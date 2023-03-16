РУС
США считают, что Россия нашла в Черном море небольшие обломки сбитого беспилотника, - CNN

безпілотник

Соединенные Штаты считают, что Россия подняла в Черном море часть обломков американского беспилотника, разбившегося после опасного перехвата российским Су-27.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника, знакомого с этим вопросом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Чиновник описал найденные обломки как куски стекловолокна или небольшие обломки беспилотника MQ-9 Reaper.

Администрация президента США ранее исключила потенциальную возможность получить любую чувствительную разведывательную информацию из обломков.

"Мы сделали невозможным для них любую разведывательную ценность обломков этого беспилотника, какие бы остатки ни были на поверхности воды", - заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США.

По словам американских официальных лиц, после столкновения беспилотника с истребителем, операторы БПЛА приняли меры, чтобы стереть чувствительное программное обеспечение, прежде чем он упал в Черное море.

"Все, что осталось ... что плавает, вероятно, будет корпусом управления полетом и тому подобными вещами. Вероятно, ничего, что имеет реальную внутреннюю ценность для них с точки зрения реинжиниринга или чего-то подобного", - сказал Кирби.

беспилотник (4320) россия (97399) США (27973) Черное море (1505)
Топ комментарии
+6
Американские беспилотники в разное время сбивали многие.

Дважды хафтаровцы над Триполи, причем один раз "Панцирем" и как бы не вагнеровским.

Много раз роняли в Йемене, включая дважды MQ-9 Reaper, один раз "Скан Игл", и поменьше аппараты. Хуситы, вообще, попадали древними "Кубами" времен Брежнева.

Сбивали асадиты над Сирией.

Два MQ-9 Reaper по официальным данным столкнулись над Идлибом, а свидетели говорили, что по ним велся огонь.

Сбивали иранцы и мало того, что сбивали, то еще и давили РЭБ, садили, захватывали. С посаженного RQ-170 Sentinel, сделали копии, которыми потом действовали в Сирии против Израиля.

Именно КСИР уничтожили RQ-4 Global Hawk в Ормузском проливе, самый большой серийный БПЛА на планете.

И никогда сами американцы к этому не относились по другому, чем к расходному материалу.

Да дорогому. Да неприятно.

Но это расходный материал. Это в самой философии этих аппаратов.

Машина теряется, но станция управления и операторы целы, у них появился дополнительный опыт, его доведут остальным, а БПЛА купят.

Поэтому топать ножкой, считать американские деньги (как у нас любят считать в деньгах оружие, сам грешен) и подсказывать США как реагировать, конечно весело, но деятельность странная.

Все, что сюда решат поставить в Вашингтоне, будет поставлено вне зависимости от аварии.

Как США летали над Сирией, Ливией, Ормузским проливом, Йеменом и Черным морем, так и будут летать.

РФ как избегала прямой конфронтации с Западом и старалась гадить по мелкому, так и будет.
Ронин.
показать весь комментарий
17.03.2023 01:36 Ответить
+5
Сцикуни, знову застяли. Як ще не сказали, що це українські МІГи випадково збили...
показать весь комментарий
16.03.2023 22:36 Ответить
+3
"в настоящий момент в районе падения летательного аппарата США на поверхности воды дежурит российский военный корабль. Также охраняется зона периметра места падения беспилотника. Источник сообщает, что сейчас специалисты вырабатывают решение о дальнейших действиях по подъему данного беспилотника с морского дна."

Но Байден не поставил в Украину противокорабельные ракеты...а они бы сейчас пригодились. также как F16
показать весь комментарий
16.03.2023 23:06 Ответить
Та харош уже. Все буд
показать весь комментарий
16.03.2023 23:12 Ответить
Для початку, розминка)

« BEREZOVIEW (Taras Berezovets) WAR...

* Красивая игра американцев. С 16 марта по требованию США в

Турции перестали обслуживать и заправлять российские и белорусские самолеты Airbus и Boeing.

Российским самолетам теперь приходится, вылетая из Турции без дозаправки, приземляться в

Сочи, там дозаправляться и затем продолжать полет.

Запрет касается всех самолетов, содержащих более 25% изготовленных в США компонентов. И это только малая часть «сюрпризов» от США. А не надо было сбивать Reaper!»
показать весь комментарий
16.03.2023 23:14 Ответить
Та харош сраться, ви Америка???
показать весь комментарий
16.03.2023 22:42 Ответить
Рузьге не можуть відновити навіть виробництво цвяхів, але новітніми технологіями запросто скористаються!
Ги...
показать весь комментарий
16.03.2023 22:45 Ответить
Вчора Швець повідомив, що Герасим заперечує будь-яку атаку на дрон. А Патрушев, згадуючи про фіаско з лошариком, твердить, що ми за будь-яку ціну піднімемо рештки. Це щоб зайвий раз почухати репу з "умним відом ліца"
показать весь комментарий
16.03.2023 22:55 Ответить
"в настоящий момент в районе падения летательного аппарата США на поверхности воды дежурит российский военный корабль. Также охраняется зона периметра места падения беспилотника. Источник сообщает, что сейчас специалисты вырабатывают решение о дальнейших действиях по подъему данного беспилотника с морского дна."

