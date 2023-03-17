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Новости Агрессия России против Украины
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Американцы крайне обнаглели. И церемониться с ними неправильно: Медведев хочет продолжить атаки на беспилотники

медведєв

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент с американским БПЛА в Черном море и в очередной раз начал угрожать сенаторам США.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на Telegram-канал Медведева, сообщает Цензор.НЕТ.

"В общем, говоря по простому, американцы крайне обнаглели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно", - говорится в сообщении.

По его словам, воздушный кодекс оперирует терминами "запрещенные зоны" и "зоны с ограничениями". Он считает, что беспилотники тоже должны соблюдать эти правила, особенно в период боевых действий.

Медведев начал лгать, что БПЛА находился над частью российской территории, "на которую распространяется наш суверенитет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": После сбития MQ-9 Reaper США изучают плюсы и минусы выполнения миссий с помощью беспилотников над Черным морем, - CNN

При этом он пригрозил сенатору США Линдси Грэму физической расправой. Тот выступил с критикой по поводу недостаточно решительного ответа на инцидент в Черном море.

беспилотник (3842) Медведев Дмитрий (4112) США (27325) Черное море (1489)


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Топ комментарии
+36
Папа Дима.
В каком полку Илюша служит?
Да и вообще, в россии он находится или на территории "вконец обнаглевшей Америки"?
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17.03.2023 09:51 Ответить
+18
Есть подозрение, что скоро на одном из аэродромов Крыма сгорят много паРашкинских самолетов....
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17.03.2023 09:52 Ответить
+15
Жалюгідна потвора, якої з ранку не дали похмелитись, ось вона і біситься. Зараз йому принесуть водки і ми знову на декілька днів втратимо зв'язок з цим "гігантом думки".
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17.03.2023 09:57 Ответить
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Папа Дима.
В каком полку Илюша служит?
Да и вообще, в россии он находится или на территории "вконец обнаглевшей Америки"?
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17.03.2023 09:51 Ответить
👍
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17.03.2023 09:54 Ответить
Повісьте на дрон ракети , повітря -повітря і як появиться якийсь кацапорил, або два- довбаніть! Більше не прилетять...!
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17.03.2023 20:15 Ответить
Быдлу кацапскому это знать совсем не обязательно. Задача этого карлана - это постоянно повышать градус ненависти "глубинного" народца к окружающим странам, чтобы тот даже и не думал задавать вопросы, почему живя в богатейшей стране мира они являются убогими голодранцами.
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17.03.2023 10:30 Ответить
Ще, пиляттт, качкопас свою ласту підставляє, коли ж воно протверезіє 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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17.03.2023 11:06 Ответить
На нього вже білочок не вистачило тхір приходить!! До "зловонного зловонний"!
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17.03.2023 20:11 Ответить
ржу не можу.. тепер американські безпілотники будуть супроводжуватимуть як мінімум два F-16 чекаю не дочекаюся як вони його потім будуть намагатися збити? і що потім знову промурчить цей телепень.
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17.03.2023 12:00 Ответить
Яка нафіг територія? Його ж посеред моря втаранили...
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17.03.2023 09:51 Ответить
Фата Моргана після перепою
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17.03.2023 09:51 Ответить
Добалакається цей ведмедів...
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17.03.2023 09:52 Ответить
Есть подозрение, что скоро на одном из аэродромов Крыма сгорят много паРашкинских самолетов....
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17.03.2023 09:52 Ответить
"Плюшевый разбушевался"!
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17.03.2023 09:53 Ответить
Вы бы с утра не опохмелившись, еще и не такое несли бы.
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17.03.2023 10:06 Ответить
да уж куда нам убогим до таланта алкоголика недомерка
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17.03.2023 10:14 Ответить
Знаєш - колись пару разів "під мухою" сюди заходив На другий день перечитував свої написані коментарі Так навіть помилок не виявляв!
Як сказав мені один військовий суддя - "Мастерство не пропивается!"
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17.03.2023 10:16 Ответить
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17.03.2023 10:19 Ответить
Головне , шобы от такого мастерства на другий день руки не тряслися и строчки не прыгали... а то можно еще и недоперечитать(после недоперепития).
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17.03.2023 10:21 Ответить
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17.03.2023 10:24 Ответить
тобто вуйко не заперечуватиме, якщо в міжнародних коридорах десь біля аляски штати завалять якусь "знахабнілу" тушку?... потім десь в північній атлантиці... дурік, є загально визнані міжнародні коридори, а є ті, які ти бачиш лише у своїх осоловілих снах...
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17.03.2023 09:53 Ответить
Я посмотрю как эти корыта будут сбивать Бпла когда они будут вооруженные.
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17.03.2023 09:54 Ответить
Клоун-алкоголік хоче наостанок красіво хряпнути кришкою гроба своєї недоімперії, аби її прикінчили кляті амєрікоси, бо вигребти люлєй від штатів буде хоч зрозумілим для холопів, а від меншої та слабшої України то не камільфо.
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17.03.2023 09:55 Ответить
Таке уявлення що Кремль хоче саме такого - щоб американці на них напали Тоді у Кремля буде більш-менш прийнятне пояснення для власного бидла - чому вони не змогли перемогти Бо програть США - це одне А "каким-то хахлам" - зовсім інше!
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17.03.2023 10:28 Ответить
Відлучення від оновлення Айфона далось взнаки.
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17.03.2023 09:56 Ответить
Ну ось, кацапи відчули слабинку і нахабніють далі. Сподіваюся США зроблять із ситуації висновки.
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17.03.2023 09:56 Ответить
Вже зробили: ні в якому разі не допустити ескалації...
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17.03.2023 10:05 Ответить
