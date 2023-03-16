РУС
Проблемы со здоровьем имеют около 50 политзаключенных, удерживаемых российскими оккупантами в Крыму, - Ташева

Около 50 крымских политзаключенных, которые находятся в тюрьмах, имеют проблемы со здоровьем, многим из них не оказывается медицинская помощь.

Об этом в эфире "Радио Культура" сообщила постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Неоказание медицинской помощи, согласно Женевской конвенции, это фактически пытки над людьми. У нас еще есть около 50 человек, у которых плохое состояние здоровья, многим не оказывается медицинская помощь. Большая часть этих политзаключенных - в почтенном возрасте", – отметила она.

Ташева отметила, что погибших в российских тюрьмах политзаключенных Константина Ширинга и Джемиля Гафарова фактически довели до смерти.

"Конечно, это - бесчеловечное обращение, которое можно приравнивать к пыткам. К сожалению, я боюсь об этом говорить, но это могли быть не последние смерти и доведение до смерти в российских тюрьмах", - отметила Ташева.

Как любит говорить наш зебоб. Скажімо так, татари очень хітросдєланниє таваріщі. не одного бтг не замутілі, дівєрсії не дєлалі. ждут когда іх асвабадят. а по єтому - НІКАКІХ ***** КРИМАВ, СІМФЕРОПАЛЬСКАЯ область і піздец. а город сєваштополь будет райценторм, а ялта селом!!! нах!!!
показать весь комментарий
16.03.2023 23:43 Ответить
Проблеми зі здоров'ям мають, на мою думку, 80% мобілізованих за лютий-березень 2023р. українців. Моєму куму, якому 54 роки, вручили повістку бііля "АТБ" 10.03., вже 13.03. (за день, незважаючи що він напівсліпий і має вади хребта) він успішно пройшов ВЛК і 14.03. вже відбув до розподільчого пункту. Вчора розподілили, сьогодні просить ліки, теплі речі і їжу. А ****** "поворознюки" та "обдристовичі" лише ******* і далі *******.
показать весь комментарий
17.03.2023 00:46 Ответить
 
 