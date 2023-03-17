РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10477 посетителей онлайн
Новости Война
5 517 60

После сбития MQ-9 Reaper США изучают плюсы и минусы выполнения миссий с помощью беспилотников над Черным морем, - CNN

безпілотник,reaper,mq9

Соединенные Штаты Америки рассматривают целесообразность продолжения разведывательных сделок с применением беспилотников над Черным морем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает CNN.

Издание отмечает, что после сбития MQ-9 Reaper Россией Америка не прекратила полеты над Черным морем, однако сейчас военные "внимательно изучают" маршруты дронов и как лучше снизить риск эскалации с РФ.

Пентагон сравнивает плюсы и минусы выполнения миссий с помощью беспилотников. Кроме того, отмечается, что в США есть и альтернативные методы сбора разведданных: например, спутники-шпионы.

Также читайте: Россия смогла достать со дна моря часть обломков сбитого дрона США, - ABC News

беспилотник (3842) США (27325) Черное море (1489) CNN (117)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Як і писали притомні: вкотре мовчки обітруться.

А віруни, як завжди, з однією-єдиною мантрою: ну, тепер все - зараз вони покажуть ! кінець кацапні ! москалі пожалкують !
показать весь комментарий
17.03.2023 07:55 Ответить
+14
Одним словом, сбісрались. І як вони збирались воювати в холодній війні?
показать весь комментарий
17.03.2023 07:56 Ответить
+11
Народився тут лише 3 дні тому, а що вже знає. Вундеркінд з Нідерландів.
показать весь комментарий
17.03.2023 08:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я не политик . как по мне второй заход ********** гавна нужно было уничтожить ракетой на этом бы все закончилось
показать весь комментарий
17.03.2023 08:14 Ответить
Здається, ракет у дрона просто не було...
показать весь комментарий
17.03.2023 08:26 Ответить
Может быть. Значит нужно было таранить !!! К сожалению ************ по другому не понимают
показать весь комментарий
17.03.2023 08:44 Ответить
Як ви то собі уявляєте? Швидкість дрона цього - 480 км/год, максимальна швидкысть Су-27 - 2500...
показать весь комментарий
17.03.2023 08:46 Ответить
Як і писали притомні: вкотре мовчки обітруться.

А віруни, як завжди, з однією-єдиною мантрою: ну, тепер все - зараз вони покажуть ! кінець кацапні ! москалі пожалкують !
показать весь комментарий
17.03.2023 07:55 Ответить
Народився тут лише 3 дні тому, а що вже знає. Вундеркінд з Нідерландів.
показать весь комментарий
17.03.2023 08:00 Ответить
А якою мала би по твоєму бути відповідь США?
показать весь комментарий
17.03.2023 08:01 Ответить
Якою?
млін, русня верещить шо з НАТО воює - чо не патрулюють ф-22 і АВАКСи небо?
їх і так хрен хто зіб.є, хіба що наші, а ракети збити і - як би сказало Пуйло - "навчання" пройти - це був би найкращий досвід для літунів.
якою відповідь - заборонять Васі Сидорову в.їзд в Пенісільванію на 3 роки
показать весь комментарий
17.03.2023 08:05 Ответить
щас раше как раз надо чтобы их самолет например сбили - будут верещать шо на них ната напала.
показать весь комментарий
17.03.2023 09:44 Ответить
Мужик, я ж сказав - ф-22 вони тупо не бачать.
а АВАКС - буде за 300 км., йому норм, та може й навіть по ньому з бялорашки випустять з с-400 ракету, то можна збити нєх дєлать. і головне - досвід отримають бойовики Байдена.
гггг сраказм єслі шо
але мля, ну це ж тупо тільки грошей коштує, ризак - ну.... може наші п...здєц шо переплутають(ППО) і зіб.ють
шо ти в самім ділі то цей во?
воно ж логічно - підори кричать шо воюють з НАТО, то можна хоч ракети мочити, натівськими літаками.
до речі восени бачив - летіли ракети і видно шо протиракета збила, думаю з винищувача. хоча х.з., може то з Оси так летить вертикально, а потім вже - видно шо прямо за кацапським гівном.
показать весь комментарий
17.03.2023 10:00 Ответить
https://www.unian.ua/world/su-27-i-mq-9-reaper-u-chornomu-mori-glava-pentagonu-ostin-vidreaguvav-12180348.html

... Але не сумнівайтесь, Сполучені Штати продовжать здійснювати польоти і операції скрізь, де це дозволяється міжнародним правом", - сказав Остін.

