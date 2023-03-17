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На выборах 2024 года Путин будет позиционировать себя как "хранителя традиционных ценностей", - "Медуза"

путін

Стилы известны детали стратегии российского диктатора Владимира Путина на 2024 году. Его будут позиционировать как "хранителя традиционных ценностей" и отмечать "моральное превосходство России над Западом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медуза".

Источник издания отмечает, что Кремль стал разрабатывать "консервативную изоляционистскую идеологию" еще в 2021 году, до начала вторжения. Планировалось, что нарратив о "русском мире" постепенно заменит идея "государства в себе", то есть самодостаточного государства во всех смыслах, мало контактирующего с внешним миром. Отмечается, что "тема "русского мира", к которой якобы принадлежит большинство стран бывшего СССР, должна стать частью этой новой концепции".

Как пишет издание, "одной из идеологических основ проекта должны стать наработки проекта "ДНК России", целью которого было изучение "русского мировоззрения". Это мировоззрение, как говорится в статье кураторов проекта, это определенные "ценностные константы, свойственные русскому народу". К этим константам относят "общность, чувство долга и сверхцели, экзестенциальная устойчивость и приоритет нематериального над меркатнтильным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эта война означает конец Путина, - Блащак

Кроме того, в статье говорится, что "для России актуальны такие значения, как "созидание - для человека, любовь - для семьи, единство - для общества, порядок - для государства и миссия - для страны".

Напомним, сейчас Путин занимает должность президента РФ уже второй срок подряд и четвертый в целом. Чтобы он мог баллотироваться на пятый срок, в России сменили конституцию и обнулили сроки президента. Учитывая действующее состояние политической системы России, победа кого-либо, кроме Путина, маловероятна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин пожаловался на то, что его все это время водили за нос

выборы (24763) путин владимир (31651) россия (96420)


