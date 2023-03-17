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Новости Война
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ВСУ за месяц тратят 90 тыс. снарядов калибра 155 мм, - The Wall Street Journal

боєприпаси,снаряди

По информации The Wall Street Journal, украинские военные в месяц используют более 90 тыс. артиллерийских снарядов 155-мм калибра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Отмечается, что США уже передали Украине более 1 млн боеприпасов калибра 155 мм.

В то же время, по данным издания, некоторые из союзников США с самыми большими запасами артснарядов уклоняются от их поставок в Украину, опасаясь, что Россия будет рассматривать их как сторону войны против Украины.

В настоящее время Вашингтон пытается обеспечить Киев достаточным запасом боеприпасов для следующей фазы войны против РФ, поскольку артиллерийские снаряды помогут Украине деоккупировать свои территории, отметила The Wall Street Journal.

Читайте: Весной и летом Украине предстоит тяжелая борьба. Проблему боеприпасов будут решать, - Пентагон

боеприпасы (2374) Пентагон (1472) артиллерия (650)


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Топ комментарии
+4
Будь - яким цифрам н війні не варто вірити.
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17.03.2023 02:06 Ответить
+3
Якщо стріляти арчером, цезарем то не треба багато витрачати для пристрілу. А "Высокоточные управляемые боеприпасы калибра 155 мм" взагалі один снаряд - одна ціль.
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17.03.2023 02:02 Ответить
+3
І що тут сенсаційного? США знають, що вони самі розбили свій безпілотник і там нічого не залишилося. А відомо Вам, що захоплені в Уераїні зразки американської зброї, яку вони передали для нас, Засрашка переправила частину до ірану, а частину вивчають в себе з китайозами, щоб виготовити таке в себе? І якщо Вам так не подобається, що робить США, то візьміть наші "Лелеки", "Горліци" та інщі, які були розроблені з початку війни, тобись з 2014 року, але чомусь у 2019 році все їх виробництво було заморожено. Шукайте під асфальтом і не помилитися, там і безпілотники, і ракети для "Нептунів", "Вільхи", "Грім 2", "Стугни", "Корсару", "Скіфи", "Верби, снаряди 155 калібра для САУ "Богдани" і самі "Богдани". Там танки, БТРи, БМП, система ППО ПРО "Кільчень", ЗРК СД-300 та інше. Скільки можна свої про..би списувати на США, ЄС, НАТО? Де все наше? Ми були 5-ми в світі по виробництву зброї, але в 2019 році вирішили поржати, бо дуже втомилися від війни ті, які її ніколи не бачили. А вже по висновку, то побачили всі, окрім Одеси, Бесарабії і міст на заході країни.
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17.03.2023 07:00 Ответить
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Это у кого может быть "найбільший запас артснарядів "в Европе? В Италии?
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17.03.2023 01:44 Ответить
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17.03.2023 08:25 Ответить
Ухилянти))
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17.03.2023 01:40 Ответить
Германия - самая богатая страна ЕС

Германия направит в Украину тысячи снарядов

Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который войдут партии боеприпасов для артиллерии

четверг, 16 марта

Часть вооружения будет поставена со складов Бундесвера, а другая - от промышленности, которая производит боеприпасы и технику по заказу правительства ФРГ.

Германия поставит в Украину:

500 пистолетов SFP9;
5000 снарядов калибра 155 мм; (этого не хватит на один день)
Высокоточные управляемые боеприпасы калибра 155 мм;
Боеприпасы для РСЗО MARS II;
25 генераторов;
Два автопогрузчика;
Две ангарные палатки.

Также в одном из следующих пакетов помощи Германия намерена поставить в Украину еще 5330 снарядов калибра 155 мм и ракеты для системы ПВО IRIS-T. (пять?)
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17.03.2023 01:54 Ответить
шо рахували?
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17.03.2023 02:03 Ответить
http://daily.com.ua/ukraine/04-03-20231174471 Украина - Украина просит у ЕС 250 тысяч снарядов в месяц - СМИ (daily.com.ua)
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17.03.2023 02:14 Ответить
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-14/rheinmetall-says-europe-must-******-shell-production-for-ukraine Bloomberg пишет со слов гендиректора концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

"Мне нужны заказы. Без заказов я ничего не буду производить. В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонка. Промышленность может предоставить то, что необходимо", - сказал он.

Паппергер посетовал, что в этом году Rheinmetall будет производить снаряды примерно на две трети своих мощностей, несмотря на неоднократные предупреждения украинских и европейских чиновников, что количество снарядов будет решающим фактором в войне.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ для контрнаступления нужно будет более 350 000 снарядов в месяц (это более чем в три раза превышает количество, которое Силы обороны используют сейчас). Он https://news.liga.net/politics/news/reznikov-prosit-es-o-250-000-snaryadov-v-mesyats-chtoby-bit-po-vragu-v-tri-raza-bolshe-ft обратился к ЕС с просьбой поставлять 250 000 снарядов в месяц.

