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Китай не будет поставлять РФ оружие - не захочет присоединяться к идиотам, - советник Залужного Райс

путін,сі

Специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райс считает, что Китай не будет поставлять оружие России, потому что видит каждую ошибку Владимира Путина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

"Иран оказался достаточно безрассудным, чтобы присоединиться. Я не думаю, что Китай присоединится. Я думаю, что Си Цзиньпин увидел каждую ошибку путина и не захочет присоединиться к... идиотам. Я не ожидаю присоединения или поставок", - отметил Райс.

Советник Залужного также отметил, что сначала иранские дроны имели успех, но сейчас украинская армия научилась их сбивать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мирный план" Китая ратифицирует захват украинских территорий Россией, - Белый дом

Китай (3065) оружие (10281) прогноз (698) россия (96420) Райс Дэниел (2)


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Топ комментарии
+6
Зеле бы такого советника с американской фамилией (вместо Дерьмака).
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17.03.2023 08:57 Ответить
+6
Так той же красти не дозволятиме!
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17.03.2023 08:59 Ответить
+5
китай допомагатиме москалям це точно-- не треба себе обманювати
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17.03.2023 09:00 Ответить
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Зеле бы такого советника с американской фамилией (вместо Дерьмака).
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17.03.2023 08:57 Ответить
Так той же красти не дозволятиме!
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17.03.2023 08:59 Ответить
Китайці добре навчились робити копії усілякого лайна.
Потім доведи, що made in China.
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17.03.2023 08:57 Ответить
У них є провінція USA і доведи що це зроблено не в Штатах.
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17.03.2023 09:03 Ответить
китай допомагатиме москалям це точно-- не треба себе обманювати
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17.03.2023 09:00 Ответить
Куратор тебе призначив на казахські сайти.
Чого приблудився?
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17.03.2023 09:06 Ответить
Яка впевнена маячня. Та не буде Китай постачати росії зброю НІКОЛИ. А от хто буде, то це Північна Корея. Вона вже постачає.
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17.03.2023 09:07 Ответить
https://youtu.be/1pP5yaTKpBQ?list=TLPQMTcwMzIwMjOLTL367Z0oAA&t=5 Cудячи з усього так !!! програш паРаші-мацковії у цій війні не вигідний Китаю !!! нажаль ...
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17.03.2023 09:11 Ответить
Нет.
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17.03.2023 09:22 Ответить
Китай - кине... по любому...
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17.03.2023 09:26 Ответить
Вже це робить...
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17.03.2023 09:59 Ответить
Та вже...
https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/16/7393698/ ЗСУ збили китайський дрон з канадською начинкою
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17.03.2023 11:11 Ответить
Не хочуть усугубляти -- комуняки включають мозги ? .
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17.03.2023 09:04 Ответить
краснопузая мразь всегда остаётся краснопузой мразью и действует вопреки логике...тот же самый си за историю с ковидом должен быть расстрелян раз пять после повешенья,но нет-избран царём снова. передавать оружие русне они станут обязательно
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17.03.2023 09:05 Ответить




Hellis

Дана Яровая. После зустрічі с представниками МО. Щоб ви зрозуміли, яке кубло корупції та некомпетентности зробила влада в МО. І це *******...



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17.03.2023 09:05 Ответить
https://youtu.be/afaGhV3CYQU?list=TLPQMTcwMzIwMjOLTL367Z0oAA кацапи й*бнулися остаточно - ********* сказала нарешті правду
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17.03.2023 09:07 Ответить
Будуть, помиляється мистер Райс, для китайців гроші не пахнуть. А ефективно протидіяти цим поставкам неможливо, тобто китайцям за це нічого не буде.
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17.03.2023 09:09 Ответить
" помиляється мистер Райс" --- він не помиляється, він це спеціально говорить, щоб дати зрозуміти,що будуть серйозні наслідки, це такого собі роду завуальоване попередження
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17.03.2023 09:17 Ответить
"серйозні наслідки" - 455 китайске попередження?
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17.03.2023 09:23 Ответить
Ви експерт в тому,що американці можуть зробити чи не можуть? Звідки такі знання?
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17.03.2023 09:24 Ответить
Якщо б могли, вже б зробили, посилення Китаю не в інтересах USA
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17.03.2023 09:33 Ответить
А какое у вас образование? Просто интересно если человек говорит что китайцам точно ничего не будет то должен же ссылаться на что то, может вы експерт в международных отношениях,торговли, владеете статистикой китайской економики,владеете информацией поставляет ли сейчас китай кацапам что то или нет? Как они это делают,какие обходные пути используют и так далее. Какие интересы сейчас у США в Китае, выгодно ли им это делать сейчас или нет?
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17.03.2023 09:39 Ответить
От нашо ви пишете москальською? Це не comme il faut. Намагання знецінити думку через знецінення носія - дуже примитивний прийом. Не хвилюйтесь, освіта в мене якісна та інформації досить , щоб робити всновки. Якщо буде по вашому, штати хвоста Китаю прищимлять - я тільки за.
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17.03.2023 10:00 Ответить
"Намагання знецінити думку через знецінення носія - дуже примитивний прийом." --- а потом сразу же --- "От нашо ви пишете москальською?" --- вы пытаетесь на основании того что я пишу на русском как то выставить себя выше? Вот это как раз не то что примитивный прием,а жалкий.

"Не хвилюйтесь, освіта в мене якісна та інформації досить , щоб робити всновки" --- ну так какое у вас все таки образование и какими компетентными и проверенными источниками вы пользуетесь чтобы делать свои выводы? У вас есть свои информаторы в правительстве США или Китая может быть?
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17.03.2023 10:08 Ответить
Правильно, деньги не пахнут. Деньги запада.
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17.03.2023 09:23 Ответить
значить ідіоту Ину китайці помагають, а путінгу не будуть ?
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17.03.2023 09:11 Ответить
https://youtu.be/1pP5yaTKpBQ?list=TLPQMTcwMzIwMjOLTL367Z0oAA&t=5 Cудячи з усього так, будуть !!! програш паРаші-мацковії у цій війні не вигідний Китаю !!! нажаль ...
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17.03.2023 09:16 Ответить
Достатньо уважно слухати заяви китайців , щоб зрозуміти - чого вони хочуть .
А нещодавно їхній міністр закордонних справ ( чи його зам , не пам'ятаю точно ) майже відкрито дав зрозуміти - чого ж таки хоче Китай , коли заявив наступне - чому нам не можна постачати зброю рашці , якщо США її постачають Тайваню .. Зверніть увагу , не Україні , а саме - Тайваню . Тобто - паРаша їм пох зовсім , як вона там буде воювати , з чим , - китайоз не цікавить взагалі .. Їх цікавить лише Тайвань . І можливістю постачання зброї русні , вони лише шантажують США ,, з метою - щоб вони урізали свої амбіції щодо Тайваню .
Теж вважаю що далі шантажу , китайці не підуть . Реальної зброї кацапня не отримає ,, можливо китай надасть їм хіба що якусь символічну допомогу , у вигляді бронежилетів чи розвідувальних дронів .
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17.03.2023 09:23 Ответить
)(уйло мріяв стати великим геополітиком,на ряду з США та Китаєм ділити світ..а тепер рашка стане поряд з африканськими розвивающимися країнами та серовинним придатком Китаю
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17.03.2023 10:25 Ответить
китай вже допомогає росії зброєю, американці дізналися назви приватних компаній під які маскують поставки.

дурнуватий цей радник, гнати його треба.
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17.03.2023 11:02 Ответить
 
 