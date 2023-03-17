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На пожаре в Кировоградской области погибли 5 человек, среди которых 3 ребенка, - ГСЧС

пожежа

Ночью 17 марта в Кировоградской области на пожаре погибли 5 человек, среди которых 3 ребенка.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"17 марта в 01:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Заводской с. Капитановка Новоукраинского района. На место происшествия было направлено пожарно-спасательное подразделение.

По прибытии на место вызова установлено, что горит 16 кв. вещей домашнего обихода. На месте пожара обнаружены 5 погибших: женщина 1980 г.р., мужчина 1993 г.р. и детей 2006, 2009 и 2015 г.р. В 01:52 пожар был локализован и в 01:59 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как отмечается, причины пожара устанавливаются.

К тушению привлекли 4 спасателя личного состава и 1 единицу техники.

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пожар (5983) ГСЧС (5051) Кировоградская область (646)


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Кіровоград в Україні? -Це як??
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17.03.2023 09:20 Ответить
Кропивницький обласний центр, Кіровограда немає.
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17.03.2023 09:27 Ответить
Обласний центр Кропивницький, а область кировоградська. Я вірно зрозумів? Чи зовсім не зрозумів.?
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17.03.2023 09:34 Ответить
Так, область не перейменовували
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17.03.2023 10:01 Ответить
Кіровоградська область і не роби з цього сенсацію.
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17.03.2023 10:05 Ответить
Невже мало війни ,ну дивітся себе не жаль то за дітей подумайте ?
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17.03.2023 09:48 Ответить
 
 