Блин, а после двух сроков пути у этого алконафта был шанс ...
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17.03.2023 09:57 Ответить
Вы серьезно
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17.03.2023 10:16 Ответить
Ну в тот момент казалось, что да. Сейчас то уже все ясно)
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17.03.2023 11:14 Ответить
Точно облажались с беспилотником - раз Ведьмедев загейворил...
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17.03.2023 09:57 Ответить
Жалюгідна потвора, якої з ранку не дали похмелитись, ось вона і біситься. Зараз йому принесуть водки і ми знову на декілька днів втратимо зв'язок з цим "гігантом думки".
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17.03.2023 09:57 Ответить
гигант мысли=пентюх
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17.03.2023 10:08 Ответить
Непохмелилося зранку і ввімкнулося вялічіє на фоні абстинентного синдрому...
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17.03.2023 09:59 Ответить
Не дають кляті американці дімочкє віскі. Доводиться жлуктити бояру.
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17.03.2023 09:59 Ответить
Чує моє серце, що США почнуть ставити на місце кацапчиків, можливо напряму, а можливо через НАТО. Але скоріше всього через Україну, якій надасть якусь цікаву зброю.
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17.03.2023 09:59 Ответить
Та за такое кацапам можно и могарь выкатить. пусть потешатся, насчет беспилотника, бо в таком случае, не долго им осталось.
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17.03.2023 10:05 Ответить
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17.03.2023 10:02 Ответить
Повелитель репы.
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17.03.2023 10:15 Ответить
Реповый магнат
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17.03.2023 12:45 Ответить
Гложут меня смутные догадки, шо дурик(алкаш)медед дотрындится со своими угрозами (до летального исхода).
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17.03.2023 10:03 Ответить
Прикро чути такі висери.....
Дорогою ціною вони стануть людству....
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17.03.2023 10:04 Ответить
Вот это харкнули на Америку и НАТО.
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17.03.2023 10:04 Ответить
обнаглеть это объявлять какие-то свои зоны в международном пространстве. и если они чувствуют что все правильно, то че ракетой не сбили а гибридно а потом говорили эт не мы...
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17.03.2023 10:06 Ответить
Всё идёт к тому, что Димон будет ходить не с "Айфоном" в кроссовках "Nike", а с дисковым телефоном в лаптях....
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17.03.2023 10:07 Ответить
Визвав сенатора на біи без правил -- мабуть недоперепив .
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17.03.2023 10:07 Ответить
Ведмідьов з кожним днем, все більше стає схожим на гівно
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17.03.2023 10:07 Ответить
Интересно, если этого тупого карлика с огромной пустой башкой заспиртовать в кунсткамеру, как очередной уродливый экспонат, ОНО и дальше будет вонять и булькать, или, наконец, радостно успокоится?
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17.03.2023 10:08 Ответить
Анекдот колись привіз по молодості із Ленінграду:
"Стоит в Кунсткамере мужик перед заспиртованым у бутыли младенцем Полчаса стоит Час И что-то постоянно бормочет себе под нос Подошли работники музея Слышат:
- Боже мой! Какой счастливый! Вечно молодой и вечно пьяный!"
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17.03.2023 10:34 Ответить
Гарний анекдот! Ось саме так "ощасливити" цього вибл*дка, а, разом з ним, всіх інших. Можна буде заставити експонатами цілий окремий поверх... Назва вже є: "ЛУБ'ЯНСКА ОПГ"
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17.03.2023 10:41 Ответить
Жопа не треснет?
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17.03.2023 10:08 Ответить
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17.03.2023 10:14 Ответить
На ще одного алкаша, на Царьова, схожий
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17.03.2023 10:23 Ответить
Як би тільки Американці вкрай знахабніли, то ще може було можливо терпіти, а тож всі кому тільки не лінь вже витирають ноги об Московію, всі допомагають Україні, обіжають Московію..
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17.03.2023 10:15 Ответить
Вот что значит чекнутому юристу алкоголику дали посидеть на троне
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17.03.2023 10:16 Ответить
Если медед станет пукину на плечи , возьмет у шлепера в рот (карамельку) , Если пукин станет медеду на плечи, чмокнет шлепера в пупчик... ЗЫ... Путин ростом 172 см, Медведев 168 см. Зеленский 170см. Порошенко 184 - тема к размышлению.
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17.03.2023 10:17 Ответить
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17.03.2023 10:36 Ответить
медед стал пыне на плечи
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17.03.2023 10:37 Ответить
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17.03.2023 10:18 Ответить
Це бєлочка перманентна. Він навіть на пару тижнів зав'язати з оковитою не може.
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17.03.2023 10:18 Ответить
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17.03.2023 10:18 Ответить
Ваащета ё баны от ё бань (на китайском моськов улус).
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17.03.2023 10:21 Ответить
А чё у этава мардовскава сруля погонялово написсано не скрепнамардовски - моськин.
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17.03.2023 10:19 Ответить
представляю как у военных США чешутся руки, ухх знаю же, что чешатся, но их сдерживают политиканы.
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17.03.2023 10:21 Ответить
Да не шугайте кацапов, бо ща опять начнется... дурики злигалися с тем беспилотником , дык два дня мы попусту объявляли возд. тревоги. Кацапы в то время не успевали менять памперсы - запускали самолеты, для прикрытия своего неба, боялись амер вторжения. Дайте нам нормально подготовиться для их выдворения за поребрик, раз и навсегда.
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17.03.2023 10:45 Ответить
Зустрічаються на тому світі, в одному казані, Гітлер зі Сталіним. Сталін каже:
- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать… Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
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17.03.2023 10:58 Ответить
у кожному жарті є лише невилика доля жарту, усе решта правда !!! Гітлер і сталін були союзниками, братими по зброї з 1933 року і до 22 червня 1941 і дійсно воювали проти англосоксів !!! вони разом окупували та ділили суверенну Польщу https://youtu.be/kqTSkwkwLFM









