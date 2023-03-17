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ГБР расследует более 1 тыс. 350 уголовных производств по преступлениям против нацбезопасности. ИНФОГРАФИКА

дбр

Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению преступлений против основ Национальной безопасности. Главные усилия Бюро сосредоточены на разоблачении и привлечении к ответственности предателей, коллаборационистов, диверсантов, расследовании военных преступлений РФ, поиске российского имущества для передачи в собственность государства, выявлении арсеналов российских боеприпасов и другие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Государственного бюро расследований.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ ГБР проводило расследование 1 тыс. 352 уголовных производства по преступлениям против основ национальной безопасности.

Среди них:
🔹 1 тыс. 76 уголовных производств по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины),
🔹 218 уголовных производств – по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины),
🔹 18 уголовных производств – в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.

"В результате расследований 620 лицам сообщено о подозрении, 333 человека объявлены в розыск, 1 тыс. 363 человека проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности. В суд по этим статьям уже направлено 266 обвинительных актов", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что наибольшее количество производств открыто в Луганской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

ГБР расследует более 1 тыс. 350 уголовных производств по преступлениям против нацбезопасности 01

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безопасность (1120) преступность (953) государственная измена (1582) коллаборационизм (890) диверсия (308)


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Топ комментарии
+3
ДБР допомогає зраді Єрмака ! Вони не можуть займатися нац.небезпекою !
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17.03.2023 10:26 Ответить
+1
И под каким номером расследование деятельности агента сивковича завалившего всю экономику и заблокировавшего финансирование армии перед вторжением путинских фашистов?
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17.03.2023 10:22 Ответить
+1
А проти ЗЄзрадників коли провадження будуть?!
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17.03.2023 10:33 Ответить
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И под каким номером расследование деятельности агента сивковича завалившего всю экономику и заблокировавшего финансирование армии перед вторжением путинских фашистов?
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17.03.2023 10:22 Ответить
ДБР допомогає зраді Єрмака ! Вони не можуть займатися нац.небезпекою !
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17.03.2023 10:26 Ответить
А проти ЗЄзрадників коли провадження будуть?!
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17.03.2023 10:33 Ответить
По результату перевірки яку ДБР провело по Баканову : " ..в діях Баканова не виявленно жодних порушень .." ???!!!! Просто дармоїди на прислузі у зрадників .
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17.03.2023 10:41 Ответить
ДБРу потрібно взяти на озброєння девіз - "Понять і простіть".
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17.03.2023 10:58 Ответить
А ДБР то здесь причем? Все вопросы с тем бестолковым управленцам которые наплодили от большого ума столько антикоррупционных органов. А теперь то что, голову ломаете а зачем такие нужны?
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17.03.2023 10:59 Ответить
А при чому тут антикорупційні органи? Тут мова йде про ДБР.
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17.03.2023 11:06 Ответить
А при трм, что ДБР стало членом международной ассоциации антикоррупционных органов. Если ДБР не имеет к этому никакого отношения, значит их нужно исключить из этой ассоциации.
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17.03.2023 11:15 Ответить
Згоден. Потрібно виключити. Бо ДБР перетворилося на якусь маячню, на каральний орган ЗЕвлади, і займається не властивими їм функціями. Для боротьби з корупцією існує НАБУ, НАЗК та САП.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/1928065-golovni-antikoruptsiyni-organi-ukrajini-infografika.html Головні антикорупційні органи України.
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17.03.2023 12:54 Ответить
Цікаво, скільки справ в тому переліку проти Порошенка та його оточення?
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17.03.2023 11:01 Ответить
ДБР - 🤮🤮🤮
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17.03.2023 11:05 Ответить
 
 