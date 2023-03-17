Американцы крайне обнаглели. И церемониться с ними неправильно: Медведев хочет продолжить атаки на беспилотники

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент с американским БПЛА в Черном море и в очередной раз начал угрожать сенаторам США.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на Telegram-канал Медведева, сообщает Цензор.НЕТ.

"В общем, говоря по простому, американцы крайне обнаглели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно", - говорится в сообщении.

По его словам, воздушный кодекс оперирует терминами "запрещенные зоны" и "зоны с ограничениями". Он считает, что беспилотники тоже должны соблюдать эти правила, особенно в период боевых действий.

Медведев начал лгать, что БПЛА находился над частью российской территории, "на которую распространяется наш суверенитет".

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При этом он пригрозил сенатору США Линдси Грэму физической расправой. Тот выступил с критикой по поводу недостаточно решительного ответа на инцидент в Черном море.