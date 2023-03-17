Китай не будет поставлять РФ оружие - не захочет присоединяться к идиотам, - советник Залужного Райс

Специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райс считает, что Китай не будет поставлять оружие России, потому что видит каждую ошибку Владимира Путина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

"Иран оказался достаточно безрассудным, чтобы присоединиться. Я не думаю, что Китай присоединится. Я думаю, что Си Цзиньпин увидел каждую ошибку путина и не захочет присоединиться к... идиотам. Я не ожидаю присоединения или поставок", - отметил Райс.

Советник Залужного также отметил, что сначала иранские дроны имели успех, но сейчас украинская армия научилась их сбивать.

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