Оккупанты заставляют жителей Токмака получать российские паспорта, угрожая вывозом детей в РФ, - Генштаб ВСУ

Жителей оккупированной части Запорожской области вынуждают получать российские паспорта под угрозой вывоза детей в РФ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В городе Токмак российская оккупационная так называемая власть вместе с представителями российской ФСБ угрожает местным гражданам Украины, отказавшимся от получения паспортов граждан Российской Федерации, вывозом их детей в восточные регионы России. Самих родителей угрожают вывезти в Васильевку Запорожской области", - говорится в сообщении.

Также зафиксированы случаи вывоза российскими оккупантами награбленного зерна.

"В городе Бердянске Запорожской области из акватории морского порта отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей", - отметили в Генштабе.

