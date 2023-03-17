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Новости Война
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Данилов о возможности отхода из Бахмута: "Это наша земля, и мы не имеем права ее не защищать"

данілов

Бахмут остается ключевой точкой обороны Украины. Военные будут содержать его столько, сколько это возможно.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"Словосочетание "удержать Бахмут" имеет чисто военное значение. У нас состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, и еще раз было подтверждено и главкомом Залужным, и генералом Сырским, и всеми присутствующими на заседании Ставки, что Бахмут для нас очень важная, ключевая точка. Мы понимаем, что это кого-то раздражает, кто-то считает, что мы должны уступить. Но это наша земля, и мы не имеем права ее не защищать", - сказал Данилов.

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Данилов напомнил, что оккупанты несут огромные потери на этом направлении.

"То, что касается Бахмута, имейте в виду, что там ежедневно и огромное количество террористов, ворвавшихся на нашу территорию, остаются там навсегда. Усыпано все ими вокруг Бахмута. То есть, где находятся сегодня эти террористы, они там и остаются", - сказал Данилов.

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Секретарь СНБО отметил, что Бахмут остается важной точкой для обороны Украины.

"Для нас это очень важная и ключевая точка. По крайней мере, до того периода, до начала других военных действий для нас Бахмут является очень важной крепостью", - подытожил он.

Данилов Алексей (1066) Бахмут (1605)


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Топ комментарии
+14
Хорошо этому ветеринару с позывным у братвы "Мячик", зашищать Базмут чужими детьми, в то время когда его сын зашищает, ну просто героически, землю в городе Майями США. Ну и остальные его детишки где там же, в тех краях окопались и держат оборону.
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17.03.2023 11:02 Ответить
+10
Буду краток: Циничный МУДАК
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17.03.2023 11:06 Ответить
+8
В нього 4 дітей, здається 3 сини призивного віку і дочка. Всі вони чисто випадково перед війною опинилися за кордоном, з тилу нас прикривають
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17.03.2023 11:25 Ответить
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Хорошо этому ветеринару с позывным у братвы "Мячик", зашищать Базмут чужими детьми, в то время когда его сын зашищает, ну просто героически, землю в городе Майями США. Ну и остальные его детишки где там же, в тех краях окопались и держат оборону.
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17.03.2023 11:02 Ответить
Опечатка - Бахмут.
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17.03.2023 11:03 Ответить
В нього 4 дітей, здається 3 сини призивного віку і дочка. Всі вони чисто випадково перед війною опинилися за кордоном, з тилу нас прикривають
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17.03.2023 11:25 Ответить
надійний тил
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17.03.2023 11:33 Ответить
Ходят упорные слухи, что троих, ветеринар, вывез уже после 24.02.22.
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17.03.2023 14:41 Ответить
Какие претензии к Данилову, если Бахмут решил удерживать сам Залужный? Если последний не был бы уверен в его удержании, то никакие зеленские и даниловы не стали бы за него цепляться, как не цеплялись за Северодонецк, Лисичанск и Соледар.
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17.03.2023 12:55 Ответить
Претензии? Да что вы, перекреститесь, ну просто ни каких претензий у меня к моральным уродам и дегенератам нет, не было и не будет.
А вы наверное за СН и Зе голосовали? Только между нами, я ни кому не скажу.
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17.03.2023 14:43 Ответить
Буду краток: Циничный МУДАК
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17.03.2023 11:06 Ответить
вже і добавити нічого
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17.03.2023 11:29 Ответить
Шкода не можна вставити відео . З дороги на Бахмут. Де за хвилину півтора десятка розбитих та згорівших машин. (Які певно волонтери купували) я не кажу про людей яких там вбило-поранило...
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17.03.2023 11:34 Ответить
Ну хоть десятки. А то недавно один здешний уникум бзднул про то, что на той дороге уничтожены тысячи украинской техники... А если серьезно, то сгоревшая техника и погибшие военные - это норма любой войны, сорри за цинизм. Не хотите сгоревшей техники и погибших? Ну тогда капитулируйте, демилитаризуйтесь, признавайте оккупированные территории собственностью Путлерстана и далее по списку. В чём проблема?
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17.03.2023 13:00 Ответить
А про Південь розкажи. І не тільки. Не те, що права не мали все проігнорувати, і все повиаодити та розмінувати. Найвідосніший із шоблом кабарешників мали ЗОБОВ'ЯЗАННЯ захищати Україну. От ніколи зельоним не прощу те, що відбувалось до вторгнення, і те, що після вторгнення. Як збирались все здати, і які тепер відбуваються події. Які підходять не під невігластво, а під диверсію.
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17.03.2023 11:38 Ответить
Квартальні уродці - теж ніхто не пішой країну боронити. В Луценка і Петра в 14, сини боронили. ДумайТЕ.
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17.03.2023 11:39 Ответить
Da nu , a kak zhe tagda Mariopol ? Ladno , Herson atbili , no tozhe vaprosi astalis .....
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17.03.2023 11:45 Ответить
Словосполучення "утримати Бахмут" має суто військове значення. У нас відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, і ще раз було підтверджено і головкомом Залужним, і генералом Сирським, і всіма присутніми на засіданні Ставки, -"данило" відбілює "зе поцріота" як може....

"З точки зору важливості Бахмута, я би вказав на той факт, що президент Зеленський веде цю битву і він ухвалюватиме рішення, що є важливим і що таким не є для його сил, і чи потребують вони передислокації чи збереження позицій у Бахмуті", - сказав міністр оборони США.

Він уточнив, що якщо Зеленський ухвалить рішення передислокувати українські війська з Бахмута у певний час, то це не означатиме, що "війна програна".

"Це, імовірно, означатиме, що він позиціонуватиме себе для збереження переваги. Я думаю, це ключове. Але чи залишатиметься він там, чи ні, або як довго залишатиметься - це рішення президента Зеленського", - сказав Остін
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17.03.2023 11:48 Ответить
Біда,коли проблеми війни вирішують актори насміши коміка, ветеринари, стрептизери і випадкові люди. Наразі це справа тільки ЗСУ.
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17.03.2023 12:18 Ответить
Тобто Соледар був не нашею землею?
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17.03.2023 12:23 Ответить
По сути он давно на нарах должен быть , но пришелся ко двору .....
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17.03.2023 12:28 Ответить
цей гімнюк синів своїх не хоче відправити на захист Бахмуту?
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17.03.2023 12:38 Ответить
Найкращі підрозділи ДШВ і ССО зібрані у Бахмуті. Наскрізь прострілюються з 3-х боків. Кому це вигідно?
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17.03.2023 12:38 Ответить
Постійно читаю - загинув - науковець, інженер, кіборг...

Але ніколи не бачив - захищаючи Україну загинув - митник, чиновник, депутат слуги народу... Професійно воюють....
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17.03.2023 13:23 Ответить
Взагалі в останній місяць просто до жахіття багато загинуло медійних людей. Скільки загинуло не медійних - важко уявити. Інтенсивність вражаюча. Мої прийтелі, які зараз у Бахмуті, і які раніше довлі активно були на звязку і в соцмережах, останні 3 тижні ледве часом виходять і звісно не мають бажання щось розповідати, окрім того, що є проблеми з ************.

Так що Данілову звісно легко чужими руками жар загрібати, але я боюсь настане день коли ми ******* побачивши певні статистичні дані за період оборони бахмуту починаючи з кінця лютого..

(п.с. я не закликаю здавати місто, але є дуже сильні підозри що рішення утримувати продиктоване більше політичними, а не чисто віоєнними мотивами).
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17.03.2023 13:50 Ответить
 
 