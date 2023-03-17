Американцы крайне обнаглели. И церемониться с ними неправильно: Медведев хочет продолжить атаки на беспилотники
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент с американским БПЛА в Черном море и в очередной раз начал угрожать сенаторам США.
Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на Telegram-канал Медведева, сообщает Цензор.НЕТ.
"В общем, говоря по простому, американцы крайне обнаглели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно", - говорится в сообщении.
По его словам, воздушный кодекс оперирует терминами "запрещенные зоны" и "зоны с ограничениями". Он считает, что беспилотники тоже должны соблюдать эти правила, особенно в период боевых действий.
Медведев начал лгать, что БПЛА находился над частью российской территории, "на которую распространяется наш суверенитет".
При этом он пригрозил сенатору США Линдси Грэму физической расправой. Тот выступил с критикой по поводу недостаточно решительного ответа на инцидент в Черном море.
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В каком полку Илюша служит?
Да и вообще, в россии он находится или на территории "вконец обнаглевшей Америки"?
Як сказав мені один військовий суддя - "Мастерство не пропивается!"
Дорогою ціною вони стануть людству....
"Стоит в Кунсткамере мужик перед заспиртованым у бутыли младенцем Полчаса стоит Час И что-то постоянно бормочет себе под нос Подошли работники музея Слышат:
- Боже мой! Какой счастливый! Вечно молодой и вечно пьяный!"
- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать… Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…