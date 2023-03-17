Данилов о возможности отхода из Бахмута: "Это наша земля, и мы не имеем права ее не защищать"
Бахмут остается ключевой точкой обороны Украины. Военные будут содержать его столько, сколько это возможно.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.
"Словосочетание "удержать Бахмут" имеет чисто военное значение. У нас состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, и еще раз было подтверждено и главкомом Залужным, и генералом Сырским, и всеми присутствующими на заседании Ставки, что Бахмут для нас очень важная, ключевая точка. Мы понимаем, что это кого-то раздражает, кто-то считает, что мы должны уступить. Но это наша земля, и мы не имеем права ее не защищать", - сказал Данилов.
Данилов напомнил, что оккупанты несут огромные потери на этом направлении.
"То, что касается Бахмута, имейте в виду, что там ежедневно и огромное количество террористов, ворвавшихся на нашу территорию, остаются там навсегда. Усыпано все ими вокруг Бахмута. То есть, где находятся сегодня эти террористы, они там и остаются", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что Бахмут остается важной точкой для обороны Украины.
"Для нас это очень важная и ключевая точка. По крайней мере, до того периода, до начала других военных действий для нас Бахмут является очень важной крепостью", - подытожил он.
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А вы наверное за СН и Зе голосовали? Только между нами, я ни кому не скажу.
"З точки зору важливості Бахмута, я би вказав на той факт, що президент Зеленський веде цю битву і він ухвалюватиме рішення, що є важливим і що таким не є для його сил, і чи потребують вони передислокації чи збереження позицій у Бахмуті", - сказав міністр оборони США.
Він уточнив, що якщо Зеленський ухвалить рішення передислокувати українські війська з Бахмута у певний час, то це не означатиме, що "війна програна".
"Це, імовірно, означатиме, що він позиціонуватиме себе для збереження переваги. Я думаю, це ключове. Але чи залишатиметься він там, чи ні, або як довго залишатиметься - це рішення президента Зеленського", - сказав Остін
Але ніколи не бачив - захищаючи Україну загинув - митник, чиновник, депутат слуги народу... Професійно воюють....
Так що Данілову звісно легко чужими руками жар загрібати, але я боюсь настане день коли ми ******* побачивши певні статистичні дані за період оборони бахмуту починаючи з кінця лютого..
(п.с. я не закликаю здавати місто, але є дуже сильні підозри що рішення утримувати продиктоване більше політичними, а не чисто віоєнними мотивами).