А тепер вже: однак зараз військові "уважно вивчають" маршрути дронів і як краще знизити ризик ескалації з РФ.

Якщо після цього вони втечуть і з Чорного моря - віруни продовжать співати осанну і чекати наступних "перемог" слабаків.

Вже ж було, ще в 2021, коли "святий" злякався і відкликав корабель, бо х**ло цикнуло.

Як сполохані зайці трясуться від придуманої тільки ними "можливої ескалації".
Нічого не здатні протиставити.
показать весь комментарий
17.03.2023 08:12 Ответить
в сша есть пословица, если ты такой умный - че ты такой бедный
показать весь комментарий
17.03.2023 09:42 Ответить
найкраща відповідь буде. Тільки ми про це не дізнаємось. Одне погано, в кацапі в Чорному морі не лишилось жодно Маааскви. Ну нічого, щось дрібніше, бажано з ракетами, штуки три є... Думаю кацапи про щось здогадуються, але "томагавкі можна купіть в любом воєнторгє, і вообщє, то нє томагавкі а українські топірці..." - Коли? - Скоро. Чекаємо...
хоча... можливо будуть банальні морські дрони, ну то таке.
показать весь комментарий
17.03.2023 08:56 Ответить
Сотня F16х Україні.
показать весь комментарий
17.03.2023 09:05 Ответить
Дурачки уже рассказывают, что в Ростове вчера фсбшников американцы подорвали, типа ответ прилетел
показать весь комментарий
17.03.2023 08:12 Ответить
" вкотре мовчки обітруться"
ой, і все ти знаєш в цьому житті, замухрижка.
показать весь комментарий
17.03.2023 08:37 Ответить
Я тобі дещо поясню. Так, Штати самі не полізуть. Але дадуть нам все, щоб за них це зробили ми. 😊 Цинічно? Так. Але нам це на руку. А не відповісти ніяк у Байдена не вийде. Бо цю тему Трамп точно на виборах підніме.
показать весь комментарий
17.03.2023 08:43 Ответить
Во первых не США, а администрация Байдена. Боятся они что республиканцы подымут вой что Байден втянул в конфликт с ядерной державой ( вой маска например) и тогда кердык помощи.
показать весь комментарий
17.03.2023 09:04 Ответить
а тебе какая разница оботрутся или нет. они наверное лучше знают что для них лучше
показать весь комментарий
17.03.2023 09:37 Ответить
Одним словом, сбісрались. І як вони збирались воювати в холодній війні?
показать весь комментарий
17.03.2023 07:56 Ответить
А вони зібрались воювати? Перший раз чую.
показать весь комментарий
17.03.2023 11:32 Ответить
Бояться ескалації. Тепер зрозуміло чого вони тягнуть з літаками, танками
показать весь комментарий
17.03.2023 07:57 Ответить
Тепер? Це ж яким тугодумом тре бути, щоб тільки зараз стало зрозуміло...
показать весь комментарий
17.03.2023 11:33 Ответить
Это ты тупая редкая мразь,которая голосовала за ЗЕ,и благодаря которой у нас война
показать весь комментарий
17.03.2023 08:04 Ответить
Хто просто мрази? Ви читаєте, що пишите?
показать весь комментарий
17.03.2023 08:04 Ответить
ну так а что ты хотёл то?
кстати, а кто мрази то? путин шолё?
ну так подозрёваю что ты руснявый. "мрази" могли тупо закрыть глаза и нё помогать Навальн, ой, Зёлёнскому и ёго Ёрмачку
показать весь комментарий
17.03.2023 08:08 Ответить
блин, стерли уже животное йо-кающее.
обосрало Байдена. хотя, Ермак то рассчитывал на 100500 авианосителей, а дали ему только рекомендации по упражнениям "как держать хлебало вроде бы открытым, но в то же время не звездеть как Троцкий"
показать весь комментарий
17.03.2023 08:10 Ответить
В них гасло -- ліпше перебздєть чим нєдобздєть .
показать весь комментарий
17.03.2023 08:03 Ответить
Боты набеги устраивают,Омерика нас сливает,Бидон не тащит .Тупые амебы имени ЗЕ
показать весь комментарий
17.03.2023 08:06 Ответить
