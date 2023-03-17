В Польше задержаны 9 подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами: готовили диверсии

Число задержанных в Польше лиц, подозреваемых в сотрудничестве с Россией, возросло до 9

Шестерых из них уже арестовали, сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Злоумышленники готовили диверсии по заказу российской разведки.

"В последние дни Агенство внутренней безопасности (ABW) задержало 9 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Подозреваемые вели разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсии по заказу российской разведки", - сказал Каминский.

По его словам, задержанные были иностранцами с восточной границы. Шестерым лицам прокуратура предъявила обвинения в шпионаже в пользу РФ и участие в организованной преступной группе. Что касается вчерашних задержанных, то против троих открыли уже уголовные дела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ровно задержан российский диверсант, пытавшийся взорвать объект транспортной инфраструктуры, - СБУ. ФОТО

Как сообщил Каминский, доказательства свидетельствуют, что эта группа осуществляла мониторинг железнодорожных маршрутов. "В ее задачу входило распознавание, мониторинг и документирование перевозок оружия, которые осуществлялись для Украины. Подозреваемые также готовились к диверсионным действиям с целью парализовать поставки техники, оружия и помощи в Украину", - сказал министр.

Офицеры ABW нашли камеры, электронное оборудование, а также GPS-передатчики, которые должны были быть установлены на транспорте с помощью Украины.

По словам министра, преступная группа держала указание осуществлять пропагандистскую деятельность с целью дестабилизации польско-украинских отношений, разжигания враждебных настроений по отношению к странам НАТО в Польше.

"У ABW есть доказательства того, что подозреваемые получали вознаграждение от российских спецслужб на постоянной основе. В рамках разведывательной деятельности участники группы систематически получали оплату за выполняемые задачи", — подчеркнул Каминский.