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17.03.2023 13:39 Ответить
Коли Дєд та Мєдвєд обісруться в п'ятий раз, туалетний папір вони попросять у американців.
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17.03.2023 10:33 Ответить
правильно мыслишь пупсик, давай сбивайте беспилотники и еще что нибудь, потом они вам покажут кузькину мать, а что вы же с НАТО воюете,в перед стахановцы
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17.03.2023 10:41 Ответить
Все правилно,американцы ведут себя как лохи,сбили их беспилотник,а реакции на это ноль,поэтому алкогомункул решил что можно поугрожать и повыпендниваться.
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17.03.2023 11:00 Ответить
дотрендиться, що буде з кнопочним телефоном ходити
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17.03.2023 11:21 Ответить
Дайте алкашу бояры, а то опять с катушек съехал....
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17.03.2023 11:52 Ответить
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17.03.2023 12:26 Ответить
а якщо Ліндсі Грем стане кандидатом в Президенти США? Що тоді він скаже? Чи всереться?
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17.03.2023 14:27 Ответить
Да пусть продолжают. Пусть амеры знают как варваров спасать от голода и накачивать московитов бабками.
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17.03.2023 14:59 Ответить
Мені воно нагадує ідіЙота , який запихує голову в пащу крокодила .
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17.03.2023 16:23 Ответить
 
 