Но Байден не поставил в Украину противокорабельные ракеты...а они бы сейчас пригодились. также как F16
показать весь комментарий
16.03.2023 23:06 Ответить
А «Гарпуни» де? Чи за які ви ракети?
показать весь комментарий
16.03.2023 23:15 Ответить
Ту модификацию ракеты ,что дали, имеет дальность всего 80км. И дали их британцы, Джонсон, а не Байден. Чтобы достать до места падения нужны далекобойные модификации.

показать весь комментарий
16.03.2023 23:26 Ответить
80км? Наче біля 300км. А
показать весь комментарий
16.03.2023 23:38 Ответить
ничего дальнобойного не дают
показать весь комментарий
17.03.2023 00:12 Ответить
почём вам платят за эту *****?
показать весь комментарий
17.03.2023 00:54 Ответить
почём вам платят за эту *****?
показать весь комментарий
17.03.2023 01:00 Ответить
нечего ответить?
Зачем вы дезинформируете участников форума? с какой целью?
показать весь комментарий
17.03.2023 01:08 Ответить
Зачем вы дезинформируете участников форума? Кто и когда дал Украине далекобойную зброю?
показать весь комментарий
17.03.2023 01:21 Ответить
не надо пытаться употреблять украинские слова - тамбовский акцент тебя выдаёт.
Британия и Нидерланды. Гугл и VPN тебе в помощь.
показать весь комментарий
17.03.2023 01:28 Ответить
руский, Британия и Нидерланды никогда не давали далекобойную зброю. Никто не давал.
показать весь комментарий
17.03.2023 01:39 Ответить
кацапчик, тебя в гугле забанили?
показать весь комментарий
17.03.2023 01:42 Ответить
Придурок, в гугл посылают только мордва боты
показать весь комментарий
17.03.2023 01:45 Ответить
не хочеш в гугл - тоді просто йди *****, і не розкидай тут свою дешеву кацапську дезу.
показать весь комментарий
17.03.2023 01:52 Ответить
Дебил, ты давно уже *****
показать весь комментарий
17.03.2023 01:56 Ответить
ви, кацапи, як таргани - завжди вилазите вночі, поки модератор спить. Потім він приходить, і тапком заганяє вас в бан.
показать весь комментарий
17.03.2023 02:00 Ответить
https://defence-ua.com/news/protikorabelni_raketi_harpoon_vzhe_na_bojovomu_cherguvanni-7719.html Береговий комплекс Harpoon Coastal Defense System з дальністю вогню до 150 км - вже боронить Україну
показать весь комментарий
17.03.2023 05:21 Ответить
В статье дальность указана неверно, но даже с тем, что указано дальности не хватит до района падения американского БПЛА . В статье есть карта покрытия:

показать весь комментарий
17.03.2023 14:09 Ответить
и в польше тоже упало "нічого, що має реальну внутрішню цінність "
показать весь комментарий
16.03.2023 23:21 Ответить
У Ирана уже давно есть образец этого "Рипера" - ну и что ? И где ?
Ага, наладили они выпуск - шчас ...
показать весь комментарий
16.03.2023 23:27 Ответить
Реально захватили только беспилотник RQ11 Raven, их размер меньше полутора метров, дальность 10 км +, они используются американскими военными для наблюдения с малой высоты.
показать весь комментарий
17.03.2023 00:17 Ответить
Щас російські генетики проведуть генетичну експертизу уламків безпілотника і відкриють всі секрети Америки
показать весь комментарий
17.03.2023 00:15 Ответить
В Севастополе или Крымском полуострове имеются батискафы у русских ?. На что я сомневаюсь.
показать весь комментарий
17.03.2023 01:01 Ответить
у кацапов нет оборудования для работы/поиска на таких глубинах. Соответственно поднять они ничего не могут, да и смысла в этих работах и подъёме обломков никакого нет. Весь хэтот бред про "подъём" - кацапское ИПСО.
показать весь комментарий
17.03.2023 01:13 Ответить
Batiskaf mir do 6 km rabotaet
показать весь комментарий
17.03.2023 07:29 Ответить
Titanik ne smotrel?
показать весь комментарий
17.03.2023 07:31 Ответить
А як той "Мир" у Чорне море потрапить? Це не "чумадан з галошами" - в руці не принесеш Його транспортує обслуговує та запускає в роботу спеціальне судно А судно - МО РФ А турки заборонили прохід Босфором військових кораблів країн -учасників війни в Україні!
показать весь комментарий
17.03.2023 08:02 Ответить
все, що з вашим "міром" туди припливе - піде до компанії з "васілієм бєхом". Він там недалечко лежить.
показать весь комментарий
17.03.2023 10:31 Ответить
Они теперь будут там месяцами граблями и друшлагом лазить.
показать весь комментарий
17.03.2023 03:49 Ответить
Только если пластиковые детали на поверхности
показать весь комментарий
17.03.2023 05:34 Ответить
Меньше надо сюсюкаться со свинособакам и тогда они будут бояться сбивать американские безпилотники.
показать весь комментарий
17.03.2023 06:37 Ответить
опасна, достанут беспилотник и запустят 4нм техпроцесс процессоров. или....нет.
показать весь комментарий
17.03.2023 10:37 Ответить
 
 