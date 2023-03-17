ГБР расследует более 1 тыс. 350 уголовных производств по преступлениям против нацбезопасности. ИНФОГРАФИКА
Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению преступлений против основ Национальной безопасности. Главные усилия Бюро сосредоточены на разоблачении и привлечении к ответственности предателей, коллаборационистов, диверсантов, расследовании военных преступлений РФ, поиске российского имущества для передачи в собственность государства, выявлении арсеналов российских боеприпасов и другие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Государственного бюро расследований.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ ГБР проводило расследование 1 тыс. 352 уголовных производства по преступлениям против основ национальной безопасности.
Среди них:
🔹 1 тыс. 76 уголовных производств по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины),
🔹 218 уголовных производств – по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины),
🔹 18 уголовных производств – в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.
"В результате расследований 620 лицам сообщено о подозрении, 333 человека объявлены в розыск, 1 тыс. 363 человека проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности. В суд по этим статьям уже направлено 266 обвинительных актов", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что наибольшее количество производств открыто в Луганской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/1928065-golovni-antikoruptsiyni-organi-ukrajini-infografika.html Головні антикорупційні органи України.