16.03.2023 21:55 Ответить
теж дивує,так "пасуть" той кордон,що кацапи спокійно приперлись під саму лінію вивантажили агс,постріляли і.... просто звалили...
17.03.2023 04:43 Ответить
 
 