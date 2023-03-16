США считают, что Россия нашла в Черном море небольшие обломки сбитого беспилотника, - CNN

Соединенные Штаты считают, что Россия подняла в Черном море часть обломков американского беспилотника, разбившегося после опасного перехвата российским Су-27.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника, знакомого с этим вопросом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Чиновник описал найденные обломки как куски стекловолокна или небольшие обломки беспилотника MQ-9 Reaper.

Администрация президента США ранее исключила потенциальную возможность получить любую чувствительную разведывательную информацию из обломков.

"Мы сделали невозможным для них любую разведывательную ценность обломков этого беспилотника, какие бы остатки ни были на поверхности воды", - заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США.

По словам американских официальных лиц, после столкновения беспилотника с истребителем, операторы БПЛА приняли меры, чтобы стереть чувствительное программное обеспечение, прежде чем он упал в Черное море.

"Все, что осталось ... что плавает, вероятно, будет корпусом управления полетом и тому подобными вещами. Вероятно, ничего, что имеет реальную внутреннюю ценность для них с точки зрения реинжиниринга или чего-то подобного", - сказал Кирби.