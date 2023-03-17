ВСУ за месяц тратят 90 тыс. снарядов калибра 155 мм, - The Wall Street Journal
По информации The Wall Street Journal, украинские военные в месяц используют более 90 тыс. артиллерийских снарядов 155-мм калибра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Отмечается, что США уже передали Украине более 1 млн боеприпасов калибра 155 мм.
В то же время, по данным издания, некоторые из союзников США с самыми большими запасами артснарядов уклоняются от их поставок в Украину, опасаясь, что Россия будет рассматривать их как сторону войны против Украины.
В настоящее время Вашингтон пытается обеспечить Киев достаточным запасом боеприпасов для следующей фазы войны против РФ, поскольку артиллерийские снаряды помогут Украине деоккупировать свои территории, отметила The Wall Street Journal.
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+4 Stepan Nakonechnyi
показать весь комментарий17.03.2023 02:06 Ответить Ссылка
+3 Alex Dev #551606
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+3 Анатолий К #427424
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Германия направит в Украину тысячи снарядов
Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который войдут партии боеприпасов для артиллерии
четверг, 16 марта
Часть вооружения будет поставена со складов Бундесвера, а другая - от промышленности, которая производит боеприпасы и технику по заказу правительства ФРГ.
Германия поставит в Украину:
500 пистолетов SFP9;
5000 снарядов калибра 155 мм; (этого не хватит на один день)
Высокоточные управляемые боеприпасы калибра 155 мм;
Боеприпасы для РСЗО MARS II;
25 генераторов;
Два автопогрузчика;
Две ангарные палатки.
Также в одном из следующих пакетов помощи Германия намерена поставить в Украину еще 5330 снарядов калибра 155 мм и ракеты для системы ПВО IRIS-T. (пять?)
"Мне нужны заказы. Без заказов я ничего не буду производить. В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонка. Промышленность может предоставить то, что необходимо", - сказал он.
Паппергер посетовал, что в этом году Rheinmetall будет производить снаряды примерно на две трети своих мощностей, несмотря на неоднократные предупреждения украинских и европейских чиновников, что количество снарядов будет решающим фактором в войне.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ для контрнаступления нужно будет более 350 000 снарядов в месяц (это более чем в три раза превышает количество, которое Силы обороны используют сейчас). Он https://news.liga.net/politics/news/reznikov-prosit-es-o-250-000-snaryadov-v-mesyats-chtoby-bit-po-vragu-v-tri-raza-bolshe-ft обратился к ЕС с просьбой поставлять 250 000 снарядов в месяц.
Паппергер говорит, что такое количество "будет трудно произвести": "Для достижения такой скорости необходимо удвоить производство в Европе".
Сейчас Rheinmetall может производить 450 000 снарядов в год на заводах по всему миру и планирует увеличить число до 600 000 в течение следующих двух лет за счет дополнительных мощностей на заводе в Венгрии и новом пороховом заводе в восточногерманской земле Саксония."
То есть 600тыс - это максимум в год! Но 600тыс = расход на два месяца.
Украина обратилась к ЕС с просьбой поставлять ежемесячно 250 тысяч артиллерийских снарядов (8.333 в день) для продвижения украинских войск на поле боя. Об этом сообщает Financial Times, в распоряжении которого есть письмо министра обороны Украины Алексея Резникова коллегам из 27 стран-членов ЕС.
Отмечается, что в письме Резников сообщил, что ВСУ выпускают лишь пятую часть необходимого количества снарядов из-за нехватки боеприпасов. В среднем это составляет 110 тысяч снарядов калибра 155 мм, в то время как Россия использует в четыре раза больше.
Резников заявил, что для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность составляет не менее 60% полного боекомплекта, а именно 356 400 снарядов в месяц."
- Уважаю
- И я тебя уважаю! Мы с тобой уважаемые люди!
@Theodor_ua
·
https://twitter.com/Theodor_ua/status/1636431981960474624 10 год
Больше пол года назад, Байден заблокировал в списке поставляемых вооружений для Украины беспилотники - под предлогом "возможной утечки современных технологий" Сегодня официальные лица США говорят, что нет беды в сбитом MQ-9 Reaper - мол старенький и никакой тайны не представляет.
Лицемерие, бесхребетность, а возможно и двурушничество этой администрации (Байдена), меня уже откровенно бесит.
Американский сенатор Линдси Грэм сравнил Джо Байдена с оленем после крушения беспилотника MQ-9.
По мнению сенатора Линдси Грэма, руководство страны проявило слабость, отказавшись от военного ответа на инцидент с беспилотником.
«Все, что я могу вам сказать, это то, что на многих фронтах мы находимся в опасной ситуации. Слабость создает провокацию. Они знают, что им это сойдет с рук», - заявил сенатор.
По его словам, президент Джо Байдена повел себя «как олень в свете фар» перед Россией. Грэм утверждает, что лидер США должен выступить с угрозой в адрес Москвы после случившегося с MQ-9.
«Если вы когда-либо приблизитесь к другому американскому объекту, летящему в международных водах, ваш самолет будет сбит. Что бы сейчас сделал Рональд Рейган? Он начал бы сбивать российские самолеты, если бы они угрожали нашим активам», - сказал Линдси Грэм.
в обох сторін.
хто перший вирішить проблєму снарядів той матиме велику перевагу для наступу.
155mm-artillery,
only 100 are likely operational
and at the frontlines
at all time.
Ruzzia has hit / damaged / destroyed
a considerable amount of M-777,
according to *************.com .
When seeing the many craters around Vugledar,
trying to hit a dirt road, it may make sense,
that 90 tsd grenades kill a 30x500 Ruzzians a month ( 15'000 ). [plausible]
That would make a ratio of 6 grenades needed,
to kill a Ruzzian. [implausible]
Ukraine likely fires 100 grenades a day while training new crews on training grounds and
to test new barrels;
30 x 100 = 3'000 .
A cannon pipe/barrel is said to last 3'000 shots:
30 new barrels needed each month.
Ukraine likely loses ammunition each day due
to Ruzzians hitting caches, storages also;
assuming 100 a day = 3'000 .
84'000 are fired effectively a month /
30 days = 2'800 a day /
100 barrels = 28 per barrel. [plausible]
---------
What also would be possible:
1) Ukraine leaderships exaggerates either
by 2 or by 10 times.
2) Part of the ammunition is loaded on ships
of the grain corridor to be shipped elsewhere;
even to Israel, which just delivers it's old ammo,
and receives fresh and even more; or Saudi Arabia, .... [TOP SECRET]
3) 90'000 is the total of all calibers.
4) 90'000 is the total of 155mm equivalent calibers,
like 155mm, 152mm, 122mm .
--------
Logistics:
A 155mm grenade weights 40 to 50 kg,
possibly without propelling charges.
90 tsd x 50 kg = 4'500 tsd kg = 4'500 tonnes /
5 t lorry = 900 rides a month, 30 a day. [plausible]