Паппергер говорит, что такое количество "будет трудно произвести": "Для достижения такой скорости необходимо удвоить производство в Европе".

Сейчас Rheinmetall может производить 450 000 снарядов в год на заводах по всему миру и планирует увеличить число до 600 000 в течение следующих двух лет за счет дополнительных мощностей на заводе в Венгрии и новом пороховом заводе в восточногерманской земле Саксония."

То есть 600тыс - это максимум в год! Но 600тыс = расход на два месяца.
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17.03.2023 02:24 Ответить
Москва швея,еще парочку🤣🥃🍷
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17.03.2023 07:07 Ответить
Резніков сказав ... Ще мені спеціаліст. Він з дурними яйцями не може розібратись. Нехай снаряди, як і яйця в кілограмах рахує.
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18.03.2023 04:43 Ответить
Резніков озвучил требования Залужного
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19.03.2023 14:20 Ответить
Якщо стріляти арчером, цезарем то не треба багато витрачати для пристрілу. А "Высокоточные управляемые боеприпасы калибра 155 мм" взагалі один снаряд - одна ціль.
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17.03.2023 02:02 Ответить
Ага, скромно умолчали - сколько штук.
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17.03.2023 02:04 Ответить
"ВСУ выпускают лишь пятую часть необходимого количества снарядов из-за нехватки боеприпасов.

Украина обратилась к ЕС с просьбой поставлять ежемесячно 250 тысяч артиллерийских снарядов (8.333 в день) для продвижения украинских войск на поле боя. Об этом сообщает Financial Times, в распоряжении которого есть письмо министра обороны Украины Алексея Резникова коллегам из 27 стран-членов ЕС.

Отмечается, что в письме Резников сообщил, что ВСУ выпускают лишь пятую часть необходимого количества снарядов из-за нехватки боеприпасов. В среднем это составляет 110 тысяч снарядов калибра 155 мм, в то время как Россия использует в четыре раза больше.

Резников заявил, что для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность составляет не менее 60% полного боекомплекта, а именно 356 400 снарядов в месяц."
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17.03.2023 02:12 Ответить
Хай навчаться прицільніше стріляти, а не діють по принципу "...баш Петре, піндоси дадуть ще. Вони нам винні за меморандум"
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17.03.2023 19:25 Ответить
украинские артилеристы лучшие, это массово признают рашисты
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17.03.2023 19:28 Ответить
Мамо, мамо, нас люди хвалять. Та хто, доцю? Та ви мене а я вас.
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17.03.2023 19:37 Ответить
- Ты меня уважаешь?
- Уважаю
- И я тебя уважаю! Мы с тобой уважаемые люди!
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17.03.2023 19:48 Ответить
Ну от бачиш, ти ж такої самої думки, як і я.
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17.03.2023 19:51 Ответить
Да это из Аркадия Райкина
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17.03.2023 20:03 Ответить
Так. Проблема в артилеристах, які "розумніші" за НАТОвських інструкторів.
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17.03.2023 02:57 Ответить
Будь - яким цифрам н війні не варто вірити.
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17.03.2023 02:06 Ответить
Дай Боже, щоби ці снаряди лягали в ціль, а не просто покривали площі. Щось американські генеали здивовані кількістю випущених снарядів та результатами на фроні.
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17.03.2023 02:54 Ответить
Израиль, по просьбе США, передали со складов, в одну из стран ЕС, в январе-феврале, 300.000 снарядов, предназначенных для Украины.
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17.03.2023 05:12 Ответить
Ідіот почав бухати вночі?Вдень спить?🍷🥃🤣
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17.03.2023 07:09 Ответить
Пінок під дупу.Ідіотам тут не місце🍷🥃🤣
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17.03.2023 07:40 Ответить
Theodoro

@Theodor_ua

·

https://twitter.com/Theodor_ua/status/1636431981960474624 10 год

Больше пол года назад, Байден заблокировал в списке поставляемых вооружений для Украины беспилотники - под предлогом "возможной утечки современных технологий" Сегодня официальные лица США говорят, что нет беды в сбитом MQ-9 Reaper - мол старенький и никакой тайны не представляет.