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Топ комментарии
+7
З законною дружиною розлучитися, молоду дівку, на 30 років молодшу, примусити до співжиття, на лікування дітей збирати копійки пожертвувань, а на війну витрачати мільярди на день, собі побудувати купу палаців, а людей заганяти у рабську іпотеку.
Ну, так, "традиційні цінності".
Яка країна, такі й традиції
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17.03.2023 10:33 Ответить
+6
Да когда же оно сдохнет.
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17.03.2023 10:28 Ответить
+6
а цінності ті що в валізі ?
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17.03.2023 10:34 Ответить
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Хоронителя скрєп))
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17.03.2023 10:26 Ответить
з язика зняв))
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17.03.2023 10:27 Ответить
Ага. Педофил и ценности... Как это скрепно, по мацковски
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17.03.2023 11:43 Ответить
Тут одно из двух. Либо Хранитель дефективный, либо ценности.
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17.03.2023 10:27 Ответить
Да когда же оно сдохнет.
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17.03.2023 10:28 Ответить
тебе то что?
оно реально так "управляет", шо Невзоров говорит - самый крепкий враг рашки - пусин.
хотя, может я не все знаю, а уж о тебе - и не говорю.
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17.03.2023 10:34 Ответить
Пока оно живо, война не прекратиться.
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17.03.2023 12:15 Ответить
а может Си?
ибо Си схвалив решение или даже сам науськал пуйло шоб тот завизжал - .... мля, ну уже и даже не смешно, ватники поверили что - малорос Зеля типо - нац.-социанал
так шо вы бы не думал шо мол - ой, путин есть, война идет, а сдохнет завтра и в тот же день орки уберутся.
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24.03.2023 08:04 Ответить
президєнт мира
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17.03.2023 10:34 Ответить
Гандона
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17.03.2023 10:28 Ответить
Брехня, лицемірство, насильство, паразитизм і ********** - традиційні скріпи московії
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17.03.2023 10:30 Ответить
Ага, нагребти собі мільрдів, і розпочати війну-ото всі кацапські цінності. О, ще ''бояра з ''сєльодкою''
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17.03.2023 10:31 Ответить
з цього й починається звичайний фашизм - якийсь гнилий народець вважає себе богоізбранним і вибирає собі фюрера вошдя
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17.03.2023 10:31 Ответить
"вольностям" РПЦ завидует весь католичекий католицизм, а "вольностям" пусина - все короли и императоры ( в т.ч.в гробах)
но блин на рашке - все "скрепно" и "демократично"
выкормил Запад монстра(скропно(опечатка - скромно должно быть) прячет портрет Мовченко)
так шо... удачи пусину - на лафет, правда даже хз каким говном(лафетом) нужно быть шоб не развалиться когда на тебе этого полусталинского подонка повезут то
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17.03.2023 10:32 Ответить
Північна Корея -2.0..буде придатком Китаю і серовинною базою.Просто невідомо,чи є план у сильних світу роздробити рашку і відібрати яндрову зброю
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17.03.2023 10:32 Ответить
З законною дружиною розлучитися, молоду дівку, на 30 років молодшу, примусити до співжиття, на лікування дітей збирати копійки пожертвувань, а на війну витрачати мільярди на день, собі побудувати купу палаців, а людей заганяти у рабську іпотеку.
Ну, так, "традиційні цінності".
Яка країна, такі й традиції
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17.03.2023 10:33 Ответить
Зато вялікіє, он усі бабки кричайть у вуличних інтерв'ю!
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17.03.2023 10:44 Ответить
Когда-то русаку (сильно православному) одному примерно тоже сказали, что типа посмотри на сына сольвьева, ну что за дырявый, крашеные в блондина патлачи и губы с глазами тоже крашеные, как ты можешь быть за них. И еще про дочь Шойгу с миллиардами рассказали, про яхту Гундяева даже без упоминаний часов, еще парочку мажоров с дорогими тачками и бухающими с наркотой на вечеринках в элитных клубах Монако и всех остальных, а также про 18-ти летних любовниц и детей от 3-4 шлюх сразу. Так русак подумал, и потом заявил, что это для нас же и хорошо, они бояре, а мы холопы, нам положено жить в нищете, деньги нас развращают, а бояре должны как можно больше красоваться перед всеми и показывать свою власть, потом начал про религию упоминать и там действительно как он говорил написано, что холопы должны отдавать свое добро, чтобы им же жилось лучше. Это так с русаками работает. Либералы почему-то за 25 лет так этого и не поняли, когда они пытались попасть во власть на местном уровне, то всегда приезжали на недорогой машине и были в свитерке заляпанном. Их никто не слушал. Каждый русак из пожилых, кто приходил посмотреть на либерала, справедливо ему говорил, что ты выглядишь как нищий, так чего ты хочешь нам дать, если себя сначала не смог обогатить. Остальные русаки с этим согласились и пошли проголосовали за вора, который ездил на бэнтли и они за это его уважают больше всех остальных. Им нужен боярин с плеткой, который будет их хлестать и выбивать дурь. ***** как раз подходит тем, что находит самых мерких опричников и те выбивают дурь из народа, чтобы все жили плохо как в хлеву. Русаки просто счастливы. Действительно жду на честных выборах 90% за ***** (85% с удаленным голосованием в третьих странах, которого скорее всего не будет).
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17.03.2023 12:25 Ответить
а цінності ті що в валізі ?
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17.03.2023 10:34 Ответить
А воно дотягне?
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17.03.2023 10:35 Ответить
Х.йло земель мокшанских!
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17.03.2023 10:35 Ответить
Наконец-то всё стало на свои места ! Традиционные ценности кацапов от путина - педофилия и гомосятина!
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17.03.2023 10:41 Ответить
Так половина Думы вместе с спикером голубые?Охерительный хранитель ценностей.
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17.03.2023 10:46 Ответить
Традиционные росийские ценности и обычаи
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17.03.2023 10:48 Ответить
Да на московии пох как он будет позиционироваться,там главное что бы хорошо работала мозгопромывочная машина,машина фальсификаций и все,кто может поднять быдло на бунт против царька были либо потравлены либо на зоне.
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17.03.2023 10:51 Ответить
О каких выборах можно говорить. В 2024 году в его доме будет рыдать безутешная Кабаева, будет играть музыка но он ее не услышит.
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17.03.2023 10:53 Ответить
Всім знайома пісня про х*йло. Той самий "Крокодайл рок". Потрібна тільки одна заміна: замість слова "путін" співаємо "здохни". "ЗДОХНИ, Х*ЙЛО! Ла, ла, ла, ла..." Далі по тексту...
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17.03.2023 10:56 Ответить
далі за текстом
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17.03.2023 10:59 Ответить
А як же "бліни з лопати", їжа зі смітників, ср@льники у дворі, фекальні сталактити, брага? Якось не скрєпно без цього всього - вялічія немає!
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17.03.2023 10:58 Ответить
Які вибори,про що річ.#уйло вибере #уйла.😬
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17.03.2023 10:59 Ответить
Хранитель ****** ЧЁРНЫХ ДЫР!!!
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17.03.2023 11:01 Ответить
"...однією з ідеологічних основ проєкту мали стати напрацювання проєкту "ДНК Росії"
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17.03.2023 11:01 Ответить
Після всього, що відбулося, наявність зайвої хромосоми у орків - це факт.
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17.03.2023 11:04 Ответить
вибори на паРаші. смішно.
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17.03.2023 11:03 Ответить
Якщо доживе
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17.03.2023 11:05 Ответить
Традиційні кацапські цінності:

1. Красти (і видавати крадене за своє)
2. Гвалтувати
3. Катувати.
4. Лизати сраку начальству
5. Вимагати від усіх шанувати своє неіснуюче "вялічіє"
6. Прикривати своє прагнення порушувати загальнолюдські норми криками про "особливий шлях та захист традиційних цінностей"
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17.03.2023 11:05 Ответить
Настругай байстрюків і сімейні цінності? Таке може бути тільки в параші.
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17.03.2023 11:09 Ответить
підорська цінність кремля - недоторканна.пляшущіє генерали.
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17.03.2023 11:34 Ответить
"Хранитель традиційних цінностей":-діточок в животик,тваринок,генерала якогось шваброю побалувати,напоїти спраглого полонієм,а голодного нагодувати солов'їно-скабєєвським лайном... Як кажуть :-"Який хранитель,-такі і цінності"
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17.03.2023 12:33 Ответить
Русские пословицы о женщинах «Бей жену обухом, припади да понюхай - дышит? - морочит, еще хочет». «Жена дважды мила бывает: когда в дом ведут, да когда в могилу несут». «На бабу да на скотину суда нет». «Чем больше бабу бьешь, тем щи вкуснее».
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17.03.2023 13:58 Ответить
«вибори» на росії - це вже смішно
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17.03.2023 20:46 Ответить
 
 