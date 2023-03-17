В Ассоциации городов Украины назвали недостатки законопроекта 5655: Поощряется массовое самочинное строительство. ИНФОГРАФИКА
Ассоциация городов Украины обнародовала инфографику, в которой наглядно объясняется, чем вредит законопроект 5655 "о градостроительной реформе" громад и всему украинскому обществу.
Об этом сообщает сайт АГУ, передает Цензор.НЕТ.
В АГУ, в частности, выделяют следующие недостатки законопроекта:
- Нарушаются права собственников земельных участков. Законопроект дает возможность строить без обязательного разрешения собственника земли и документов на землю.
- Поощряется массовое самовольное строительство. Проводить проверку объектов строительства запрещается.
- Общественность лишается прав контроля и влияния. Активистам и специалистам запрещено инициировать проверки соблюдения законодательства в сфере строительства, активистов обязывают обосновать их интерес в защите объектов градостроительства.
- Ограничиваются права местного самоуправления. Плановые проверки строительства будут производиться исключительно частной компанией.
- фактически узаконивается безответственность частных контролеров. За невынесение предписания об остановке работ наказание для них – всего 67 100 грн ($1700), за подписание акта готовности объекта, построенного с нарушениями – 281 820 грн. ($7000).
Ранее сообщалось, что Ассоциация городов Украины обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о применении им вето по законопроекту 5655. Такие же обращения подписали более 1000 депутатов из разных громад Украины. Петиция о ветировании 5655 на сайте Президента набрала необходимые 25 000 голосов за несколько часов. Представители общественности и ведущих СМИ в обращении к Верховной Раде настаивали на публичном обсуждении градостроительной реформы.
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и все проекты надо пропускать через градостроительные советы , чтобы сберечь лицо города. Помню , как архитектор Скорик , воевала в киевском градостроительном совете против проектов Познякижилстрой ( армяне из мацквы приехали ) , ТОМУ ЩО те приволокли в Киев дома из красного кирпича ( СБК) . ЕЕ АРГУМЕНТ БЫЛ ТАКОВ- исторично Киев строили из местных материалов ( корчеватский кирпич) , которые всегда имели светлый нежный цвет, красный кирпич- это не Киевский стиль
Но все равно братья армяне скупили Киевсовет и напхали в Киеве красных монстров .
при новом законе из европейских городов настроят безвкусных азиатских Шанхаев
У Європі цього добра придостатньо. Вони там живуть.
Все за кацапськими лекалами.
інша справа, що зараз в Україні без солідної корупції даже хату у селі не побудуешь - чиновники і пожежники знахабніли ( це з 2005 року почалось , з Юлі та Балоги) - Вот і з тим цей закон мае боротися.
у ЕС СТРОГО - строки відповіли на запити - 30 діб, аргументацію стосовно пунктів закону , а не чиїсь забаганки . У кінці відповіді завджди пишуть - якщо не згодні , можете подавати у суд
ЄрмакаМосковії мета в Україні зовсім їнша. Як це не зрозуміють !