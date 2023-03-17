Общие боевые потери РФ с начала войны – около 163 320 человек (+760 за сутки), 3506 танков, 2552 артсистемы, 6823 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 163 320 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 163 320 (+760) человек ликвидировано,

танков - 3506 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 6823 (+13) ед,

артиллерийских систем - 2552 (+13) ед,

РСЗО - 504 (+1) ед,

средства ПВО - 265 (+0) ед,

самолетов - 305 (+0) ед,

вертолетов - 290 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+0),

крылатые ракеты – 907 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5401 (+7) ед,

специальная техника – 258 (+1).

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.