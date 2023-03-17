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За прошедшие сутки россияне убили 2 гражданских в Донецкой области, 8 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 16 марта, российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 16 марта россияне убили 2 жителей Донетчины: в Торецке и селе Красногоровка.

Еще 8 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите: "Сливали" информацию о последствиях ракетных ударов, местах дислокации, движении ВСУ в Донецкой области: СБУ разоблачила агентурную группу врага в Краматорске. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки россияне убили 2 гражданских в Донецкой области, 8 человек получили ранения, - ОВА 01

жертвы (2119) Донецкая область (10119) Кириленко Павел (640)


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