Проблемы со здоровьем имеют около 50 политзаключенных, удерживаемых российскими оккупантами в Крыму, - Ташева

Около 50 крымских политзаключенных, которые находятся в тюрьмах, имеют проблемы со здоровьем, многим из них не оказывается медицинская помощь.

Об этом в эфире "Радио Культура" сообщила постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Неоказание медицинской помощи, согласно Женевской конвенции, это фактически пытки над людьми. У нас еще есть около 50 человек, у которых плохое состояние здоровья, многим не оказывается медицинская помощь. Большая часть этих политзаключенных - в почтенном возрасте", – отметила она.

Ташева отметила, что погибших в российских тюрьмах политзаключенных Константина Ширинга и Джемиля Гафарова фактически довели до смерти.

"Конечно, это - бесчеловечное обращение, которое можно приравнивать к пыткам. К сожалению, я боюсь об этом говорить, но это могли быть не последние смерти и доведение до смерти в российских тюрьмах", - отметила Ташева.