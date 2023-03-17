ВСУ за месяц тратят 90 тыс. снарядов калибра 155 мм, - The Wall Street Journal

По информации The Wall Street Journal, украинские военные в месяц используют более 90 тыс. артиллерийских снарядов 155-мм калибра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Отмечается, что США уже передали Украине более 1 млн боеприпасов калибра 155 мм.

В то же время, по данным издания, некоторые из союзников США с самыми большими запасами артснарядов уклоняются от их поставок в Украину, опасаясь, что Россия будет рассматривать их как сторону войны против Украины.



В настоящее время Вашингтон пытается обеспечить Киев достаточным запасом боеприпасов для следующей фазы войны против РФ, поскольку артиллерийские снаряды помогут Украине деоккупировать свои территории, отметила The Wall Street Journal.

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