На выборах 2024 года Путин будет позиционировать себя как "хранителя традиционных ценностей", - "Медуза"

Стилы известны детали стратегии российского диктатора Владимира Путина на 2024 году. Его будут позиционировать как "хранителя традиционных ценностей" и отмечать "моральное превосходство России над Западом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медуза".

Источник издания отмечает, что Кремль стал разрабатывать "консервативную изоляционистскую идеологию" еще в 2021 году, до начала вторжения. Планировалось, что нарратив о "русском мире" постепенно заменит идея "государства в себе", то есть самодостаточного государства во всех смыслах, мало контактирующего с внешним миром. Отмечается, что "тема "русского мира", к которой якобы принадлежит большинство стран бывшего СССР, должна стать частью этой новой концепции".

Как пишет издание, "одной из идеологических основ проекта должны стать наработки проекта "ДНК России", целью которого было изучение "русского мировоззрения". Это мировоззрение, как говорится в статье кураторов проекта, это определенные "ценностные константы, свойственные русскому народу". К этим константам относят "общность, чувство долга и сверхцели, экзестенциальная устойчивость и приоритет нематериального над меркатнтильным".

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Кроме того, в статье говорится, что "для России актуальны такие значения, как "созидание - для человека, любовь - для семьи, единство - для общества, порядок - для государства и миссия - для страны".

Напомним, сейчас Путин занимает должность президента РФ уже второй срок подряд и четвертый в целом. Чтобы он мог баллотироваться на пятый срок, в России сменили конституцию и обнулили сроки президента. Учитывая действующее состояние политической системы России, победа кого-либо, кроме Путина, маловероятна.

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