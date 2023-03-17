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В Ассоциации городов Украины назвали недостатки законопроекта 5655: Поощряется массовое самочинное строительство. ИНФОГРАФИКА

будівництво

Ассоциация городов Украины обнародовала инфографику, в которой наглядно объясняется, чем вредит законопроект 5655 "о градостроительной реформе" громад и всему украинскому обществу.

Об этом сообщает сайт АГУ, передает Цензор.НЕТ.

В АГУ, в частности, выделяют следующие недостатки законопроекта:

- Нарушаются права собственников земельных участков. Законопроект дает возможность строить без обязательного разрешения собственника земли и документов на землю.

- Поощряется массовое самовольное строительство. Проводить проверку объектов строительства запрещается.

- Общественность лишается прав контроля и влияния. Активистам и специалистам запрещено инициировать проверки соблюдения законодательства в сфере строительства, активистов обязывают обосновать их интерес в защите объектов градостроительства.

- Ограничиваются права местного самоуправления. Плановые проверки строительства будут производиться исключительно частной компанией.

- фактически узаконивается безответственность частных контролеров. За невынесение предписания об остановке работ наказание для них – всего 67 100 грн ($1700), за подписание акта готовности объекта, построенного с нарушениями – 281 820 грн. ($7000).

Ранее сообщалось, что Ассоциация городов Украины обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о применении им вето по законопроекту 5655. Такие же обращения подписали более 1000 депутатов из разных громад Украины. Петиция о ветировании 5655 на сайте Президента набрала необходимые 25 000 голосов за несколько часов. Представители общественности и ведущих СМИ в обращении к Верховной Раде настаивали на публичном обсуждении градостроительной реформы.

Читайте: Ассоциация городов Украины: В Европарламенте назвали закон 5655 препятствием для вступления Украины в ЕС

В Ассоциации городов Украины назвали недостатки законопроекта 5655: Поощряется массовое самочинное строительство 01

ассоциация (973) местное самоуправление (262) строительство (2001) города (50)


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Топ комментарии
+7
Вся фішка цього закону полягає у тому, що забудовник може збудувати будь-де і будь-що. Тобто якщо завтра на території Софії Київської збудують черговий гуллівер - це буде означати, що загон працює. До речі цей загон нівелює таке поняття як приватна власність, а це значить, що ласкаво просимо у Сомалі з правовою вакханалією.
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17.03.2023 10:03 Ответить
+6
Європейські депутати, вже давно висловилися з приводу цього закону - він порушує всі норми здорового глузду
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17.03.2023 10:04 Ответить
+5
"Слугам" та забувовникам, какаяРазніца? Вони не планують жити в цих містах. Похрін на архітектуру та озелененння.
У Європі цього добра придостатньо. Вони там живуть.
Все за кацапськими лекалами.
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17.03.2023 10:38 Ответить
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Фавели forever!!!
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17.03.2023 09:32 Ответить
Ти диви як підхопилися. Одну з основних корупційних годівниць у місцевих депутатиків віднімають.
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17.03.2023 09:45 Ответить
Європейські депутати, вже давно висловилися з приводу цього закону - він порушує всі норми здорового глузду
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17.03.2023 10:04 Ответить
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17.03.2023 10:39 Ответить
Типу вони раніше не порушували! Позабудовували береги річок-озер і впливу на них немає!
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17.03.2023 09:47 Ответить
Цей закон узаконює будівельне свавілля.
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17.03.2023 10:06 Ответить
Нихто з опонентів цього закону не дае ссилок на закони краін Східної Европи ( хоть би) , бо у старий Европі закони ще жесткище
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17.03.2023 10:51 Ответить
Ніде у Європі не існує законів, які б дозволяли як 5655 - захоплювати чужу приватну власність.
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09.06.2023 15:49 Ответить
Вся фішка цього закону полягає у тому, що забудовник може збудувати будь-де і будь-що. Тобто якщо завтра на території Софії Київської збудують черговий гуллівер - це буде означати, що загон працює. До речі цей загон нівелює таке поняття як приватна власність, а це значить, що ласкаво просимо у Сомалі з правовою вакханалією.
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17.03.2023 10:03 Ответить
ржака - все выше перечисленное власти на местах делали на ррраз и без этого закона))))
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17.03.2023 10:17 Ответить
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ , состоящие из архитекторов , должны быть в каждом городе .

и все проекты надо пропускать через градостроительные советы , чтобы сберечь лицо города. Помню , как архитектор Скорик , воевала в киевском градостроительном совете против проектов Познякижилстрой ( армяне из мацквы приехали ) , ТОМУ ЩО те приволокли в Киев дома из красного кирпича ( СБК) . ЕЕ АРГУМЕНТ БЫЛ ТАКОВ- исторично Киев строили из местных материалов ( корчеватский кирпич) , которые всегда имели светлый нежный цвет, красный кирпич- это не Киевский стиль
Но все равно братья армяне скупили Киевсовет и напхали в Киеве красных монстров .

при новом законе из европейских городов настроят безвкусных азиатских Шанхаев
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17.03.2023 10:38 Ответить
"Слугам" та забувовникам, какаяРазніца? Вони не планують жити в цих містах. Похрін на архітектуру та озелененння.
У Європі цього добра придостатньо. Вони там живуть.
Все за кацапськими лекалами.
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17.03.2023 10:38 Ответить
Аргументи проти цього закону мають опиратись на европейский доевід , а в них по части містобудування досить жостки закони.

інша справа, що зараз в Україні без солідної корупції даже хату у селі не побудуешь - чиновники і пожежники знахабніли ( це з 2005 року почалось , з Юлі та Балоги) - Вот і з тим цей закон мае боротися.

у ЕС СТРОГО - строки відповіли на запити - 30 діб, аргументацію стосовно пунктів закону , а не чиїсь забаганки . У кінці відповіді завджди пишуть - якщо не згодні , можете подавати у суд
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17.03.2023 10:48 Ответить
Ну так 5655 повна протилежність жорстким законам - дозволяє свавілля.
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09.06.2023 15:52 Ответить
У Єрмака Московії мета в Україні зовсім їнша. Як це не зрозуміють !
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17.03.2023 12:44 Ответить
 
 