Китай не будет поставлять РФ оружие - не захочет присоединяться к идиотам, - советник Залужного Райс
Специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райс считает, что Китай не будет поставлять оружие России, потому что видит каждую ошибку Владимира Путина.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
"Иран оказался достаточно безрассудным, чтобы присоединиться. Я не думаю, что Китай присоединится. Я думаю, что Си Цзиньпин увидел каждую ошибку путина и не захочет присоединиться к... идиотам. Я не ожидаю присоединения или поставок", - отметил Райс.
Советник Залужного также отметил, что сначала иранские дроны имели успех, но сейчас украинская армия научилась их сбивать.
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+6 ZoV KobZona
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Потім доведи, що made in China.
Чого приблудився?
https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/16/7393698/ ЗСУ збили китайський дрон з канадською начинкою
Hellis
Дана Яровая. После зустрічі с представниками МО. Щоб ви зрозуміли, яке кубло корупції та некомпетентности зробила влада в МО. І це *******...
"Не хвилюйтесь, освіта в мене якісна та інформації досить , щоб робити всновки" --- ну так какое у вас все таки образование и какими компетентными и проверенными источниками вы пользуетесь чтобы делать свои выводы? У вас есть свои информаторы в правительстве США или Китая может быть?
А нещодавно їхній міністр закордонних справ ( чи його зам , не пам'ятаю точно ) майже відкрито дав зрозуміти - чого ж таки хоче Китай , коли заявив наступне - чому нам не можна постачати зброю рашці , якщо США її постачають Тайваню .. Зверніть увагу , не Україні , а саме - Тайваню . Тобто - паРаша їм пох зовсім , як вона там буде воювати , з чим , - китайоз не цікавить взагалі .. Їх цікавить лише Тайвань . І можливістю постачання зброї русні , вони лише шантажують США ,, з метою - щоб вони урізали свої амбіції щодо Тайваню .
Теж вважаю що далі шантажу , китайці не підуть . Реальної зброї кацапня не отримає ,, можливо китай надасть їм хіба що якусь символічну допомогу , у вигляді бронежилетів чи розвідувальних дронів .
дурнуватий цей радник, гнати його треба.