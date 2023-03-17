Из-за войны в Украине РФ теряет военное влияние в других постсоветских государствах, - ISW

Американские аналитики проанализировали ситуацию с перебрасыванием российских войск из других постсоветских стран в Украину и пришли к выводу, что в этих государствах РФ "потеряет военное влияние".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Передислокация Россией элементов своих, так называемых миротворческих сил из Нагорного Карабаха в Украину подрывает влияние России на Армению, – отмечается в отчете.

Аналитики напоминают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке новой широкомасштабной атаки на Нагорный Карабах.

Пашинян заявил, что "Армения должна обратиться в Совет Безопасности ООН, если Российская Федерация не сможет поддержать перемирие в Нагорном Карабахе по договору от 9 ноября 2020 года".

Эксперты заявляют, что так называемые "миротворческие силы" России в Нагорном Карабахе, вероятнее всего, не имеют достаточной численности. Ведь российские военные передислоцировали подразделения 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады – единственной российской миротворческой бригады – из Нагорного Карабаха в Украину в марте 2022 года.

В отчете резюмируют: "Россия, вероятно, потеряет военное влияние в других постсоветских государствах, поскольку Москва передислоцировала элементы постоянно дислоцированных российских войск из российских баз в Кыргызстане, оккупированной Грузии (Абхазии и Южной Осетии) и Таджикистане для участия в боевых действиях в Украине".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пашинян упрекнул Путина в невыполнении договоренностей по "миротворцам" в Нагорном Карабахе. ВИДЕО