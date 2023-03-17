Данилов о возможности отхода из Бахмута: "Это наша земля, и мы не имеем права ее не защищать"

Бахмут остается ключевой точкой обороны Украины. Военные будут содержать его столько, сколько это возможно.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"Словосочетание "удержать Бахмут" имеет чисто военное значение. У нас состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, и еще раз было подтверждено и главкомом Залужным, и генералом Сырским, и всеми присутствующими на заседании Ставки, что Бахмут для нас очень важная, ключевая точка. Мы понимаем, что это кого-то раздражает, кто-то считает, что мы должны уступить. Но это наша земля, и мы не имеем права ее не защищать", - сказал Данилов.

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Данилов напомнил, что оккупанты несут огромные потери на этом направлении.

"То, что касается Бахмута, имейте в виду, что там ежедневно и огромное количество террористов, ворвавшихся на нашу территорию, остаются там навсегда. Усыпано все ими вокруг Бахмута. То есть, где находятся сегодня эти террористы, они там и остаются", - сказал Данилов.

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Секретарь СНБО отметил, что Бахмут остается важной точкой для обороны Украины.

"Для нас это очень важная и ключевая точка. По крайней мере, до того периода, до начала других военных действий для нас Бахмут является очень важной крепостью", - подытожил он.