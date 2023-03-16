РУС
Оккупанты заставляют жителей Токмака получать российские паспорта, угрожая вывозом детей в РФ, - Генштаб ВСУ

Жителей оккупированной части Запорожской области вынуждают получать российские паспорта под угрозой вывоза детей в РФ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В городе Токмак российская оккупационная так называемая власть вместе с представителями российской ФСБ угрожает местным гражданам Украины, отказавшимся от получения паспортов граждан Российской Федерации, вывозом их детей в восточные регионы России. Самих родителей угрожают вывезти в Васильевку Запорожской области", - говорится в сообщении.

Также зафиксированы случаи вывоза российскими оккупантами награбленного зерна.

"В городе Бердянске Запорожской области из акватории морского порта отмечена транспортировка вражескими буксирами российской самоходной баржи, загруженной пшеницей", - отметили в Генштабе.

Читайте также: Оккупанты обустроили мобильный крематорий в Токмаке для сокрытия потерь, - Генштаб ВСУ

Автор: 

Генштаб ВС (7006) дети (6738) оккупация (10309) Запорожская область (3574) Токмак (67)
знаю человека, родился в Украине, до мозга костей "бИндеровец", но у него москальский паспорт. родители по комсомольской путевке уехали покорять крайний север, там он закончил школу и вернулся домой. и его сейчас наша миграционка штрафует за просроченная паспорт. и наш не дают, и видя что творится не оставляют его в покое. так он сам пошел к ним, а они цап-царап говорят едь на раисю или молдову меняй паспорт. капец. а кацапы "молодцы", сразу в свои записывают, вернее хотят
16.03.2023 22:17 Ответить
Це подвійна пастка дял людей.Виживання або паспорт ,або помреш і потім під туалетним папіром призивають в армію орків і знову загибель.
17.03.2023 00:03 Ответить
 
 