Ти правий Пятачок,а при чому тут Америка до нас,вони нам що щось винні,давайте радіти тому що нас підтримують.
показать весь комментарий
17.03.2023 08:42 Ответить
Мда... Просто якийсь іспанський сором...
показать весь комментарий
17.03.2023 08:15 Ответить
Дно. На якому лежить Reaper.
показать весь комментарий
17.03.2023 08:23 Ответить
Супутники-шпигуни? Кацапи вже вищать, що пора починати їх збивати. І, зважаючи на безкарність, рано чи пізно все-таки зіб"ють. І тоді США розгляне питання про доцільність їх запуску...
показать весь комментарий
17.03.2023 08:25 Ответить
уезжай оттуда, или перестань пользоваться их впн пока не поздно...
показать весь комментарий
17.03.2023 09:39 Ответить
Що хотів сказати? По темі є що? Чи до чого висер?
показать весь комментарий
17.03.2023 09:42 Ответить
мне непонятно як ты так переживаешь что в сша спутник собьют
показать весь комментарий
17.03.2023 09:46 Ответить
Підростеш - зрозумієш. Чому не в школі? Проспав? Допізна кацапську маячню в тік-ток дивився?
показать весь комментарий
17.03.2023 10:02 Ответить
Супутник Сушкой? У вологих снах тільки що)))
показать весь комментарий
17.03.2023 11:34 Ответить
Градус ескалації піднявся "по шкалі стурбометра на 18 Меркелей".
показать весь комментарий
17.03.2023 08:28 Ответить
О почалося Я не розумію, Чорне море, це міжнародни води , то що тут вивчати , як не обісратися вдруге , чи де придбати памперси для дорослих . Бандюка добрим словом не зупинити. Тільки добра піздюлина. . Є ще варіант, дідусь байден пов'язан сказати, що вони помилились та той бізпелотник не їх ,а України ,як та ракета ППО , яка спочатку була Х-101 , ну це буває при перетині кордону вченні мене зрозуміють ,
показать весь комментарий
17.03.2023 08:45 Ответить
Взагалі то Чорне море наше Це ми його викопали і наносили води з Дніпра. Кацапи самі про це казали.
показать весь комментарий
17.03.2023 08:59 Ответить
Ось і пшик... )))
показать весь комментарий
17.03.2023 08:48 Ответить
Виходить що пан Ердоган крутіший за Обаму,Трампа,Байдена - разом узятих...
Збив кацабський Міг- і поф "ескалація"...!)
показать весь комментарий
17.03.2023 09:23 Ответить
Я так розумію, що і далі будуть гвалтувати Україну , і усім на це насрати , щоб тільки не було ескалації
показать весь комментарий
17.03.2023 09:28 Ответить
Якщо перестануть літати то буде означати що гопник з московії залякав дядю Джо.
показать весь комментарий
17.03.2023 10:03 Ответить
якщо американці відсунуть маршрути ріперів то перемога москалів стане очевидною не тільки москалям а і всьому світу.

одна втіха що це міні-перемога і вона не впливає ні на що окрім як на москальські ток-шоу, де з російських літунів будуть ліпити трьох богатирів, що дракона здолали.
показать весь комментарий
17.03.2023 11:05 Ответить
Ох і до#уя тут своїх ******** порозкривали подмоскалики Ну по перше сьогодня

десь о сьомій - "RQ-4B Global Hawk ВВС США FORTE10 взлетел с военно-морской авиабазы Сигонелла в Южной Италии в направлении Черного моря." (с) https://twitter.com/sentdefender ТТХ обох беспілотників на вікі . На всяк випадок вода в морі не більш +6, а MQ-9 Reaper може нести https://ru.wikipedia.org/wiki/AIM-9_Sidewinder AIM-9X
показать весь комментарий
17.03.2023 11:14 Ответить
Это какой то позор!
показать весь комментарий
17.03.2023 12:34 Ответить
два запускати, один розвідує
а інший прикриває
показать весь комментарий
17.03.2023 20:53 Ответить
хоть бы тихо ушли с черного моря, но не позорились! представляю как горды собой кацапы....
показать весь комментарий
17.03.2023 22:43 Ответить
 
 