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Новости Агрессия России против Украины Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 163 320 человек (+760 за сутки), 3506 танков, 2552 артсистемы, 6823 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 163 320 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 163 320 (+760) человек ликвидировано,
  • танков - 3506 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6823 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 2552 (+13) ед,
  • РСЗО - 504 (+1) ед,
  • средства ПВО - 265 (+0) ед,
  • самолетов - 305 (+0) ед,
  • вертолетов - 290 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+0),
  • крылатые ракеты – 907 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5401 (+7) ед,
  • специальная техника – 258 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 163 320 человек (+760 за сутки), 3506 танков, 2552 артсистемы, 6823 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

армия РФ (19885) Генштаб ВС (6567) ликвидация (3764) уничтожение (7383) техника (1759)


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Топ комментарии
+16
бляха артилерія радує вже котрий день а коли дивишся на загальні цифри то це лише 50% і ти розумієш що в московитів ще є стільки ж...
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17.03.2023 08:24 Ответить
+16
Нарешті гелікоптер!
Арті аплодую кожен день!

По моїм розрахункам, 200 тис дохлих кацапів десь якраз к 9 травня набереться...
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17.03.2023 08:29 Ответить
+13
"ВСУ уничтожили батарею из трех российских реактивных систем залпового огня "БМ-27 Ураган". Аэроразведка 92-й отдельной механизированной бригады обнаружила вблизи поселка Новониканоровка (Луганская область) развернутую и готовую к стрельбе батарею российских 220-мм реактивных установок и навела на них артиллерию 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал "Украина 365". Артиллеристы 40-й ОАБр поразили вражеские установки двумя высокоточными ударами, которые повлекли за собой детонацию заряженного боекомплекта и полное уничтожение двух РСЗО. Третий "Ураган" российской батареи уничтожила выпущенная из союзной установки ракета. Она сработала из-за пожара и детонации боекомплекта.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/269908_1678977051"
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17.03.2023 09:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
бляха артилерія радує вже котрий день а коли дивишся на загальні цифри то це лише 50% і ти розумієш що в московитів ще є стільки ж...
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17.03.2023 08:24 Ответить
Але, то лише паперові цифри. Не факт, що все в робочому чи нормальному стані. Також треба враховувати що тисячі одиниць не 1 моделі. Більшість ********** моделей практично знищено і чим далі, то толку з тієї арти буде менше. Хоча вбити може. Це як з танками, наприклад, чи стрілецькою зброєю. У рашистів якість падає - у нас же росте по зрозумілим причинах.
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17.03.2023 08:49 Ответить
До того ж, кожна уражена одиниця арти, з ймовірністю 90%-знищена і потребує капремонту. На відміну від танка.
А міфічні каZZапські 25.000 артсистем на складах-то лише тисячі тонн металобрухту.
Навіть старі Д1 1942 р. випуску вони після розконсервації та ремонту чомусь сєпарам віддали.
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17.03.2023 11:10 Ответить
https://youtu.be/hLOTK3mA8Wg Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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17.03.2023 08:25 Ответить
Москаль-це національність,каЦап-це стан "душі".Більшість населення московії та окупованих нею територій-це каЦапи,тупі,примітивні кровожерливі навіть не тварини,бо у тварин хоча б умовні рефлекси якісь набуваються-це комахи(насєкомиє),гібрід таргана та сарани.Розлазяться скрізь,жерепають все на своєму шляху,і відразу все засирають.
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17.03.2023 09:05 Ответить
О, вертолетиков давно не было 😜!
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17.03.2023 08:27 Ответить
Нарешті гелікоптер!
Арті аплодую кожен день!

По моїм розрахункам, 200 тис дохлих кацапів десь якраз к 9 травня набереться...
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17.03.2023 08:29 Ответить
пилядь... шо-ж такого нам братва поставляет, что каждый день больше 3-4 расчётов арты умножается на 0
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17.03.2023 08:41 Ответить
Природна тупість, відсутність розвідки та снарядний голод гонять ворожих пушкарів ближче до лінії зіткнення, де вони стають легкою здобиччю АРТИ ЗСУ
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17.03.2023 11:15 Ответить
"ВСУ уничтожили батарею из трех российских реактивных систем залпового огня "БМ-27 Ураган". Аэроразведка 92-й отдельной механизированной бригады обнаружила вблизи поселка Новониканоровка (Луганская область) развернутую и готовую к стрельбе батарею российских 220-мм реактивных установок и навела на них артиллерию 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал "Украина 365". Артиллеристы 40-й ОАБр поразили вражеские установки двумя высокоточными ударами, которые повлекли за собой детонацию заряженного боекомплекта и полное уничтожение двух РСЗО. Третий "Ураган" российской батареи уничтожила выпущенная из союзной установки ракета. Она сработала из-за пожара и детонации боекомплекта.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/269908_1678977051"
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17.03.2023 09:18 Ответить
Відос зачьотний!
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17.03.2023 09:46 Ответить
по цифрам видно что наша арта отрабатывает по вражинам( возможно еще и беспилотники)
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17.03.2023 10:33 Ответить
 
 