США считают, что Россия нашла в Черном море небольшие обломки сбитого беспилотника, - CNN
Соединенные Штаты считают, что Россия подняла в Черном море часть обломков американского беспилотника, разбившегося после опасного перехвата российским Су-27.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника, знакомого с этим вопросом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Чиновник описал найденные обломки как куски стекловолокна или небольшие обломки беспилотника MQ-9 Reaper.
Администрация президента США ранее исключила потенциальную возможность получить любую чувствительную разведывательную информацию из обломков.
"Мы сделали невозможным для них любую разведывательную ценность обломков этого беспилотника, какие бы остатки ни были на поверхности воды", - заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США.
По словам американских официальных лиц, после столкновения беспилотника с истребителем, операторы БПЛА приняли меры, чтобы стереть чувствительное программное обеспечение, прежде чем он упал в Черное море.
"Все, что осталось ... что плавает, вероятно, будет корпусом управления полетом и тому подобными вещами. Вероятно, ничего, что имеет реальную внутреннюю ценность для них с точки зрения реинжиниринга или чего-то подобного", - сказал Кирби.
« BEREZOVIEW (Taras Berezovets) WAR...
* Красивая игра американцев. С 16 марта по требованию США в
Турции перестали обслуживать и заправлять российские и белорусские самолеты Airbus и Boeing.
Российским самолетам теперь приходится, вылетая из Турции без дозаправки, приземляться в
Сочи, там дозаправляться и затем продолжать полет.
Запрет касается всех самолетов, содержащих более 25% изготовленных в США компонентов. И это только малая часть «сюрпризов» от США. А не надо было сбивать Reaper!»
Ги...
Но Байден не поставил в Украину противокорабельные ракеты...а они бы сейчас пригодились. также как F16
Зачем вы дезинформируете участников форума? с какой целью?
Британия и Нидерланды. Гугл и VPN тебе в помощь.
Ага, наладили они выпуск - шчас ...
Дважды хафтаровцы над Триполи, причем один раз "Панцирем" и как бы не вагнеровским.
Много раз роняли в Йемене, включая дважды MQ-9 Reaper, один раз "Скан Игл", и поменьше аппараты. Хуситы, вообще, попадали древними "Кубами" времен Брежнева.
Сбивали асадиты над Сирией.
Два MQ-9 Reaper по официальным данным столкнулись над Идлибом, а свидетели говорили, что по ним велся огонь.
Сбивали иранцы и мало того, что сбивали, то еще и давили РЭБ, садили, захватывали. С посаженного RQ-170 Sentinel, сделали копии, которыми потом действовали в Сирии против Израиля.
Именно КСИР уничтожили RQ-4 Global Hawk в Ормузском проливе, самый большой серийный БПЛА на планете.
И никогда сами американцы к этому не относились по другому, чем к расходному материалу.
Да дорогому. Да неприятно.
Но это расходный материал. Это в самой философии этих аппаратов.
Машина теряется, но станция управления и операторы целы, у них появился дополнительный опыт, его доведут остальным, а БПЛА купят.
Поэтому топать ножкой, считать американские деньги (как у нас любят считать в деньгах оружие, сам грешен) и подсказывать США как реагировать, конечно весело, но деятельность странная.
Все, что сюда решат поставить в Вашингтоне, будет поставлено вне зависимости от аварии.
Как США летали над Сирией, Ливией, Ормузским проливом, Йеменом и Черным морем, так и будут летать.
РФ как избегала прямой конфронтации с Западом и старалась гадить по мелкому, так и будет.
Ронин.