Комиссия ООН рекомендует Украине создать "реестр жертв" и гармонизировать законодательство относительно военных преступлений с международными стандартами

Независимая международная комиссия рекомендует властям Украины создать реестр жертв как "институционный портал" для лучшей координации помощи пострадавшим от российской агрессии.

Об этом говорится в докладе Комиссии ООН, в котором изложены основные результаты ее работы с самого создания в марте 2022 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Комиссия рекомендует Украине как предварительный шаг на пути внедрения комплексной программы репараций создать реестр жертв, который будет функционировать как "институционный портал" для лучшей координации государственных услуг, доступных жертвам", - говорится в докладе.

Также рекомендуется комплексно рассмотреть вопросы психического здоровья и психосоциальных потребностей, возникших в результате войны, "путем решения проблем доступа и распределения ресурсов для соответствующих служб, а также усиления их институциональной координации, правового регулирования, мониторинга и оценки".

Кроме того, по мнению Комиссии, Украине следует "гармонизировать свое законодательство относительно военных преступлений в частях, где оно не соответствует международным стандартам", и внести изменения в Уголовный кодекс с целью уточнения определения "коллаборационизма" во избежание правовой неопределенности и причинения вреда общественной сплоченности.

"Учитывая, какую огромную нагрузку также и ограниченность ресурсов, разработать стратегию расследования и обвинения, которая будет определять приоритетность дел на основе четких критериев и обеспечивать соблюдение надлежащих процессуальных действий и прозрачный мониторинг", - говорится в другой рекомендации Комиссии.