Лицемерие, бесхребетность, а возможно и двурушничество этой администрации (Байдена), меня уже откровенно бесит.
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17.03.2023 06:32 Ответить
І що тут сенсаційного? США знають, що вони самі розбили свій безпілотник і там нічого не залишилося. А відомо Вам, що захоплені в Уераїні зразки американської зброї, яку вони передали для нас, Засрашка переправила частину до ірану, а частину вивчають в себе з китайозами, щоб виготовити таке в себе? І якщо Вам так не подобається, що робить США, то візьміть наші "Лелеки", "Горліци" та інщі, які були розроблені з початку війни, тобись з 2014 року, але чомусь у 2019 році все їх виробництво було заморожено. Шукайте під асфальтом і не помилитися, там і безпілотники, і ракети для "Нептунів", "Вільхи", "Грім 2", "Стугни", "Корсару", "Скіфи", "Верби, снаряди 155 калібра для САУ "Богдани" і самі "Богдани". Там танки, БТРи, БМП, система ППО ПРО "Кільчень", ЗРК СД-300 та інше. Скільки можна свої про..би списувати на США, ЄС, НАТО? Де все наше? Ми були 5-ми в світі по виробництву зброї, але в 2019 році вирішили поржати, бо дуже втомилися від війни ті, які її ніколи не бачили. А вже по висновку, то побачили всі, окрім Одеси, Бесарабії і міст на заході країни.
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17.03.2023 07:00 Ответить
це був головний та основний *****👇

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17.03.2023 07:13 Ответить
Так, аде ми з Вами ведемо дискусію не про ядерну зброю, а про безпілотники.
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17.03.2023 10:47 Ответить
Newsweek: сенатор США Грэм сравнил Байдена с оленем после крушения MQ-9

Американский сенатор Линдси Грэм сравнил Джо Байдена с оленем после крушения беспилотника MQ-9.

По мнению сенатора Линдси Грэма, руководство страны проявило слабость, отказавшись от военного ответа на инцидент с беспилотником.

«Все, что я могу вам сказать, это то, что на многих фронтах мы находимся в опасной ситуации. Слабость создает провокацию. Они знают, что им это сойдет с рук», - заявил сенатор.

По его словам, президент Джо Байдена повел себя «как олень в свете фар» перед Россией. Грэм утверждает, что лидер США должен выступить с угрозой в адрес Москвы после случившегося с MQ-9.

«Если вы когда-либо приблизитесь к другому американскому объекту, летящему в международных водах, ваш самолет будет сбит. Что бы сейчас сделал Рональд Рейган? Он начал бы сбивать российские самолеты, если бы они угрожали нашим активам», - сказал Линдси Грэм.
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17.03.2023 19:35 Ответить
Орки летом за день столько выпускали по нашим позициям.
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17.03.2023 06:41 Ответить
Дивилася від Залужного сьогодні про артилерію ,яка визволяла Херсон. Вражаючі кадри.
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17.03.2023 07:29 Ответить
Ну якщо в ЗСУ є приблизно 300 стволів калібру 155 мм, то виходить по 10 снарядів на день. Снарядів 152 мм в нас взагалі майже не має. От і спробуй втримати Бахмут без артпідтримки
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17.03.2023 09:13 Ответить
на фронті сильний снарядний голод.

в обох сторін.

хто перший вирішить проблєму снарядів той матиме велику перевагу для наступу.
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17.03.2023 11:10 Ответить
Of the probably 300 delivered
155mm-artillery,
only 100 are likely operational
and at the frontlines
at all time.

Ruzzia has hit / damaged / destroyed
a considerable amount of M-777,
according to *************.com .

When seeing the many craters around Vugledar,
trying to hit a dirt road, it may make sense,
that 90 tsd grenades kill a 30x500 Ruzzians a month ( 15'000 ). [plausible]

That would make a ratio of 6 grenades needed,
to kill a Ruzzian. [implausible]

Ukraine likely fires 100 grenades a day while training new crews on training grounds and
to test new barrels;
30 x 100 = 3'000 .

A cannon pipe/barrel is said to last 3'000 shots:
30 new barrels needed each month.

Ukraine likely loses ammunition each day due
to Ruzzians hitting caches, storages also;
assuming 100 a day = 3'000 .

84'000 are fired effectively a month /
30 days = 2'800 a day /
100 barrels = 28 per barrel. [plausible]

---------

What also would be possible:

1) Ukraine leaderships exaggerates either
by 2 or by 10 times.

2) Part of the ammunition is loaded on ships
of the grain corridor to be shipped elsewhere;
even to Israel, which just delivers it's old ammo,
and receives fresh and even more; or Saudi Arabia, .... [TOP SECRET]

3) 90'000 is the total of all calibers.

4) 90'000 is the total of 155mm equivalent calibers,
like 155mm, 152mm, 122mm .

--------

Logistics:

A 155mm grenade weights 40 to 50 kg,
possibly without propelling charges.

90 tsd x 50 kg = 4'500 tsd kg = 4'500 tonnes /
5 t lorry = 900 rides a month, 30 a day. [plausible]
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17.03.2023 13:45 Ответить
 
 